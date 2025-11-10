В уникальном парке живой природы вы рассмотрите представителей местной фауны — дикую собаку динго, валлади, потору, таманского дьявола, коал и других. Также здесь — переливающиеся разноцветными красками водопады и потрясающие природные пейзажи.
Подниметесь на высшую точку Аделаиды — Маунт-Лофти. Высота — 1000 метров над уровнем моря. Перед вами раскинется удивительный по красоте вид на город, залив Сент-Винсент и Южный океан.
Побываете в живописной деревушке Хандорф — уголке Германии на другом конце света. Я расскажу историю появления этого селения и покажу, где можно купить продукты и товары местного производства.
Ещё я покажу вам важнейшие в истории открытия и становления Южной Австралии места и район Гленельг, где начиналась Аделаида. А вы, если захотите, искупаетесь в заливе.
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана в долларах США. Остаток оплаты можно произвести на месте в американских долларах или в австралийских по текущему курсу
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Лариса — ваш гид в Аделаиде
Уважаемые путешественники! Меня зовут Лариса. С юности мечтала реализоваться как гид. Мне нравится помогать путешественникам открывать для себя новые и интересные места. Буду рада познакомить вас с самым британским городом Австралии, в котором уже несколько лет живу, его историческими и культурными особенностями. Провожу несколько тематических экскурсий в Аделаиде и её окрестностях. До встречи на побережье Южного океана!