Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

День 1: Обзорная экскурсия ⛳ по Сиднею — полдня + свободное время — S1 День 2: Поездка в Голубые горы ⛰️ — полный день — S6 День 3: Экскурсия на Юг Сиднея: пляжи, место высадки капитана Кука, Нац. парк 🌳 Ботани Бэй и Королевский Нац. Парк — полный день — S8 Стоимость на всех за 3 дня экскурсий: 1–3 человека: AUD $1600 (обычно $2250) — скидка $650! 4–7 человек: AUD $1700 (обычно $2850) — скидка $1150! 8–12 человек: AUD $1900 (обычно $3450) — скидка $1550! Скидки: 20% скидка на вход в Аквариум, 20% скидка на вход в Sydney Wildlife World, 20% скидка на вход в Сиднейскую башню, 20% скидка на вход в аттракцион OzTrek, 20% скидка на тур по дому Оперы Дополнительные опции: Дополнительная экскурсия на полный день — 1–3 чел: $500 / 4–7 чел: $600 / 8–12 чел: $800 Гостиница в центре Сиднея: 3* — $100 за ночь на 2-их 4* — $150 за ночь на 2-их 5* — $200 за ночь на 2-их *Цены на гостиницы и туры могут варьироваться в пиковые сезоны. Входные платы и еда не включены. ---------------------------------------- Закажите 2 турпакета в Сиднее и Мельбурне, и получите еще скидку 5% на оба турпакета! ---------------------------------- ** Просим Вас заказывать турпакеты не позднее, чем за 2 недели до приезда. Мы не гарантируем, что сможем предоставить турпакет при заказе менее чем за 14 дней до начала экскурсий.

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