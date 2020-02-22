1 отзыв оставили туристы

Что вас ожидает

Викторианские декорации

Строившийся по викторианским лекалам, город и сейчас хранит в себе черты того времени, несмотря на то, что сегодня Аделаида — настоящий деловой центр Южной Австралии. Вы увидите Таун-холл — то самое здание резиденции губернатора штата, знаменитый монументальный почтамт Аделаиды, главный Кафедральный собор Святого Франсиса Хавьера и городскую бибилиотеку. Колониальный стиль, широкие дороги и решётчатая застройка — таков исторический центр города. А ещё в Аделаиде находится Музей иммиграции Австралии, где вы узнаете, как мигранты, в том числе из Российской империи, осваивали новые территории в другой части света.

Красота вокруг

Город давно обрёл славу огромной цветочной клумбы: в Аделаиде растёт более сотни сортов роз, благодаря которым тут всё благоухает. Ухоженный центр Аделаиды окружён парками, где мы тоже побываем. Я проведу вас в Ботанический сад, и на деревьях вы увидите диких какаду и других попугаев, а под ногами будут сновать ибисы. Мы заглянем в Художественную галерею и посмотрим на скульптуру Родена, копии известных картин и оригинальные работы азиатских художников. Я расскажу вам, как современные жители Аделаиды коротают свой досуг на природе в окрестностях города, и вам наверняка тоже захочется последовать их примеру — покорять невероятно живописные просторы Южной Австралии, как это когда-то делали англичане.