Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Я — русскоязычный дайв-гид в Австралии и бывший инструктор PADI по дайвингу.

Если вам нужен дайвинг в Австралии, обращайтесь ко мне. Я предлагаю Вам варианты дайвинга в Австралии: дайв круизы и дайв сафари, поездки на Большой Барьерный риф и на Больших Белых Акул, дайвинг на островах в Австралии и дайвинг в Сиднее с русскоязычным дайв-гидом или без оного.

У меня есть несколько интересных прелдожений по дайвингу в Австралии на ББР, особенно к нересту кораллов.

Дайвинг в Австралии со мной будет дешевле, чем через туркомпанию или турагента, т. к. я предлагаю Вам дайвинг напрямую без наценок и накруток туркомпаний! Я рад буду ответить на Ваши вопросы и помочь подготовить программу поездки по Австралии бесплатно.

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