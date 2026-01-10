1 отзыв оставили туристы

Аделаида — столица штата Южная Австралия, названная так в честь супруги английского короля Вильяма IV.Этот город славится своими фестивалями и викторианским убранством — как будто на территорию далёкого континента перенесли

кусочек Лондона XIX столетия при помощи телепорта. Только, в отличие от столицы туманного Альбиона, Аделаида яркая, жаркая и утопающая в зелени садов и парков, откуда до океана рукой подать. Здесь каменные своды викторианских зданий соседствуют с уголками дикой природы, и это стоит увидеть, чтобы лучше понять Австралию.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Викторианские декорации

Строившийся по викторианским лекалам, город и сейчас хранит в себе черты того времени, несмотря на то, что сегодня Аделаида — настоящий деловой центр Южной Австралии.

Вы увидите:

Таун-холл

резиденцию губернатора штата

здания Парламента

знаменитый монументальный почтамт Аделаиды

главный Кафедральный собор Святого Франсиса Хавьера и Святого Петра

библиотеку штата

художественную галерею, славящуюся своей коллекцией

многочисленные памятники

Ботанический сад

и многое другое, что создаёт неповторимый облик Аделаиды

Колониальный стиль, широкие дороги и решётчатая застройка — таков исторический центр города. А ещё в Аделаиде находится Музей иммиграции Австралии, где вы узнаете, как мигранты, в том числе из Российской империи, осваивали новые территории в другой части света.

Красота вокруг

Город давно обрёл славу огромной цветочной клумбы: в Аделаиде растёт более сотни сортов роз, благодаря которым тут всё благоухает. Ухоженный центр окружён парками, где мы тоже побываем. Я расскажу вам, как современные жители Аделаиды коротают свой досуг на природе в окрестностях города, и вам наверняка тоже захочется последовать их примеру — покорять невероятно живописные просторы Южной Австралии, как это когда-то делали англичане.

Организационные детали