Мы встертимся с вами в отеле и на несколько следующих часов вы окунетесь в настоящее и прошлого прекрасного города Мельбурн. На комфортабельном автомобиле 🚘 я провезу вас через Мельбурнский сити, где современные небоскребы соседствуют с Викторианскими зданиями эпохи золотой лихорадки. Вы подниметесь по ступеням Храма Памяти (Shrine of Remembrance) и станете участником торжественной церемонии Ray of Lights, затем пройдетесь по замечательному парку Фицрой, где сможете посетить музей 🖼 капитана Кука. Перед вами предстанут старое здание Казначейства и парламент штата Виктория, Королевский Выставочный центр, Мельбурнский оперный театр и монументальный отель 🏨 Виндзор (Windsor).

Далее наш маршрут пройдет через Китайский квартал Мельбурна, один из старейших в мире, вы увидите современный район Докландс, где, в основном проживает Мельбурнская молодежь DINKs, спортивные сооружения где проходят самые известные соревнования континента – Теннисный турнир Australia Open и гонки Формулы 1 – Australian Formula One Grand Prix.

Дополнительно в программу может быть включено посещение обзорной площадки на самой высокой башне Мельбурна – Eureka Tower. С нее открывается восхитительная круговая панорама Мельбурна с высоты 300 метров. Поверьте, это стоит увидеть!

Стоимость посещения обзорной площадки на башне Eureka – $20 для взрослых/ $11. 5 для детей (4-16 лет)

Так же на обзорной площадке действует аттракцион The Edge. Куб со стеклянным дном выезжает, с находящимися в нем туристами, на пару метров наружу от стены башни. Вы стоите на высоте 300 метров, а под вам только стеклянный пол! – Если вы в себе уверены, то вперед! Стоимость – $12 взрослый/$8 ребенок.

По окончании программы я отвезу вас в отель или в любую удобную вам точку в городе. Могу порекомендовать ресторан для обеда или ужина и забронировать для вас столик.