Во время путешествия по Великой Океанской дороге вы посетите лучшие достопримечательности 🏛️ в окрестностях, сделаете остановки на самых выразительных смотровых площадках. Большая Океанская дорога, как ее еще называют, это двухполосное шоссе с отличным покрытием, проложенное по краю береговой линии или проходящее по мостам и эстакадам вдоль берега, так что поездка пройдет с максимальным комфортом.

Выезжая из Мельбурна, я провезу вас по мосту Вестгейт, откуда открывается красочная панорама города и залива Порт Филлип, мы направимся к городу Джилонг, второй по величине город 🏙️ штата. Затем мы совершим остановку на известном пляже Беллс Бич у городка Торки, популярном среди любителей серфинга. Далее маршрут будет проходить через многочисленные прибрежные городки, в одном из них по желанию можно сделать остановку на обед. В уютных курортных кафе вам предложат блюда из свежайших морепродуктов или отличный австралийский стейк.

Во время путешествия мы проедим мимо маяка Сплит Пойнт, у которого проходит граница двух океанов – Тихого и Индийского, и у вас будет уникальная возможность искупаться в обоих. У вас так же будет возможность наблюдать за дикими коалами и кенгуру, и покормить разноцветных попугаев.

«Гвоздем» путешествия по Великой Океанской Дороге станет прогулка 👣 к 12-ти Апостолам – уникальным скальным формированиям, вздымающимся из морской глади на удалении от берега. Апостолы особенно хороши в лучах заходящего солнца. Вы сможете полюбоваться выразительной красотой гигантских глыб со смотровой площадки, а затем спуститься к ним ближе на песчаный пляж 🏖️. Кульминацией небывалого зрелища может стать вертолетная прогулка над берегом (заказывается отдельно), во время которой вы облетите прибрежную линию и увидите всю панораму окрестностей с высоты птичьего полета. Завершающей точкой вашего маршрута станет остановка у еще одной известной скалы, «Лондонского Моста». После чего мы отправимся в обратный путь, в конце которого я высажу вас у вашего отеля.