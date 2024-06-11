Приглашаю познакомиться с прекрасным Мельбурном! Вы увидите кенгуру в дикой природе, погуляете по пляжу с разноцветными домиками, прокатитесь на старинном трамвае и оцените главные архитектурные шедевры города. А я расскажу об истории создания Мельбурна, его стремительном расцвете и современной жизни.

Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

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Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Ваш гид в Мельбурне

Ольга Ваш гид в Мельбурне

Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк с дикими кенгуру. Вы увидите сотни кенгуру, пасущихся на природе.

Пляж Брайтон. Мы прогуляемся по культовому пляжу, пестрящему разноцветными домиками. Всего их около сотни — и у каждого уникальный дизайн.

Фицрой-парк. Вы рассмотрите домик, где жили родители Джеймса Кука. Здание перевезли из Британии почти сто лет назад, предварительно разобрав по кирпичикам.

Флиндерс-стрит. Я покажу вам знаменитое место встреч горожан под часами главного вокзала, откуда в далёком 1854 году отправился первый в Австралии поезд.

Национальная библиотека. Мы поднимемся на 6-й этаж, прямо под купол библиотеки — и оценим сверху всё величие этого уникального проекта.

Парламент. Я раскрою, почему он строился в три этапа и так и не обрёл купол.

Площадь Федерации. Мы прогуляемся по центральной площади, прикрывающей ж/д пути. Именно здесь устанавливают новогоднюю ёлку и собираются митингующие.

Монумент Памяти. Вы узнаете об участии австралийцев и новозеландцев в мировых войнах. Подниметесь на балкон памятника и полюбуетесь чудесными видами на центр города.

А также вы:

Рассмотрите в деталях необычное здание Форум-театра

Проедете по Коллинз-стрит — самой европейской улице города

Увидите обелиск, посвящённый легендарной группе AC/DC

Заглянете на Центральный рынок, где можно купить всё

Прокатитесь по круговому маршруту на деревянном ретро-трамвае

Организационные детали