Как остров морских охотников сначала превратился в тюрьму, а потом в интернациональный хаб Аргентины? Почему здешние аборигены жили в холоде совсем без одежды? Где на самом деле стоит жюльверновский маяк на краю света? Как построить домик по-фуэгински? Мы проведём вас через всю историю Огненной Земли и её столицы. И покажем Ушуайю такой, какой её видят местные.

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Начнём с тюрьмы, но не пугайтесь, это теперь музей. Здесь много интересного о начале цивилизованной жизни на острове и первопроходцах. Истории рецидивистов, колониальная мода и ушуайские пряничные домики.

Пройдёмся к морской префектуре. Именно военные моряки и их служба создала здесь город. Как маленький гарнизон на краю Земли за век превратился в город с почти 100-тысячным населением? Как жила Ушуайя в досамолётную эпоху? Обсудим. А ещё посмотрим традиционную архитектуру начала 20 века.

Следующий чекпойнт — Музей конца света. В секретном дворике поболтаем об истории пролива Бигль и его современности. Кто и как жил на этих негостеприимных берегах до прихода европейцев. Какие костры видел на берегу Фернан Магеллан, и правда ли, что в местных племенах практиковали каннибализм.

Порт. Поговорим о том, чем сейчас живёт Ушуайя, сколько круизных лайнеров заходит за сезон, и сколько из них отправляется в Антарктику. Кроме того, вы узнаете, как поймать горящую путёвку в Антарктиду, и сможете сделать памятный снимок с табличкой «Конец света» — чтобы всем дома показать, куда добрались!

Набережная, затонувший корабль и Старый город. Итальянцы, англичане, немцы, румыны — кого только ни встретишь на острове. Как «наследили» на Огненной Земле разные национальности и как сейчас здесь соединяются иммигрантские истории со всего света, вы хорошо представите на прогулке.

Кроме того, вы узнаете

Об образе жизни яганов и селькнамов. Как и зачем они жили в негостеприимных условиях Крайнего Юга. И какую роль в истреблении коренных жителей сыграл Чарльз Дарвин

Что здесь забыли аргентинские военные

Что будет, если вывезти огнеземельскую девушку в Лондон 19 века

Как в городе появилось более 300 граффити

Кому подойдёт экскурсия

Прогулка понравится активным путешественникам, которые ищут не только красоты и уникальности самого южного города мира, но и желают погрузиться в его историю, культуру и природу

Это отличный выбор для любознательных душ, которые стремятся узнать город не по путеводителям, а через живые рассказы и личный опыт

Люди, любящие фотографию, искусство и архитектуру, найдут здесь массу вдохновляющих моментов и уголков для снимков

Также это прекрасная возможность для семей с детьми и молодёжи открыть новые горизонты, почувствовать дух приключений и даже получить немного образовательного контента в лёгкой и увлекательной форме

Организационные детали