Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

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Индивидуальные русскоязычные экскурсии в Австралии

Гид S.
Гид S. – Гид из Дарвина
Индивидуальные русскоязычные экскурсии в Австралии
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • $138.26 за человека

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Индивидуальные русскоязычные экскурсии в Австралии
Индивидуальные русскоязычные экскурсии в Австралии
Я — частный русскоязычный гид в Австралии и предлагаю свои собственные авторские экскурсии 🧭 в городах Сидней, Мельбурн, Голд Кост (Золотое Побережье), Кернс и по Тасмании. Я покажу Вам все самые интересные места, диких животных, красивую природу и виды, архитектуру и уникальное наследие аборигенов Австралии. Вы много узнаете об истории 📖 Австралии, её животных, людях, интересных местах и не пожалеете о потраченном времени и деньгах. Я знаю как удивлять и доставлять удовольствие моим туристам, т. к. сам много путешествовал по миру. Предлагаю свои экскурсии на русском языке по Австралии для индивидуальных групп и компаний друзей, коллег, семей, бизнесменов и частных туристов. Я могу работать с группами до 30 человек на разных видах транспорта. Экскурсии со мной будут дешевле, чем через туркомпанию или турагента, т. к. я предлагаю Вам свои экскурсии напрямую без наценок и накруток туркомпаний! Экскурсии со мной будут интересней и занимательней, поскольку я хочу доставить Вам радость, хорошее настроение и отличные воспоминания и фотографии 📸, и люблю юмор! Я рад буду ответить на Ваши вопросы и помочь подготовить программу поездки по Австралии бесплатно. Закажите несколько экскурсий у меня, и я дам Вам скидку 5–10% на все экскурсии!
Начало и место завершения
🚩 Darwin
Индивидуальные русскоязычные экскурсии в Австралии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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