Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Во время экскурсии 🧭 мы побываем в горно-озерном регионе Зальцкаммергут, расположенном в самом центре Австрии между Зальцбургом и столицей ⭐️ Верхней Австрии городом Линц. Вы сможете полюбоваться альпийскими горными ⛰️ массивами и живописными ледниковыми озерами, среди которых самое большое внутрее озеро Австрии под названием Аттерзее и самое глубокое — Траунзее, побывать в соляных пещерах на горе, у подножия которой раскинулся незабываемый по своей красоте городок Хальштатт, являющийся мировым наследием Юнеско. По желанию мы можем продлить экскурсию ⛳ и посетить традиционный деревенский гастхауз, в котором Вы также привычно, как это делают австрийцы, сможете заказать крестьянскую мясную закузку на традиционной деревянной тарелке и к ней большую кружку яблочно-грушевого сидра или пива. А в это время я расскажу Вам о деревенских традициях региона Зальцкаммергут и особенностях пивоварения. Ориентировочные цены на входные билеты 🎫 и пр. возможные расходы: входной билет в пещеры 19, 00 евро/взр. и 9, 50 евро/детский от 4–15 лет, традиционный австрийский обед — 15 евро/чел. без напитков.
Если Вы путешествуете без машины и еще не сделали выбор в каком отеле Вам остановиться, лучше всего проводить отпуск в традиционном австрийском отеле, расположенном недалеко от ж/д вокзала либо от главной площади города — тогда Вам не нужно будет заказывать трансфер или ждать такси 🚕. Несколько примеров на заметку:
- В Зальцбурге особым успехом пользуется отель 🏨 экономкласса Itzlinger Hof, расположенный в 5 мин. ходьбы от вокзала и в 20 мин. от центра Зальцбурга. А для любителей более классического интерьера можно посоветовать отель Crowne Plaza Salzburg.
В Линце Вы наверняка не пройдете мимо чудесного исторического здания 15 века, расположенного на главной площади города, в котором находится известный отель Austria Classic Hotel Wolfinger. Так как Линц стоит, как известно, на берегу Дуная, то тем, кто хочет любоваться из окна отеля видом на Дунай, можно порекомендовать отель ARCOTEL Nike
Для любителей активного вида отдыха лучше всего проводить отпуск в горах и на альпийских озерах в самом сердце региона Зальцкаммергут:
- В Бад Ишль вы сможете отдохнуть на знаменитых на весь мир термальных источниках, благодаря лечебным свойствам которго появился на свет император Франц Йозеф, и остановиться в 4-х звездочном отеле Royal, расположенном в самом центре города. Этот отель напрямую связан с термальным спа-комплексом Salzkammerguttherme. В каждом номере есть пол с подогревом и балкон с видом на город 🏙️. Отель расположен в 3 мин. хотьбы от ж/д станции, от которой можно без труда добраться за 1 час до Зальцбурга или до Линца. Также в зимнее время от вокзала отходит специальный «лыжный» автобус до горно-лыжного региона Postalm, где Вы сможете взять на прокат лыжи, а также записаться на курсы.
- В Траункирхен Вас ожидает идилия традиционной австрийской деревни — Вы можете остановиться непосредственно на берегу живописного горного озера Траунзее (самого глубокого озера Австрии) в отеле Post, построенного на территории монастыря. Этот отель находится в нескольких минутах хотьбы от ж/д станции, от которой также можно за 1 час добраться до Линца и за 1. 5 часа до Зальцбурга, а до горно-лыжного региона Feuerkogel Вы с комфортом доедете на бесплатном автобусе 🚌, останавливающегося у дверей отеля.
- В летнее время горно-озерный регион Зальцкаммергут привлекает туристов со всей Европы своими живописными горными тропами, альпийскими полянами и уютными маленькими деревенскими гастхаузами, в которых можно ненадолго остановиться во время похода и подкрепиться традиционными австрийскими закусками.
- Если Вы сначала хотите побыть несколько дней в Вене и лишь затем отправиться на отпуск в горы, то непосредственно с западного возкала Вы без проблем и только с одной пересадкой доберетесь всего за 2 часа до Линца и 3 часа до Bad Ischl, Traunkirchen или до Зальцбурга. Если у Вас возникнут вопросы — обращайтесь и я с удовольствием помогу Вам в выборе наиболее подходящего поезда с оптимальной стоимостью билетов.
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