Всё об Ораньестаде

Полезная информация об Ораньестаде

Что нужно знать об Ораньестаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ораньестаде
18:1031
18 мая 2021
Разница с вами:
СтранаАруба
Название городаОраньестад
По-английскиOranjestad
Это столицаОраньестад является столицей Арубы
Население города29 998 чел.
Часовой поясAmerica/Aruba
Средняя высота22 м. от уровня моря

Где находится Ораньестад на карте