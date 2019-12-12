Из Мельбурна: поездка на целый день по великой океанской дороге

Прокатитесь по Великой океанской дороге в рамках первоклассного тура на целый день из Мельбурна

4.8
676 отзывов
В группе
до 100 чел.
Прокатитесь по Великой океанской дороге в рамках первоклассного тура на целый день из Мельбурна.

Экотуры в небольшой группе включают все достопримечательности знаменитой трассы, в том числе Двенадцать апостолов.

Вас ждет бесплатный Wi-Fi в салоне.
Из Мельбурна: поездка на целый день по великой океанской дороге
Из Мельбурна: поездка на целый день по великой океанской дороге
Из Мельбурна: поездка на целый день по великой океанской дороге
Из Мельбурна: поездка на целый день по великой океанской дороге
Из Мельбурна: поездка на целый день по великой океанской дороге
Из Мельбурна: поездка на целый день по великой океанской дороге
Из Мельбурна: поездка на целый день по великой океанской дороге
Из Мельбурна: поездка на целый день по великой океанской дороге
Из Мельбурна: поездка на целый день по великой океанской дороге
Из Мельбурна: поездка на целый день по великой океанской дороге

Что вы увидите 🤩

  • Центр города Мельбурн
  • Группа скал Двенадцать апостолов в штате Виктория
  • Национальный парк Грэйт Отуэй
  • Национальный парк Порт-Кэмпбелл
  • Великая океанская дорога
  • Ущелье Лох-Ард
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Поучаствуйте в туре в небольшой группе по Великой океанской дороге, одной из самых знаменитых трасс Австралии
  2. Приготовься увидеть коал у реки Кеннет
  3. Прогуляйтесь по волшебному тропическому лесу в национальном парке Грэйт-Отуэй
  4. Взгляните на великолепные достопримечательности побережья Кораблекрушений, включая Двенадцать апостолов, хребет Лок-Ард и Ступеньки Гибсона
  5. При желании совершите 15-минутный тур на вертолете над побережьем Кораблекрушений
Полюбуйтесь утренним Мельбурном и заливом Порт-Филлип, проезжая по мосту Уэст-гейт, самому длинному в Австралии, протяженностью чуть менее 2,6 км. Вы отправляетесь на одну из величайших автомобильных прогулок в мире – поездку по Великой океанской дороге!
Во время путешествия по Великой океанской дороге вы увидите невероятные прибрежные пейзажи, и за каждым поворотом вас будут ждать новые виды. Вы сделаете множество остановок в живописных местах, в том числе у мемориальной арки Великой океанской дороги в Истерн-Вью и у реки Кеннет, где обитает большая популяция милых диких коал. Вы практически гарантированно увидите зверьков, жующих листья эвкалипта.
Затем отправляйтесь в Аполло-Бэй, где сможете побродить по знаменитому прибрежному городку. Следуйте по Великой океанской дороге, удаляясь от океана в сторону гор. Прокатитесь через впечатляющее горы Отуэй и сделайте остановку, чтобы прогуляться по тропе Мейтс-Рест в прохладном тропическом лесу.
Продолжайте тур в национальном парке Порт-Кэмпбелл со знаменитыми каменными образованиями. Вас поразят величественные монолиты Двенадцати апостолов. На обратном пути в Мельбурн вы остановитесь на ужин в красивом городке Колак, а затем полюбуетесь прекрасным видом на освещенный город, проезжая по мосту Уэст-гейт по дороге домой.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Бесплатный Wi-Fi в автобусе
  • Бесплатный трансфер от/до некоторых отелей в центральной части города
  • Тур в небольшой группе
  • Местный гид-эксперт
  • Проезд на минивэне с кондиционером
  • Утренний чай
  • Плата за вход в национальный парк
  • НТУ (налог на товары и услуги)
  • Приложение с переводом на 16 языков (ссылки предоставляются после бронирования)
Что не входит
  • Еда и закуски
  • Напитки
  • Чаевые (по желанию)
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 13 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не допускаются
  • Детские коляски
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Этот тур не приспособлен для посетителей на инвалидных колясках
  • В автобусе размещаются максимум 24 пассажира
  • Для гостей, которые не хотят участвовать в необязательном полете на вертолете над побережьем Кораблекрушений, возможна альтернативная остановка у Ступенек Гибсона. Здесь гости могут спуститься по ступенькам к Гибсон-Бич и полюбоваться двумя из Двенадцати Апостолов с пляжа
  • Пожалуйста, обратите внимание, что тропа Мейтс-Рест закрыта в течение 3 месяцев с марта по май 2019 года. За это время все дощатые дорожки будут обновлены для поддержания безопасности на маршруте. В рамках этого периода вы посетите Мельба-Галли, где вас также ждет знакомство с тропическим лесом
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

K
12 дек 2019
Какой замечательный тур! Нас подобрали в минивэне, достаточно, чтобы перевезти только группу людей примерно 20 +/-, что было идеальным количеством для веселого и в то же время интимного опыта. Гид Эмма была очень интересной, знающей и безопасной водителя. У нас был потрясающий плейлист на протяжении всего пути. Хотя это был долгий день, у меня было удобное сиденье, на котором я засыпал во время путешествия, но на маршруте были потрясающие виды, так что не пропустите! Этот тур был одним из моих любимых дней в Австралии. Обратите внимание на все пит-стопы, так как это определенно стоит еще одного визита в течение нескольких дней, а не одного дня. Я путешествовал самостоятельно, прекрасно провел время и чувствовал себя в безопасности.
G
11 дек 2019
Un tour altamente recomendable basicamente por 2 puntos: los paisajes y el guía. Дуэнт эль ревридо ван парандо па па ра чар фо анс фейсбэйс фьюжн и фрутилла де ла торта финал эль дестино: потеря 12 апостолов увеличивается! El guía un genio: Рики, ни одна история и история, югам и другие вещи, но не моя любимая музыка, но и моя любимая.
P
8 дек 2019
Удивительная поездка и, к счастью, мы поймали хорошую погоду, мы определенно хорошо провели время. Грэм был так дружелюбен, наш малыш тоже хорошо провел время. Он сделал поездку такой веселой, лучше не может быть. Спасибо Грэм:) PS Выбор песен Грэма на его iPod действительно хорош, у него есть песня для каждого случая;)
Ещё 673 отзыва

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