1 отзыв оставили туристы

Строившийся по викторианским лекалам, город и сейчас хранит в себе черты того времени, несмотря на то, что сегодня Аделаида — настоящий деловой центр Южной Австралии.
Вы увидите:
Таун-холл
резиденцию губернатора штата
здания Парламента
знаменитый монументальный почтамт Аделаиды
главный Кафедральный собор Святого Франсиса Хавьера и Святого Петра
библиотеку штата
художественную галерею, славящуюся своей коллекцией
многочисленные памятники
Ботанический сад
и многое другое, что создаёт неповторимый облик Аделаиды
Колониальный стиль, широкие дороги и решётчатая застройка — таков исторический центр города. А ещё в Аделаиде находится Музей иммиграции Австралии, где вы узнаете, как мигранты, в том числе из Российской империи, осваивали новые территории в другой части света.
Красота вокруг
Город давно обрёл славу огромной цветочной клумбы: в Аделаиде растёт более сотни сортов роз, благодаря которым тут всё благоухает. Ухоженный центр окружён парками, где мы тоже побываем. Я расскажу вам, как современные жители Аделаиды коротают свой досуг на природе в окрестностях города, и вам наверняка тоже захочется последовать их примеру — покорять невероятно живописные просторы Южной Австралии, как это когда-то делали англичане.
Организационные детали
Стоимость экскурсии указана в долларах США. Остаток оплаты можно произвести на месте в американских долларах или в австралийских по текущему курсу
Посещение музеев и Ботанического сада не оплачивается дополнительно
Эта экскурсия может быть как пешеходной, так и велосипедной
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваш гид в Аделаиде
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 2 часа 10 минут
Провела экскурсии для 41 туриста
Уважаемые путешественники! Меня зовут Лариса. С юности мечтала реализоваться как гид. Мне нравится помогать путешественникам открывать для себя новые и интересные места. Буду рада познакомить вас с самым британским городом Австралии, в котором уже несколько лет живу, его историческими и культурными особенностями. Провожу несколько тематических экскурсий в Аделаиде и её окрестностях. До встречи на побережье Южного океана!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
–
3
–
2
–
1
–
Юлия
Спасибо, Ларисе за столь познавательную экскурсию! Это первый гид на нашем пути в Австралии (это четвертая наша экскурсия), который так влюблен в историю этой страны и города, с такой любовью и знанием рассказывает. Очень интересно и познавательно Рекомендую 🔥Воемя пролетело незаметно!
Вам был полезен этот отзыв?
Tatiana
Спасибо большое Ларисе за проведенную экскурсию, все прошло замечательно, мы влюбились в Аделаиду. Лариса большой профессионал, ответит на любой вопрос. Обязательно вернемся, хочется посмотреть лучшие винодельни региона, спасибо Лариса 🌸
Вам был полезен этот отзыв?
Марина
Великолепный гид - Лариса! Интересно, доброжелательно и заботливо! Очень важно, когда ты за десятки тысяч км от дома! Реклмендую 💖💖
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Денис
Все было отлично. Нам очень понравилось Лариса - очень знающий гид и интересный рассказчик
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Елена
Обожаю пешеходные экскурсии. Спасибо Ларисе за интересное знакомство с городом.
Вам был полезен этот отзыв?
У нас ещё много экскурсий в Аделаиде. Перейдите в каталог и выберите подходящую