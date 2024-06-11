Великолепный Мельбурн

Посетить главные места города и ближайших окрестностей на авто-пешеходной экскурсии
Приглашаю познакомиться с прекрасным Мельбурном! Вы увидите кенгуру в дикой природе, погуляете по пляжу с разноцветными домиками, прокатитесь на старинном трамвае и оцените главные архитектурные шедевры города. А я расскажу об истории создания Мельбурна, его стремительном расцвете и современной жизни.
Великолепный Мельбурн
Великолепный Мельбурн
Великолепный Мельбурн
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Парк с дикими кенгуру. Вы увидите сотни кенгуру, пасущихся на природе.

Пляж Брайтон. Мы прогуляемся по культовому пляжу, пестрящему разноцветными домиками. Всего их около сотни — и у каждого уникальный дизайн.

Фицрой-парк. Вы рассмотрите домик, где жили родители Джеймса Кука. Здание перевезли из Британии почти сто лет назад, предварительно разобрав по кирпичикам.

Флиндерс-стрит. Я покажу вам знаменитое место встреч горожан под часами главного вокзала, откуда в далёком 1854 году отправился первый в Австралии поезд.

Национальная библиотека. Мы поднимемся на 6-й этаж, прямо под купол библиотеки — и оценим сверху всё величие этого уникального проекта.

Парламент. Я раскрою, почему он строился в три этапа и так и не обрёл купол.

Площадь Федерации. Мы прогуляемся по центральной площади, прикрывающей ж/д пути. Именно здесь устанавливают новогоднюю ёлку и собираются митингующие.

Монумент Памяти. Вы узнаете об участии австралийцев и новозеландцев в мировых войнах. Подниметесь на балкон памятника и полюбуетесь чудесными видами на центр города.

А также вы:

  • Рассмотрите в деталях необычное здание Форум-театра
  • Проедете по Коллинз-стрит — самой европейской улице города
  • Увидите обелиск, посвящённый легендарной группе AC/DC
  • Заглянете на Центральный рынок, где можно купить всё
  • Прокатитесь по круговому маршруту на деревянном ретро-трамвае

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле Мерседес В200. Транспорт включён в стоимость.
  • В машине нет детских кресел — не получится взять на экскурсию детей ниже 120 см
  • Экскурсия не предполагает дополнительных расходов
  • По желанию можем включить в программу парк с летучими лисицами

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре города или в аэропорту
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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