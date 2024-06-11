Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю познакомиться с прекрасным Мельбурном! Вы увидите кенгуру в дикой природе, погуляете по пляжу с разноцветными домиками, прокатитесь на старинном трамвае и оцените главные архитектурные шедевры города. А я расскажу об истории создания Мельбурна, его стремительном расцвете и современной жизни.
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Мельбурне
Здравствуйте! Я Ольга. С самой юности мечтала о путешествиях по Австралии. Но прежде на жизненном пути возникла Новая Зеландия и увлекла на целых 9 лет.
В 2021-м переехала в Мельбурн и постоянно открываю в нём что-то новое. Буду рада познакомить вас лучшим австралийским городом!