Увидеть скалы в лучах солнца, полюбоваться пингвинами и кенгуру и продегустировать вино
Проедем по Великой океанской дороге, полюбуемся самыми маленькими пингвинами в мире на острове Филиппа, встретим восход солнца с видом на океан и уникальные скальные образования.
Посетим место, хранящее историю сотворения нашей планеты, погуляем по лавовым пещерам, найдём озеро в жерле вулкана и папоротник времён динозавров.
Продегустируем вина, увидим подземные бары и церкви, посмотрим на «красное сердце» Австралии в лучах солнца. Желающие попробуют имбирное пиво и морепродукты.
апр
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|$4 800
Описание
Организационные детали
Средний возраст участников путешествия — 30-65 лет. Вы будете добавлены в общий чат, где сможете задать все вопросы и познакомиться с гидом и другими путешественниками.
Программа тура по дням
Добро пожаловать в Австралию
Сегодня день прилёта и акклиматизации. Вы выбираете удобный для вас рейс. За доплату возможно организовать трансфер из аэропорта в отель.
Вечером встретимся, познакомимся и обсудим план предстоящей поездки.
Культурная столица Мельбурн и пингвины
Город имеет ни один титул и является одним из лучших для жизни на планете. Сегодня мы с вами в этом убедимся и узнаем, почему Мельбурн называют городом садов, самым европейским и спортивным. Он окружён виноградниками, пляжами и лесами, может похвастаться самой большой трамвайной сетью в мире. Рассмотрим архитектуру, погрузимся в атмосферу и бурлящую жизнь Мельбурна на обзорной экскурсии.
Ближе к вечеру отправимся на остров Филиппа к Тихому океану, где полюбуемся самыми маленькими в мире пингвинами. На ужин остановимся в ресторане на побережье.
Великая океанская дорога и кенгуру
Сегодня нас ждёт живописное автопутешествие по Великой океанской дороге, внесённой в список Национального наследия Австралии. Начнём с места, где практически всегда можно встретить диких кенгуру, увидим мемориальную арку, будем делать остановки для фотосессий на лучших точках и посетим старый маяк.
На ночь остановимся в прибрежном городе Порт-Кэмпбелл.
Завтрак на рассвете с видом на океан, морепродукты и имбирное пиво
Встретим восход солнца на одной из самых красивых локаций национального парка, да и всей Австралии — у группы скал «Двенадцать апостолов». Вы узнаете и второе забавное название места, постараетесь найти всех 12 апостолов и насладитесь пейзажами без толп туристов. А ещё сегодня будет один из лучших завтраков на природе в вашей жизни!
Далее посетим ущелье Томаи Евы и проведём вторую половину дня в дороге с потрясающим видом из окна на океан. Будем делать остановки на смотровых площадках и в небольших городах по пути, где желающие смогут отведать омаров и других морепродуктов.
Заселимся в отель в Портленде. Вечером рекомендуем прогуляться, зайти в старейшие пабы и попробовать имбирное пиво.
Каменный лес, лавовые пещеры и папоротник времён динозавров
После завтрака посетим уникальное место, хранящее историю сотворения нашей планеты — каменный лес. Увидим окаменевшие стволы древних деревьев на берегу океана. Есть версия, что это могут быть гигантские водоросли.
Затем отправимся гулять по лавовым пещерам. Узнаем об истории их возникновения, дойдём до озера в жерле вулкана и найдём древовидный папоротник времён динозавров.
На ночь остановимся в маленьком городе Коновару в винодельческом регионе Австралии.
Винодельческая Австралия и немецкое поселение в Аделаиде
Сегодня переезжаем в штат Южная Австралия. По дороге увидим километры виноградников! Ведь в районах по пути расположено более тысячи виноделен! Обязательно заедем на несколько и продегустируем несколько сортов.
Во второй половине дня посетим старейшее немецкое поселение в Аделаиде — деревню Хэндорф. Погрузимся в атмосферу Старого Света и заселимся в отель.
Город солнца, воды и воздуха
Сегодня будем наслаждаться жизнью в солнечной и гостеприимной Аделаиде! Гулять по просторным площадям и бульварам, отдыхать в зелёных парках, дышать свежим воздухом и рассматривать необычные растения. Город прославился своим вином, фестивалями и работами местных художников, привлекает любителей гольфа, тенниса и водных развлечений.
Переезд в «нору белого человека»
Нас ждёт далёкий Кубер-Педи, расположенный на севере Южной Австралии. Название города с аборигенского переводится как «нора белого человека» — большинство домов находятся под землёй. Весь день проведём в дороге (800 км), а завтра убедимся, что это того стоило.
Подземные бары, рестораны, церкви и кладбище
В Кубер-Педи добывается 30% мировых запасов опала — вот почему город часто называют столицей опалов. Сначала может показаться, что здесь никто не живёт, лишь простираются красные песчаные холмы. Но вся жизнь в Кубер-Педи сосредоточена под землёй! Вы когда-нибудь видели подземные бары и рестораны, церкви и кладбище? Прогуляемся по городу и погрузимся в необычный быт местных.
Закат у подножия красной горы
Приготовьтесь увидеть чудо природы — огромный монолит красного камня, сформировавшийся более 600 миллионов лет назад! Скальное образование овальной формы называют горой Улуру или Айерс-рок, восхождение на которую запрещено. Зато увидеть необычную возвышенность, подсвечивающуюся закатными лучами солнца, могут все! Для этого нам предстоит проехать 650 км.
Остановимся в гостинице рядом.
Красное сердце Австралии, водоём в скале и наскальные рисунки
Закат у красной горы хорошо, а ещё и рассвет — гораздо лучше! Мы увидим магическую скалу в первых лучах солнца, смену красок от тёмно-коричневого до ярко-красного.
На завтрак отправимся к западной стороне Ката Тьюта, увидим водоём в скале и наскальные рисунки. Послушаем легенды и узнаем о происхождении уже знакомой нам горы Улуру. За дополнительную плату возможно катание на сигвеях вокруг горы.
Перелёт в Сидней
После завтрака едем в Алис-Спрингс, где оставляем машины и отправляемся в аэропорт на внутренний перелёт в Сидней. Билеты покупаются отдельно по согласованию с организатором. Время в полёте — около 3 часов.
Разместимся в отеле в Сиднее и отдохнём.
День в вашем распоряжении в Сиднее
Сегодня каждый сам выберет, чем ему интереснее заняться в Сиднее, что хочет увидеть. Это самый крупный и старый город Австралии, где есть развлечения на любой вкус: от пляжного отдыха и единения с природой до многочисленных музеев и исторических достопримечательностей. Вы сможете прокатиться на корабле и увидеть сиднейскую оперу с воды, отправиться в гастрономическое путешествие по кафешкам, прогуляться по центру и осмотреть памятники архитектуры и истории. Гид посоветует локации по вашим пожеланиям.
Отъезд
После завтрака выезжаем из отеля. За дополнительную плату возможно организовать трансфер в аэропорт. Если вы решили продолжить путешествие, гид порекомендует, куда отправиться далее.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мельбурн, в течение дняЗавершение: Сидней, в первой половине дня
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 днейБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальный тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.