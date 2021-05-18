Полезная информация об Ораньестаде
Что нужно знать об Ораньестаде: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, а так же в какой стране находится
Местное время в Ораньестаде
18:1031
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|Аруба
|Название города
|Ораньестад
|По-английски
|Oranjestad
|Это столица
|Ораньестад является столицей Арубы
|Население города
|29 998 чел.
|Часовой пояс
|America/Aruba
|Средняя высота
|22 м. от уровня моря
Где находится Ораньестад на карте