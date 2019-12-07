Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе

Наслаждайтесь этим однодневным туром по дикой природе на остров Филиппа

4.5
83 отзыва
В группе
до 100 чел.
Наслаждайтесь этим однодневным туром по дикой природе на остров Филиппа.

Посмотрите красочные коробки Брайтон-Бич и шоу дикой природы «Сохранение в действии».

Покормите животных вручную и узнайте об исчезающих видах, а затем посетите пингвинов в природном парке острова Филиппа.
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Остров Филиппа: небольшой групповой экологический тур по дикой природе
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 24 часа до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
  1. Посмотрите, как сказочные пингвины выходят из моря после долгого дня рыбалки
  2. Воспользуйтесь преимуществом небольшого размера группы
  3. Посетите знаменитые и красочные коробки Брайтон-Бич
  4. Полюбуйтесь видом на залив Вестернпорт, пролив Басса и скалы Сил
Этот небольшой групповой тур отправляется из Мельбурна около полудня и включает в себя самое лучшее из дикой природы региона. Совершите поездку к самой красочной достопримечательности города - культовым купальным боксам Брайтон-Бич, где вы сможете посетить пляж и полюбоваться этими историческими достопримечательностями.
Совершите экскурсию по парку сохранения дикой природы Moonlit Sanctuary и получите возможность пообщаться и узнать о множестве австралийских животных. Накормите кенгуру, эму и валлаби с рук и узнайте о многочисленных программах разведения, проводимых здесь для сохранения многих исчезающих местных видов, включая тасманских дьяволов, пятнистых куоллов и южных волосатых вомбатов, и это лишь некоторые из них.
После этого насладитесь посещением Пойнт-Грант и Нобби, откуда открывается вид на залив Вестернпорт, пролив Басса и скалы Сил, где проживает самая большая популяция морских котиков в Австралии.
Наконец, пора главного события. Каждый вечер с заходом солнца самые маленькие «сказочные» пингвины выходят на берег после того, как весь день рыбачили в море. Ваш гид поможет вам занять лучшие места, чтобы у вас был прекрасный вид на Парад пингвинов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Микроавтобус с кондиционером на всей территории
  • Посещение лунного заповедника и шоу дикой природы «Сохранение в действии»
  • Доступ к стандартной смотровой площадке на Параде пингвинов на острове Филиппа
  • Приложение для перевода на 16 языков (ссылки предоставляются после бронирования)
  • Встреча в выбранных отелях центральной части города
Что не входит
  • Питание
  • Чаевые
  • Перейдите на смотровую площадку «Пингвины Плюс». Ограничено до 150 гостей - выберите эту опцию при бронировании
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 100 человек.
Не допускаются
  • Детские коляски
  • Чемоданы и большие сумки
Важная информация
  • Будет 6 возможных мест получения на выбор при оформлении заказа
  • Не доступен для инвалидных колясок
Требования к участникам
  • Вы должны использовать собственные наушники
  • Вам необходимо быть в защитной маске, которую вы принесли с собой
  • Вы должны заполнить анкету путешественника
  • У вас будет в обязательном порядке измерена температура тела
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Вы сами выбираете дату и время

А
7 дек 2019
Our guide Ricky was helpful and nice. Gave us some good advice to find some good seats for viewing the penguin parade. The parade in the evening was amazing.
Overall it was a very nice tour.
The only thing is that this's a really long tour (~14 hours), we got back to the city at ~11:30pm, but this's kind of unavoidable because the penguins don't come out until ~9pm; but otherwise if u dont mind that it'd be absolutely fine.
T
1 дек 2019
Very cold, windy and wet but still a great day out, would be amazing in the sunshine! The driver/guide Jon was excellent. Watching 4000 penguins come ashore and waddle to their nests was wonderful to watch - be aware that photography is not allowed as it frightens them. All in all a great day out!
L
23 ноя 2019
The trip started off slow as we travelled about the city at various pick ups. But Felix our guide was very entertaining as he chatted excitedly about the trip and also itinerary.

The Bristol bath houses were very pretty unfortunately there was not enough time for us to get our feet wet and maybe a little cold too since it is spring.
The moonlit sanctuary was interesting and unfortunately it was hard to choose between the environment conservation show and seeing the animals and feeding the wallabies. Due to the overwhelming no of visitors, it’s a little disappointing that wallabies are not hungry.
The Noobies as before is where you find “no bodies”. I can never see the seals/ sea lions but the view of the ocean is great.
The new penguins parade is excellent and the food is also very yummy. The hot drinks are at half price if you bring your flasks.
Ещё 80 отзывов

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