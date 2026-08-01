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Пешая 3 часа 5 отзывов Индивидуальная до 10 чел. Знакомство с Аделаидой Прогулка по живописному городу с колониальным прошлым от $90 за всё до 10 чел. На машине 6.5 часов Индивидуальная до 3 чел. Аделаида: яркая фауна, высшая точка и немецкая деревня Познакомиться с кенгуру и вомбатами, полюбоваться океаном и найти Германию в Австралии от $460 за всё до 3 чел.

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