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Провела экскурсии для 59 туристов

читать дальше уменьшить в Армению! Муж занимается туризмом в Армении много лет, он и его команда профессионалов вдохновили меня по-новому открыть для себя этот мир. Мир традиций, культуры, древней истории, национальной кухни и народного прикладного искусства. Наполненная энтузиазмом и энергией, собрав воедино свой творческий дух, накопленный коллективный опыт и знания, я готова через необычные активности и экскурсии открыть для вас свою любимую Армению во всей красе. Работаю с проверенными коллегами.

Я родилась и выросла в России, но всегда была предана своим корням и традициям — и вот судьба вернула меня к истокам. Выйдя замуж, переехала на свою историческую Родину —