Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с Аделаидой
Прогулка по живописному городу с колониальным прошлым
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от $90 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Аделаида: яркая фауна, высшая точка и немецкая деревня
Познакомиться с кенгуру и вомбатами, полюбоваться океаном и найти Германию в Австралии
12 авг в 10:00
14 авг в 10:00
от $460 за всё до 3 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Аделаиде
Самые популярные экскурсии в Аделаиде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2:
Сколько стоит экскурсия по Аделаиде в августе 2026
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