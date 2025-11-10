Мои заказы

Аделаида: яркая фауна, высшая точка и немецкая деревня

Познакомиться с кенгуру и вомбатами, полюбоваться океаном и найти Германию в Австралии
Поедем в парк, который не зоопарк — все животные живут как в дикой природе, только хищники отгорожены от нас из соображений безопасности.

Вы увидите коал и динго, а потом отправитесь на самую высокую точку города и посетите немецкую деревушку Хандорф. И конечно, услышите много интересных фактов о Южной Австралии.
Аделаида: яркая фауна, высшая точка и немецкая деревня© Лариса
Аделаида: яркая фауна, высшая точка и немецкая деревня© Лариса
Аделаида: яркая фауна, высшая точка и немецкая деревня© Лариса
Ближайшие даты:
12
ноя14
ноя17
ноя19
ноя21
ноя24
ноя26
ноя
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

В уникальном парке живой природы вы рассмотрите представителей местной фауны — дикую собаку динго, валлади, потору, таманского дьявола, коал и других. Также здесь — переливающиеся разноцветными красками водопады и потрясающие природные пейзажи.

Подниметесь на высшую точку Аделаиды — Маунт-Лофти. Высота — 1000 метров над уровнем моря. Перед вами раскинется удивительный по красоте вид на город, залив Сент-Винсент и Южный океан.

Побываете в живописной деревушке Хандорф — уголке Германии на другом конце света. Я расскажу историю появления этого селения и покажу, где можно купить продукты и товары местного производства.

Ещё я покажу вам важнейшие в истории открытия и становления Южной Австралии места и район Гленельг, где начиналась Аделаида. А вы, если захотите, искупаетесь в заливе.

Организационные детали

  • Стоимость экскурсии указана в долларах США. Остаток оплаты можно произвести на месте в американских долларах или в австралийских по текущему курсу
  • Поездка проходит на автомобиле Ford
  • Входные билеты не включены в стоимость

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса
Лариса — ваш гид в Аделаиде
Провела экскурсии для 32 туристов
Уважаемые путешественники! Меня зовут Лариса. С юности мечтала реализоваться как гид. Мне нравится помогать путешественникам открывать для себя новые и интересные места. Буду рада познакомить вас с самым британским городом Австралии, в котором уже несколько лет живу, его историческими и культурными особенностями. Провожу несколько тематических экскурсий в Аделаиде и её окрестностях. До встречи на побережье Южного океана!
Задать вопрос

Похожие экскурсии из Аделаиды

Знакомство с Аделаидой
Пешая
3 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Аделаидой
Прогулка по живописному городу с колониальным прошлым
Завтра в 13:00
11 ноя в 08:00
$90 за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Аделаиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Аделаиде