Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Я — частный русскоязычный гид в Австралии и предлагаю свои собственные авторские экскурсии 🧭 в городах Сидней, Мельбурн, Голд Кост (Золотое Побережье), Кернс и по Тасмании. Я покажу Вам все самые интересные места, диких животных, красивую природу и виды, архитектуру и уникальное наследие аборигенов Австралии. Вы много узнаете об истории 📖 Австралии, её животных, людях, интересных местах и не пожалеете о потраченном времени и деньгах. Я знаю как удивлять и доставлять удовольствие моим туристам, т. к. сам много путешествовал по миру. Предлагаю свои экскурсии на русском языке по Австралии для индивидуальных групп и компаний друзей, коллег, семей, бизнесменов и частных туристов. Я могу работать с группами до 30 человек на разных видах транспорта. Экскурсии со мной будут дешевле, чем через туркомпанию или турагента, т. к. я предлагаю Вам свои экскурсии напрямую без наценок и накруток туркомпаний! Экскурсии со мной будут интересней и занимательней, поскольку я хочу доставить Вам радость, хорошее настроение и отличные воспоминания и фотографии 📸, и люблю юмор! Я рад буду ответить на Ваши вопросы и помочь подготовить программу поездки по Австралии бесплатно. Закажите несколько экскурсий у меня, и я дам Вам скидку 5–10% на все экскурсии!