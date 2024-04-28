Город имеет ни один титул и является одним из лучших для жизни на планете. Сегодня мы с вами в этом убедимся и узнаем, почему Мельбурн называют городом садов, самым европейским и спортивным. Он окружён виноградниками, пляжами и лесами, может похвастаться самой большой трамвайной сетью в мире. Рассмотрим архитектуру, погрузимся в атмосферу и бурлящую жизнь Мельбурна на обзорной экскурсии.

Ближе к вечеру отправимся на остров Филиппа к Тихому океану, где полюбуемся самыми маленькими в мире пингвинами. На ужин остановимся в ресторане на побережье.