Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Обзорная пешеходная экскурсия ⛳ по Зальцбургу во время которой Вы познакомитесь с историей 📖 возникновения замка Мирабель, услышите увлекательные рассказы из жизни Моцарта, пройдете по знаменитой торговой улочке Гетрайдегассе к дому рождения знаменитого композитора, посетите собор и узнаете историю возникновения Зальцбурга. По желанию можно продлить экскурсию еще на 2 часа и посетить знаменитую крепость Хоэнзальцбург на горе в самом центре старого города. Ориентировочные цены на входные билеты 🎫 и пр. возможные расходы: комбинированный билет на подъемник вкл. аудиогид в помещении крепости взрослые € 11, 00 дети (6–14 Jahre) € 6, 30
Если Вы путешествуете без машины и еще не сделали выбор в каком отеле Вам остановиться, лучше всего проводить отпуск в традиционном австрийском отеле, расположенном недалеко от ж/д вокзала либо от главной площади города — тогда Вам не нужно будет заказывать трансфер или ждать такси 🚕. Несколько примеров на заметку:
В Зальцбурге особым успехом пользуется отель 🏨 экономкласса Itzlinger Hof, расположенный в 5 минутах ходьбы от вокзала и в 20 минутах от центра Зальцбурга. А для любителей более классического интерьера можно посоветовать отель Crowne Plaza Salzburg.
Для любителей активного вида отдыха посоветую провести отпуск в горах ⛰️ и на альпийских озерах региона Зальцкаммергут, расположенного в самом центре Австрии в 50 км от Зальцбурга и 60 км от столицы ⭐️ Верхней Австрии Линца. Причем даже для туристов, путешествующих без машины, добраться до Зальцбурга и Линца не составит никакого труда: предложенные ниже отели расположены в непосредственной близости от ж/д станции и всего за 1–1, 5ч. вы без хлопот доберетесь до одного из двух городов:
В Бад Ишль вы сможете отдохнуть на знаменитых на весь мир термальных источниках, благодаря которым появился на свет император Франц Йозеф, и остановиться в 4-х звездочном отеле Royal, расположенном в самом центре города. Этот отель напрямую связан с термальным спа-комплексом Salzkammerguttherme. В каждом номере есть пол с подогревом и балкон с видом на город 🏙️. Отель расположен в 3 мин. хотьбы от ж/д станции, от которой можно без труда добраться за 1 час до Зальцбурга или до Линца. Также в зимнее время от вокзала отходит специальный «лыжный» автобус до горно-лыжного региона Postalm, где Вы сможете взять на прокат лыжи, а также записаться на курсы.
В Траункирхен Вас ожидает идиллия традиционной австрийской деревни — Вы можете остановиться непосредственно на берегу живописного горного озера Траунзее (самого глубокого озера Австрии) в отеле Post, построенного на территории монастыря. Этот отель находится в нескольких минутах хотьбы от ж/д станции, от которой также можно за 1 час добраться до Линца и за 1. 5 часа до Зальцбурга, а до горно-лыжного региона Feuerkogel Вы с комфортом доедете на бесплатном автобусе 🚌, останавливающемся у дверей отеля.
В летнее время горно-озерный регион Зальцкаммергут привлекает туристов со всей Европы своими живописными горными тропами, альпийскими полянами и уютными маленькими деревенскими гастхаузами, в которых можно ненадолго остановиться во время похода и подкрепиться традиционными австрийскими закусками.
Если Вы сначала хотите побыть несколько дней в Вене и лишь затем отправиться на отпуск в горы, то непосредственно с западного вокзала Вы без проблем и только с одной пересадкой доберетесь всего за 2 часа до Линца и 3 часа до Bad Ischl, Traunkirchen или до Зальцбурга. Если у Вас возникнут вопросы — обращайтесь и я с удовольствием помогу Вам в выборе наиболее подходящего поезда с оптимальной стоимостью билетов.
Переходите по вышеуказанным ссылкам и Вы без труда на русском языка сможете зарезервировать любой из предложенных отелей.
Начало и место завершения
🚩 Gmunden
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Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники.
Группа до 1 человек.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.