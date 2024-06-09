Ушуайя: самый южный город на Земле

Секретные дворики, нескучные истории, антарктический бриз и призраки прошлого
Как остров морских охотников сначала превратился в тюрьму, а потом в интернациональный хаб Аргентины? Почему здешние аборигены жили в холоде совсем без одежды? Где на самом деле стоит жюльверновский маяк на краю света? Как построить домик по-фуэгински? Мы проведём вас через всю историю Огненной Земли и её столицы. И покажем Ушуайю такой, какой её видят местные.
Ушуайя: самый южный город на Земле
Ушуайя: самый южный город на Земле
Ушуайя: самый южный город на Земле
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём с тюрьмы, но не пугайтесь, это теперь музей. Здесь много интересного о начале цивилизованной жизни на острове и первопроходцах. Истории рецидивистов, колониальная мода и ушуайские пряничные домики.

Пройдёмся к морской префектуре. Именно военные моряки и их служба создала здесь город. Как маленький гарнизон на краю Земли за век превратился в город с почти 100-тысячным населением? Как жила Ушуайя в досамолётную эпоху? Обсудим. А ещё посмотрим традиционную архитектуру начала 20 века.

Следующий чекпойнт — Музей конца света. В секретном дворике поболтаем об истории пролива Бигль и его современности. Кто и как жил на этих негостеприимных берегах до прихода европейцев. Какие костры видел на берегу Фернан Магеллан, и правда ли, что в местных племенах практиковали каннибализм.

Порт. Поговорим о том, чем сейчас живёт Ушуайя, сколько круизных лайнеров заходит за сезон, и сколько из них отправляется в Антарктику. Кроме того, вы узнаете, как поймать горящую путёвку в Антарктиду, и сможете сделать памятный снимок с табличкой «Конец света» — чтобы всем дома показать, куда добрались!

Набережная, затонувший корабль и Старый город. Итальянцы, англичане, немцы, румыны — кого только ни встретишь на острове. Как «наследили» на Огненной Земле разные национальности и как сейчас здесь соединяются иммигрантские истории со всего света, вы хорошо представите на прогулке.

Кроме того, вы узнаете

  • Об образе жизни яганов и селькнамов. Как и зачем они жили в негостеприимных условиях Крайнего Юга. И какую роль в истреблении коренных жителей сыграл Чарльз Дарвин
  • Что здесь забыли аргентинские военные
  • Что будет, если вывезти огнеземельскую девушку в Лондон 19 века
  • Как в городе появилось более 300 граффити

Кому подойдёт экскурсия

  • Прогулка понравится активным путешественникам, которые ищут не только красоты и уникальности самого южного города мира, но и желают погрузиться в его историю, культуру и природу
  • Это отличный выбор для любознательных душ, которые стремятся узнать город не по путеводителям, а через живые рассказы и личный опыт
  • Люди, любящие фотографию, искусство и архитектуру, найдут здесь массу вдохновляющих моментов и уголков для снимков
  • Также это прекрасная возможность для семей с детьми и молодёжи открыть новые горизонты, почувствовать дух приключений и даже получить немного образовательного контента в лёгкой и увлекательной форме

Организационные детали

  • Мы идём гулять по самому южному городу Земли. Одевайтесь тепло! Шапка, перчатки, мембранная куртка, термос с чаем всегда будут кстати. За день до старта вашего приключения мы дополнительно пришлём рекомендации по одежде и списку необходимых вещей
  • По договоренности можем сконцентрироваться на любой интересующей вас теме. А для тех, кто уже глубоко знаком с Ушуайей, мы можем предложить индивидуальные программы, которые специально адаптируем под ваши предпочтения и интересы
  • Экскурсию для вас проведу я или моя жена Вика

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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