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Джермук - Ереван: трансфер и вино

Совместить живописную дорогу и ароматную дегустацию
Встретим вас в Джермуке, поможем с багажом и с комфортом довезём до Еревана. Сделаем остановку в Арени и зайдём в один из местных винных домов на дегустацию. А после — снова в путь мимо величественных гор и марсианских пейзажей.
Джермук - Ереван: трансфер и вино
Джермук - Ереван: трансфер и вино
Джермук - Ереван: трансфер и вино

Описание трансфер

Детали трансфера

  • Время в пути — 2,5 ч, время дегустации — 1 ч.
  • Винная дегустация включена в стоимость.
  • Едем на седане Hyundai, Honda, Toyota или аналогичном. По запросу поедем на Mercedes S-Class, Maybach, Lexus — цены уточняйте в переписке.
  • По желанию посетим водопад в Джермуке, поднимемся на смотровую, посетим Нораванк и другие достопримечательности — детали и цены уточняйте в переписке. Также можем предоставить гида.
  • Трансфер можно организовать для большего количества путешественников. Доплата — 13 000 драм (~€30) за чел.
  • Можно поехать в обратном направлении — из Еревана в Джермук.
  • С вами будет один из водителей нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В Джермуке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Жанна
Жанна — Организатор в Джермуке
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провела экскурсии для 59 туристов
Я родилась и выросла в России, но всегда была предана своим корням и традициям — и вот судьба вернула меня к истокам. Выйдя замуж, переехала на свою историческую Родину —
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в Армению! Муж занимается туризмом в Армении много лет, он и его команда профессионалов вдохновили меня по-новому открыть для себя этот мир. Мир традиций, культуры, древней истории, национальной кухни и народного прикладного искусства. Наполненная энтузиазмом и энергией, собрав воедино свой творческий дух, накопленный коллективный опыт и знания, я готова через необычные активности и экскурсии открыть для вас свою любимую Армению во всей красе. Работаю с проверенными коллегами.

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