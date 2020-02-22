Все экскурсии в Аделаиде

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Аделаиде – доступно 1 экскурсия на 2021 год, 1 ⭐ отзыв, цены от $65. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Аделаиде почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Австралии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Знакомство с Аделаидой
Индивидуальная экскурсия
5
1
$65
за 1-5 чел.
Знакомство с Аделаидой
Прогулка по живописному городу с колониальным прошлым

Последние отзывы «Экскурсии Аделаиды»

  • Отзыв на: Знакомство с Аделаидой
    М
    Марина
    22 февраля 2020
    5
    Великолепный гид - Лариса! Интересно, доброжелательно и заботливо! Очень важно, когда ты за десятки тысяч км от дома! Реклмендую 💖💖
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