Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Во время экскурсии 🧭 мы побываем в горно-озерном регионе Зальцкаммергут, расположенном в самом центре Австрии между Зальцбургом и столицей ⭐️ Верхней Австрии городом Линц. Вы сможете полюбоваться альпийскими горными ⛰️ массивами и живописными ледниковыми озерами, среди которых самое большое внутрее озеро Австрии под названием Аттерзее и самое глубокое — Траунзее, побывать в соляных пещерах на горе, у подножия которой раскинулся незабываемый по своей красоте городок Хальштатт, являющийся мировым наследием Юнеско. По желанию мы можем продлить экскурсию ⛳ и посетить традиционный деревенский гастхауз, в котором Вы также привычно, как это делают австрийцы, сможете заказать крестьянскую мясную закузку на традиционной деревянной тарелке и к ней большую кружку яблочно-грушевого сидра или пива. А в это время я расскажу Вам о деревенских традициях региона Зальцкаммергут и особенностях пивоварения. Ориентировочные цены на входные билеты 🎫 и пр. возможные расходы: входной билет в пещеры 19, 00 евро/взр. и 9, 50 евро/детский от 4–15 лет, традиционный австрийский обед — 15 евро/чел. без напитков.

Если Вы путешествуете без машины и еще не сделали выбор в каком отеле Вам остановиться, лучше всего проводить отпуск в традиционном австрийском отеле, расположенном недалеко от ж/д вокзала либо от главной площади города — тогда Вам не нужно будет заказывать трансфер или ждать такси 🚕. Несколько примеров на заметку:

В Зальцбурге особым успехом пользуется отель 🏨 экономкласса Itzlinger Hof, расположенный в 5 мин. ходьбы от вокзала и в 20 мин. от центра Зальцбурга. А для любителей более классического интерьера можно посоветовать отель Crowne Plaza Salzburg.

В Линце Вы наверняка не пройдете мимо чудесного исторического здания 15 века, расположенного на главной площади города, в котором находится известный отель Austria Classic Hotel Wolfinger. Так как Линц стоит, как известно, на берегу Дуная, то тем, кто хочет любоваться из окна отеля видом на Дунай, можно порекомендовать отель ARCOTEL Nike

Для любителей активного вида отдыха лучше всего проводить отпуск в горах и на альпийских озерах в самом сердце региона Зальцкаммергут: