Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

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За облака — к вершине Гроссглокнер

Гид S.
Гид S. – Гид из Гмундена
За облака — к вершине Гроссглокнер
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👤 Группа не более 1 человека

  • €375 за человека

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За облака — к вершине Гроссглокнер
Во время экскурсии 🧭 Вы поднимитесь по серпантину к вершине самой высокой горы ⛰️ Австрии Гроссглокнер и увидите крупнейший ледник Пастерце, а на обратном пути мы посетим гостеприимного трактирщика с его незаменимым другом — домашними сурком, где мы отведаем настоящих деревенских «деликатесов» — крестьянской закуски на традиционных деревянных тарелках с пивом (ориентировочная цена: 15 евро/чел. без напитков).
Начало и место завершения
🚩 Gmunden

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 1 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Гид S.
Гид S.
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