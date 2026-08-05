Встретим вас в Джермуке, поможем с багажом и с комфортом довезём до Еревана. Сделаем остановку в Арени и зайдём в один из местных винных домов на дегустацию. А после — снова в путь мимо величественных гор и марсианских пейзажей.
Описание трансфер
Детали трансфера
- Время в пути — 2,5 ч, время дегустации — 1 ч.
- Винная дегустация включена в стоимость.
- Едем на седане Hyundai, Honda, Toyota или аналогичном. По запросу поедем на Mercedes S-Class, Maybach, Lexus — цены уточняйте в переписке.
- По желанию посетим водопад в Джермуке, поднимемся на смотровую, посетим Нораванк и другие достопримечательности — детали и цены уточняйте в переписке. Также можем предоставить гида.
- Трансфер можно организовать для большего количества путешественников. Доплата — 13 000 драм (~€30) за чел.
- Можно поехать в обратном направлении — из Еревана в Джермук.
- С вами будет один из водителей нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Джермуке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна — Организатор в Джермуке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 59 туристов
Я родилась и выросла в России, но всегда была предана своим корням и традициям — и вот судьба вернула меня к истокам. Выйдя замуж, переехала на свою историческую Родину —
Похожие экскурсии на «Джермук - Ереван: трансфер и вино»
Индивидуальная
Из Джермука на «Крыльях Татева» - к тайнам пещерного Хндзореска
Узнать о быте армян, пролететь над ущельем и выпить кофе в горах
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 30 чел.
от €149 за экскурсию