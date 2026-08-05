Духовная столица Армении - древний город Эчмиадзин
Осмыслить 1700 лет христианского наследия через церкви и быт
Мы не перегрузим религиозными фактами: расскажем и о быте. Вы зайдёте в краеведческий музей, чтобы увидеть, из каких ремёсел выросла культура. А после осмотрим реликвии кафедрального собора.
К концу прогулки вы поймёте: армянская культура — это не застывший экспонат, а непрерывная живая традиция, где артефакты 5 века органично вписались в современный ритм.
Описание экскурсии
Церковь Святой Рипсимэ — памятник 7 века из списка ЮНЕСКО. Вы познакомитесь с архитектурой и узнаете, как ей удалось выдержать десятки землетрясений. А также спуститесь в крипту под алтарём — к мощам святой Рипсимэ.
Церковь Святой Марианэ — прогуляемся по центру и увидим скрытые руины раннехристианской церкви 5 века. Кроме того, здесь откроется секретный ракурс на Арарат: на его фоне вы сможете сделать кадры без толп.
Краеведческий музей Эчмиадзина — здесь вы увидите археологические находки Араратской долины, макет древнего города и старинные армянские ковры. Обсудим, как жили люди, строившие соборы.
Кафедральный собор Святого Эчмиадзина — главный храм Армянской Апостольской Церкви тоже признан ЮНЕСКО. Мы пройдёмся по монастырской территории, изучим фрески в соборе и заглянем в музеи-сокровищницы комплекса. Вы шагнёте в залы, где литургии проходят на древнеармянском языке с 4 века.
А ещё вы узнаете:
Что значит «армянский архитектурный код»: как строить на века
Почему наша идентичность так тесно сплелась с верностью убеждениям
Что ждало рипсимеянок и какую роль мученицы сыграли в крещении страны
Почему Эчмиадзин притягивает миллионы паломников со всего мира
Организационные детали
До Эчмиадзина вы добираетесь самостоятельно
Дополнительно оплачиваются входные билеты в музей-сокровищницу — 2000 драмов с чел. (≈€5)
Остаток стоимости вы оплачиваете в армянских драмах или переводом в рублях на банковские карты Visa, Mastercard или «Мир»
Локации находятся в 10–20 мин ходьбы друг от друга
Маршрут можно дополнить посещением церкви Святой Гаянэ
С вами будет гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
Тариф
Стоимость
Стандартный
€28
Дети от 4 до 7 лет
€18
Дети до 3 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У церкви Святой Рипсимэ
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 18 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анаит — ваша команда гидов в Вагаршапате
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 1691 туриста
Я родилась, выросла и проживаю в Армении, как говорится — местная, коренная армянка. Мне дорог и любим каждый её кусочек. Я юрист по образованию, очень люблю фотографировать и исследовать новые читать дальшеуменьшить
места. Благодаря хобби плавно перешла с работы эксперта-криминалиста в сферу туризма, окончив курсы по подготовке гидов. И вот уже много лет провожу экскурсии по всей Армении. Кроме того, организую и сама провожу курсы по подготовке гидов-экскурсоводов. Благодаря этим курсам у нас появилась чудесная профессиональная команда гидов, работающих не только на родном, но и на русском и других иностранных языках. Постоянно работаю над собой, поэтому, окончив Винную академию и получив сертификат винного гида, решила кроме историко-культурных экскурсий, также проводить эно- и гастротуры.
Девиз нашей команды — туротерапия. И не важно, какую экскурсию выберут наши гости, — это будет замечательный сеанс туристической терапии по Армении.
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