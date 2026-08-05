Мы не перегрузим религиозными фактами: расскажем и о быте. Вы зайдёте в краеведческий музей, чтобы увидеть, из каких ремёсел выросла культура. А после осмотрим реликвии кафедрального собора. К концу прогулки вы поймёте: армянская культура — это не застывший экспонат, а непрерывная живая традиция, где артефакты 5 века органично вписались в современный ритм.

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Описание экскурсии

Церковь Святой Рипсимэ — памятник 7 века из списка ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с архитектурой и узнаете, как ей удалось выдержать десятки землетрясений. А также спуститесь в крипту под алтарём — к мощам святой Рипсимэ.

Церковь Святой Марианэ — прогуляемся по центру и увидим скрытые руины раннехристианской церкви 5 века. Кроме того, здесь откроется секретный ракурс на Арарат: на его фоне вы сможете сделать кадры без толп.

Краеведческий музей Эчмиадзина — здесь вы увидите археологические находки Араратской долины, макет древнего города и старинные армянские ковры. Обсудим, как жили люди, строившие соборы.

Кафедральный собор Святого Эчмиадзина — главный храм Армянской Апостольской Церкви тоже признан ЮНЕСКО. Мы пройдёмся по монастырской территории, изучим фрески в соборе и заглянем в музеи-сокровищницы комплекса. Вы шагнёте в залы, где литургии проходят на древнеармянском языке с 4 века.

А ещё вы узнаете:

Что значит «армянский архитектурный код»: как строить на века

Почему наша идентичность так тесно сплелась с верностью убеждениям

Что ждало рипсимеянок и какую роль мученицы сыграли в крещении страны

Почему Эчмиадзин притягивает миллионы паломников со всего мира

Организационные детали