Этот небольшой групповой тур отправляется из Мельбурна около полудня и включает в себя самое лучшее из дикой природы региона. Совершите поездку к самой красочной достопримечательности города - культовым купальным боксам Брайтон-Бич, где вы сможете посетить пляж и полюбоваться этими историческими достопримечательностями.

Совершите экскурсию по парку сохранения дикой природы Moonlit Sanctuary и получите возможность пообщаться и узнать о множестве австралийских животных. Накормите кенгуру, эму и валлаби с рук и узнайте о многочисленных программах разведения, проводимых здесь для сохранения многих исчезающих местных видов, включая тасманских дьяволов, пятнистых куоллов и южных волосатых вомбатов, и это лишь некоторые из них.

После этого насладитесь посещением Пойнт-Грант и Нобби, откуда открывается вид на залив Вестернпорт, пролив Басса и скалы Сил, где проживает самая большая популяция морских котиков в Австралии.

Наконец, пора главного события. Каждый вечер с заходом солнца самые маленькие «сказочные» пингвины выходят на берег после того, как весь день рыбачили в море. Ваш гид поможет вам занять лучшие места, чтобы у вас был прекрасный вид на Парад пингвинов.