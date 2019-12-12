Полюбуйтесь утренним Мельбурном и заливом Порт-Филлип, проезжая по мосту Уэст-гейт, самому длинному в Австралии, протяженностью чуть менее 2,6 км. Вы отправляетесь на одну из величайших автомобильных прогулок в мире – поездку по Великой океанской дороге!

Во время путешествия по Великой океанской дороге вы увидите невероятные прибрежные пейзажи, и за каждым поворотом вас будут ждать новые виды. Вы сделаете множество остановок в живописных местах, в том числе у мемориальной арки Великой океанской дороги в Истерн-Вью и у реки Кеннет, где обитает большая популяция милых диких коал. Вы практически гарантированно увидите зверьков, жующих листья эвкалипта.

Затем отправляйтесь в Аполло-Бэй, где сможете побродить по знаменитому прибрежному городку. Следуйте по Великой океанской дороге, удаляясь от океана в сторону гор. Прокатитесь через впечатляющее горы Отуэй и сделайте остановку, чтобы прогуляться по тропе Мейтс-Рест в прохладном тропическом лесу.

Продолжайте тур в национальном парке Порт-Кэмпбелл со знаменитыми каменными образованиями. Вас поразят величественные монолиты Двенадцати апостолов. На обратном пути в Мельбурн вы остановитесь на ужин в красивом городке Колак, а затем полюбуетесь прекрасным видом на освещенный город, проезжая по мосту Уэст-гейт по дороге домой.