Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Зальцбургу во время которой Вы познакомитесь с историей 📖 возникновения замка Мирабель, услышите увлекательные рассказы из жизни Моцарта, пройдете по знаменитой торговой улочке Гетрайдегассе к дому рождения знаменитого композитора, посетите собор и узнаете историю возникновения Зальцбурга. По желанию можно продлить экскурсию еще на 2 часа и посетить знаменитую крепость Хоэнзальцбург на горе в самом центре старого города. Ориентировочные цены на входные билеты 🎫 и пр. возможные расходы: комбинированный билет на подъемник вкл. аудиогид в помещении крепости взрослые € 11, 00 дети (6–14 Jahre) € 6, 30

Если Вы путешествуете без машины и еще не сделали выбор в каком отеле Вам остановиться, лучше всего проводить отпуск в традиционном австрийском отеле, расположенном недалеко от ж/д вокзала либо от главной площади города — тогда Вам не нужно будет заказывать трансфер или ждать такси 🚕. Несколько примеров на заметку:

В Зальцбурге особым успехом пользуется отель 🏨 экономкласса Itzlinger Hof, расположенный в 5 минутах ходьбы от вокзала и в 20 минутах от центра Зальцбурга. А для любителей более классического интерьера можно посоветовать отель Crowne Plaza Salzburg.

Для любителей активного вида отдыха посоветую провести отпуск в горах ⛰️ и на альпийских озерах региона Зальцкаммергут, расположенного в самом центре Австрии в 50 км от Зальцбурга и 60 км от столицы ⭐️ Верхней Австрии Линца. Причем даже для туристов, путешествующих без машины, добраться до Зальцбурга и Линца не составит никакого труда: предложенные ниже отели расположены в непосредственной близости от ж/д станции и всего за 1–1, 5ч. вы без хлопот доберетесь до одного из двух городов: