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Старинный золотой прииск Соверен Хилл

Максим З.
Максим З. – Гид из Мельбурна
Вас ждет мытье золота, спуск в шахту, катание на дилижансе, действующие цеха и механизмы 19-го века, костюмированные шоу и музей 🖼 золота.
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Старинный золотой прииск Соверен Хилл
Старинный золотой прииск Соверен Хилл

Что вы увидите

  • город Балларат
  • музей-прииск под открытым небом
  • парк австралийских животных
Я встречу вас в отеле и на комфортабельном автомобиле 🚘 мы отправимся в город 🏙️ Балларат, находящийся в 140 километрах от Мельбурна.
Могу обещать, что весь день вы будете охвачены «золотой лихорадкой». В столице «золотых полей» Австралии – городе Балларат, мы посетим прииск – музей 🖼 под открытым небом Соверен Хилл (Sovereign Hill) и погрузимся в атмосферу золотоносных 50-х годов 19-го века. По улицам города золотоискателей прогуливаются местные жители в одежде того времени, маршируют английские солдаты, а полицейские преследуют нарушителей закона. Экскурсия ⛳ по Соверен Хилл включает спуск в шахту, посещение музея золота, вы сможете поучаствовать в работе свечного заводика, конфетной фабрики, прокатиться в старинном дилижансе, сыграть в старинный боулинг и карамболь, сделать покупки в лавках города золотоискателей и, конечно, испытать удачу диггера: намыть золота в ручье. Там же можно пообедать в традиционном для 19-го века кафе и поучаствовать в традиционном английском чаепитии по-Девонширски.
На обратном пути, по можем по желанию заехать в парк 🌳 австралийских животных, где вы увидите кенгуру, коал, вомбатов и многих других представителей фауны Зеленого Континента.
После окончания экскурсии 🧭 я отвезу вас в отель 🏨
Что входит
  • Комфортабельный транспорт
  • Охлажденная вода в бутылках
  • Крем от загара, зонты
Что не входит
  • стоимость входных билетов на прииск Соверен Хилл, музей золота и в
  • Парк дикой природы
Начало и место завершения
🚩 отель проживания в Мельбурне

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим З.
Максим З.
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