Гид S. проводит ещё 4 экскурсии

Во время экскурсии 🧭 Вы поднимитесь по серпантину к вершине самой высокой горы ⛰️ Австрии Гроссглокнер и увидите крупнейший ледник Пастерце, а на обратном пути мы посетим гостеприимного трактирщика с его незаменимым другом — домашними сурком, где мы отведаем настоящих деревенских «деликатесов» — крестьянской закуски на традиционных деревянных тарелках с пивом (ориентировочная цена: 15 евро/чел. без напитков).