Я встречу вас в отеле и на комфортабельном автомобиле 🚘 мы отправимся в город 🏙️ Балларат, находящийся в 140 километрах от Мельбурна.

Могу обещать, что весь день вы будете охвачены «золотой лихорадкой». В столице «золотых полей» Австралии – городе Балларат, мы посетим прииск – музей 🖼 под открытым небом Соверен Хилл (Sovereign Hill) и погрузимся в атмосферу золотоносных 50-х годов 19-го века. По улицам города золотоискателей прогуливаются местные жители в одежде того времени, маршируют английские солдаты, а полицейские преследуют нарушителей закона. Экскурсия ⛳ по Соверен Хилл включает спуск в шахту, посещение музея золота, вы сможете поучаствовать в работе свечного заводика, конфетной фабрики, прокатиться в старинном дилижансе, сыграть в старинный боулинг и карамболь, сделать покупки в лавках города золотоискателей и, конечно, испытать удачу диггера: намыть золота в ручье. Там же можно пообедать в традиционном для 19-го века кафе и поучаствовать в традиционном английском чаепитии по-Девонширски.

На обратном пути, по можем по желанию заехать в парк 🌳 австралийских животных, где вы увидите кенгуру, коал, вомбатов и многих других представителей фауны Зеленого Континента.

После окончания экскурсии 🧭 я отвезу вас в отель 🏨