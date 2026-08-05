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Духовная столица Армении - древний город Эчмиадзин

Осмыслить 1700 лет христианского наследия через церкви и быт
Мы не перегрузим религиозными фактами: расскажем и о быте. Вы зайдёте в краеведческий музей, чтобы увидеть, из каких ремёсел выросла культура. А после осмотрим реликвии кафедрального собора.

К концу прогулки вы поймёте: армянская культура — это не застывший экспонат, а непрерывная живая традиция, где артефакты 5 века органично вписались в современный ритм.
Духовная столица Армении - древний город Эчмиадзин
Духовная столица Армении - древний город Эчмиадзин
Духовная столица Армении - древний город Эчмиадзин

Описание экскурсии

Церковь Святой Рипсимэ — памятник 7 века из списка ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с архитектурой и узнаете, как ей удалось выдержать десятки землетрясений. А также спуститесь в крипту под алтарём — к мощам святой Рипсимэ.

Церковь Святой Марианэ — прогуляемся по центру и увидим скрытые руины раннехристианской церкви 5 века. Кроме того, здесь откроется секретный ракурс на Арарат: на его фоне вы сможете сделать кадры без толп.

Краеведческий музей Эчмиадзина — здесь вы увидите археологические находки Араратской долины, макет древнего города и старинные армянские ковры. Обсудим, как жили люди, строившие соборы.

Кафедральный собор Святого Эчмиадзина — главный храм Армянской Апостольской Церкви тоже признан ЮНЕСКО. Мы пройдёмся по монастырской территории, изучим фрески в соборе и заглянем в музеи-сокровищницы комплекса. Вы шагнёте в залы, где литургии проходят на древнеармянском языке с 4 века.

А ещё вы узнаете:

  • Что значит «армянский архитектурный код»: как строить на века
  • Почему наша идентичность так тесно сплелась с верностью убеждениям
  • Что ждало рипсимеянок и какую роль мученицы сыграли в крещении страны
  • Почему Эчмиадзин притягивает миллионы паломников со всего мира

Организационные детали

  • До Эчмиадзина вы добираетесь самостоятельно
  • Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей-сокровищницу — 2000 драмов с чел. (≈€5)
  • Остаток стоимости вы оплачиваете в армянских драмах или переводом в рублях на банковские карты Visa, Mastercard или «Мир»
  • Локации находятся в 10–20 мин ходьбы друг от друга
  • Маршрут можно дополнить посещением церкви Святой Гаянэ
  • С вами будет гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Стандартный€28
Дети от 4 до 7 лет€18
Дети до 3 летБесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У церкви Святой Рипсимэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаит
Анаит — ваша команда гидов в Вагаршапате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1691 туриста
Я родилась, выросла и проживаю в Армении, как говорится — местная, коренная армянка. Мне дорог и любим каждый её кусочек. Я юрист по образованию, очень люблю фотографировать и исследовать новые
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места. Благодаря хобби плавно перешла с работы эксперта-криминалиста в сферу туризма, окончив курсы по подготовке гидов. И вот уже много лет провожу экскурсии по всей Армении. Кроме того, организую и сама провожу курсы по подготовке гидов-экскурсоводов. Благодаря этим курсам у нас появилась чудесная профессиональная команда гидов, работающих не только на родном, но и на русском и других иностранных языках. Постоянно работаю над собой, поэтому, окончив Винную академию и получив сертификат винного гида, решила кроме историко-культурных экскурсий, также проводить эно- и гастротуры. Девиз нашей команды — туротерапия. И не важно, какую экскурсию выберут наши гости, — это будет замечательный сеанс туристической терапии по Армении.

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