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Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле

Максим З.
Максим З. – Гид из Мельбурна
Поездка по Мельбурнскому сити, Королевский Выставочный центр, домик капитана Кука, сады Фицрой, Парламент Виктории, Китайский квартал, трасса Формулы 1, обзорная площадка мемориала “Храм Памяти”
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-11 человек

  • $350 за экскурсию

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Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле

Что вы увидите

  • Мельбурнскому сити
  • Королевский Выставочный центр
  • домик капитана Кука
  • сады Фицрой
  • Парламент Виктории
  • здание Казначейства
  • Китайский квартал
  • трасса Формулы 1
  • мемориал “Храм Памяти”
Мы встертимся с вами в отеле и на несколько следующих часов вы окунетесь в настоящее и прошлого прекрасного города Мельбурн. На комфортабельном автомобиле 🚘 я провезу вас через Мельбурнский сити, где современные небоскребы соседствуют с Викторианскими зданиями эпохи золотой лихорадки. Вы подниметесь по ступеням Храма Памяти (Shrine of Remembrance) и станете участником торжественной церемонии Ray of Lights, затем пройдетесь по замечательному парку Фицрой, где сможете посетить музей 🖼 капитана Кука. Перед вами предстанут старое здание Казначейства и парламент штата Виктория, Королевский Выставочный центр, Мельбурнский оперный театр и монументальный отель 🏨 Виндзор (Windsor).
Далее наш маршрут пройдет через Китайский квартал Мельбурна, один из старейших в мире, вы увидите современный район Докландс, где, в основном проживает Мельбурнская молодежь DINKs, спортивные сооружения где проходят самые известные соревнования континента – Теннисный турнир Australia Open и гонки Формулы 1 – Australian Formula One Grand Prix.
Дополнительно в программу может быть включено посещение обзорной площадки на самой высокой башне Мельбурна – Eureka Tower. С нее открывается восхитительная круговая панорама Мельбурна с высоты 300 метров. Поверьте, это стоит увидеть!
Стоимость посещения обзорной площадки на башне Eureka – $20 для взрослых/ $11. 5 для детей (4-16 лет)
Так же на обзорной площадке действует аттракцион The Edge. Куб со стеклянным дном выезжает, с находящимися в нем туристами, на пару метров наружу от стены башни. Вы стоите на высоте 300 метров, а под вам только стеклянный пол! – Если вы в себе уверены, то вперед! Стоимость – $12 взрослый/$8 ребенок.
По окончании программы я отвезу вас в отель или в любую удобную вам точку в городе. Могу порекомендовать ресторан для обеда или ужина и забронировать для вас столик.
Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Охлажденная вода в бутылках
  • Крем от загара, зонты
Что не входит
  • стоимость входных билетов в коттедж Капитана Кука (AU$6 c человека)
Начало
🚩 ваш отель проживания в Мельбурне
Место завершения
🏁 отель проживания в Мельбурне
Обзорная экскурсия по Мельбурну на автомобиле

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим З.
Максим З.
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