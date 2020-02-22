1 отзыв оставили туристы

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Знакомство с Аделаидой

Прогулка по живописному городу с колониальным прошлым

  • 😎Это индивидуальная экскурсия для вас и ваших друзей
  • 👣‍Пешеходная
  • Продолжительность 4 часа
  • 👥 Не более 5 человек
  • 👶Можно с детьми
  • Заказать экскурсию

$65 за экскурсию

У этой экскурсии1 отзыв
5
Larisa
Задать вопросОбычно отвечает за 17 ч.
Larisa – Гид в Аделаиде
Аделаида — столица штата Южная Австралия, названная так в честь супруги английского короля Вильгельма IV.

Этот город 🏙️ славится своими фестивалями и викторианским убранством — как будто на территорию далёкого континента перенесли кусочек Лондона XIX столетия при помощи телепорта.

Только, в отличие от столицы туманного Альбиона, Аделаида яркая, жаркая и утопающая в зелени садов и парков, откуда до океана рукой подать.

Здесь каменные своды викторианских зданий соседствуют с уголками дикой природы, и это стоит увидеть, чтобы лучше понять Австралию.
Знакомство с Аделаидой
Знакомство с Аделаидой

Что вас ожидает

Викторианские декорации
Строившийся по викторианским лекалам, город и сейчас хранит в себе черты того времени, несмотря на то, что сегодня Аделаида — настоящий деловой центр Южной Австралии. Вы увидите Таун-холл — то самое здание резиденции губернатора штата, знаменитый монументальный почтамт Аделаиды, главный Кафедральный собор Святого Франсиса Хавьера и городскую бибилиотеку. Колониальный стиль, широкие дороги и решётчатая застройка — таков исторический центр города. А ещё в Аделаиде находится Музей иммиграции Австралии, где вы узнаете, как мигранты, в том числе из Российской империи, осваивали новые территории в другой части света.

Красота вокруг
Город давно обрёл славу огромной цветочной клумбы: в Аделаиде растёт более сотни сортов роз, благодаря которым тут всё благоухает. Ухоженный центр Аделаиды окружён парками, где мы тоже побываем. Я проведу вас в Ботанический сад, и на деревьях вы увидите диких какаду и других попугаев, а под ногами будут сновать ибисы. Мы заглянем в Художественную галерею и посмотрим на скульптуру Родена, копии известных картин и оригинальные работы азиатских художников. Я расскажу вам, как современные жители Аделаиды коротают свой досуг на природе в окрестностях города, и вам наверняка тоже захочется последовать их примеру — покорять невероятно живописные просторы Южной Австралии, как это когда-то делали англичане.

Организационные детали

  • Посещение музеев и Ботанического сада не оплачивается дополнительно.
  • Эта экскурсия может быть как пешеходной, так и велосипедной.
Знакомство с Аделаидой
Знакомство с Аделаидой
Знакомство с Аделаидой
Знакомство с Аделаидой
Знакомство с Аделаидой
Знакомство с Аделаидой
Знакомство с Аделаидой

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Larisa
Larisa
Уважаемые путешественники! Меня зовут Лариса. С юности мечтала о своей реализации как гид, мне нравится помогать туристам открывать для себя новые, интересные места, и в настоящее время моя мечта осуществилась. Буду рада познакомить вас с самым британским городом Австралии, в котором уже несколько лет живу, его историческими и культурными особенностями. Провожу несколько тематических экскурсий в Аделаиде и ее окрестностях. До встречи на побережье Южного Ледовитого океана.
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1 отзыв оставили туристы

22 февраля 2020
Великолепный гид - Лариса ! Интересно, доброжелательно и заботливо ! Очень важно, когда ты за десятки тысяч км от дома ! Реклмендую 💖💖

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