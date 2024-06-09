Описание экскурсии
Что вас ожидает
Начнём с тюрьмы, но не пугайтесь, это теперь музей. Здесь много интересного о начале цивилизованной жизни на острове и первопроходцах. Истории рецидивистов, колониальная мода и ушуайские пряничные домики.
Пройдёмся к морской префектуре. Именно военные моряки и их служба создала здесь город. Как маленький гарнизон на краю Земли за век превратился в город с почти 100-тысячным населением? Как жила Ушуайя в досамолётную эпоху? Обсудим. А ещё посмотрим традиционную архитектуру начала 20 века.
Следующий чекпойнт — Музей конца света. В секретном дворике поболтаем об истории пролива Бигль и его современности. Кто и как жил на этих негостеприимных берегах до прихода европейцев. Какие костры видел на берегу Фернан Магеллан, и правда ли, что в местных племенах практиковали каннибализм.
Порт. Поговорим о том, чем сейчас живёт Ушуайя, сколько круизных лайнеров заходит за сезон, и сколько из них отправляется в Антарктику. Кроме того, вы узнаете, как поймать горящую путёвку в Антарктиду, и сможете сделать памятный снимок с табличкой «Конец света» — чтобы всем дома показать, куда добрались!
Набережная, затонувший корабль и Старый город. Итальянцы, англичане, немцы, румыны — кого только ни встретишь на острове. Как «наследили» на Огненной Земле разные национальности и как сейчас здесь соединяются иммигрантские истории со всего света, вы хорошо представите на прогулке.
Кроме того, вы узнаете
- Об образе жизни яганов и селькнамов. Как и зачем они жили в негостеприимных условиях Крайнего Юга. И какую роль в истреблении коренных жителей сыграл Чарльз Дарвин
- Что здесь забыли аргентинские военные
- Что будет, если вывезти огнеземельскую девушку в Лондон 19 века
- Как в городе появилось более 300 граффити
Кому подойдёт экскурсия
- Прогулка понравится активным путешественникам, которые ищут не только красоты и уникальности самого южного города мира, но и желают погрузиться в его историю, культуру и природу
- Это отличный выбор для любознательных душ, которые стремятся узнать город не по путеводителям, а через живые рассказы и личный опыт
- Люди, любящие фотографию, искусство и архитектуру, найдут здесь массу вдохновляющих моментов и уголков для снимков
- Также это прекрасная возможность для семей с детьми и молодёжи открыть новые горизонты, почувствовать дух приключений и даже получить немного образовательного контента в лёгкой и увлекательной форме
Организационные детали
- Мы идём гулять по самому южному городу Земли. Одевайтесь тепло! Шапка, перчатки, мембранная куртка, термос с чаем всегда будут кстати. За день до старта вашего приключения мы дополнительно пришлём рекомендации по одежде и списку необходимых вещей
- По договоренности можем сконцентрироваться на любой интересующей вас теме. А для тех, кто уже глубоко знаком с Ушуайей, мы можем предложить индивидуальные программы, которые специально адаптируем под ваши предпочтения и интересы
- Экскурсию для вас проведу я или моя жена Вика