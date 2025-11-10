Поедем в парк, который не зоопарк — все животные живут как в дикой природе, только хищники отгорожены от нас из соображений безопасности. Вы увидите коал и динго, а потом отправитесь на самую высокую точку города и посетите немецкую деревушку Хандорф. И конечно, услышите много интересных фактов о Южной Австралии.

Цена за 1-3 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии

В уникальном парке живой природы вы рассмотрите представителей местной фауны — дикую собаку динго, валлади, потору, таманского дьявола, коал и других. Также здесь — переливающиеся разноцветными красками водопады и потрясающие природные пейзажи.

Подниметесь на высшую точку Аделаиды — Маунт-Лофти. Высота — 1000 метров над уровнем моря. Перед вами раскинется удивительный по красоте вид на город, залив Сент-Винсент и Южный океан.

Побываете в живописной деревушке Хандорф — уголке Германии на другом конце света. Я расскажу историю появления этого селения и покажу, где можно купить продукты и товары местного производства.

Ещё я покажу вам важнейшие в истории открытия и становления Южной Австралии места и район Гленельг, где начиналась Аделаида. А вы, если захотите, искупаетесь в заливе.

Организационные детали