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Поездка по Великой Океанской дороге

Максим З.
Максим З. – Гид из Мельбурна
Великолепная панорама Мельбурна, пляж 🏖️ серфингистов Белс Бич, граница Тихого и Индийского океанов, дикие кенгуру и коалы, кормление попугаев, обед и купание в заливе Аполлона, прогулка 👣 среди гигантских эвкалиптов, скалы 12 Апостолов и Лондонский мост
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Поездка по Великой Океанской дороге
Поездка по Великой Океанской дороге

Что вы увидите

  • мост Вестгейт
  • пляж Беллс Бич
  • маяк Сплит Пойнт
  • залив Аполлона
  • скалы 12 Апостолов
  • скала Лондонский мост
Во время путешествия по Великой Океанской дороге вы посетите лучшие достопримечательности 🏛️ в окрестностях, сделаете остановки на самых выразительных смотровых площадках. Большая Океанская дорога, как ее еще называют, это двухполосное шоссе с отличным покрытием, проложенное по краю береговой линии или проходящее по мостам и эстакадам вдоль берега, так что поездка пройдет с максимальным комфортом.
Выезжая из Мельбурна, я провезу вас по мосту Вестгейт, откуда открывается красочная панорама города и залива Порт Филлип, мы направимся к городу Джилонг, второй по величине город 🏙️ штата. Затем мы совершим остановку на известном пляже Беллс Бич у городка Торки, популярном среди любителей серфинга. Далее маршрут будет проходить через многочисленные прибрежные городки, в одном из них по желанию можно сделать остановку на обед. В уютных курортных кафе вам предложат блюда из свежайших морепродуктов или отличный австралийский стейк.
Во время путешествия мы проедим мимо маяка Сплит Пойнт, у которого проходит граница двух океанов – Тихого и Индийского, и у вас будет уникальная возможность искупаться в обоих. У вас так же будет возможность наблюдать за дикими коалами и кенгуру, и покормить разноцветных попугаев.
«Гвоздем» путешествия по Великой Океанской Дороге станет прогулка 👣 к 12-ти Апостолам – уникальным скальным формированиям, вздымающимся из морской глади на удалении от берега. Апостолы особенно хороши в лучах заходящего солнца. Вы сможете полюбоваться выразительной красотой гигантских глыб со смотровой площадки, а затем спуститься к ним ближе на песчаный пляж 🏖️. Кульминацией небывалого зрелища может стать вертолетная прогулка над берегом (заказывается отдельно), во время которой вы облетите прибрежную линию и увидите всю панораму окрестностей с высоты птичьего полета. Завершающей точкой вашего маршрута станет остановка у еще одной известной скалы, «Лондонского Моста». После чего мы отправимся в обратный путь, в конце которого я высажу вас у вашего отеля.
Что входит
  • Комфортабельный автомобиль
  • Охлажденная вода в бутылках
  • Крем от загара, зонты, дождевики
Что не входит
  • обед
  • полет на вертолете
Начало
🚩 ваш отель проживания в Мельбурне
Место завершения
🏁 отель в Мельбурне

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Максим З.
Максим З.
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