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Идеальный город для интересного и красивого отдыха

Ленкорань — город полезностей: поваляемся в необыкновенном и целительном черном песке, воодушевляясь ароматным кавказским чаем. Одной из отличительных характеристик Ленкорани являются его пляжи. Кристально чистое море зазывает к себе в объятия яркими солнечными бликами, а вулканические массы делают сам пляж необычайно красивым. Где еще Вы сможете увидеть черный, мягкий песок, обладающий уникальными целебными свойствами? Восхитительный азербайджанский чай в сочетании с вкуснейшим вареньем не только с легкостью утолит жажду, но и обеспечит хорошее настроение на весь день. Наслаждаясь живописными видами, мы узнаем, чем же так полезен этот песок и почему сюда стоит приходить со специальными тапочками.

Увлекательный вояж по архитектурным жемчужинам древнего города

Ленкорань — самый древний город Азербайджана. И будучи здесь ну просто невозможно не посмотреть его главные исторические достопримечательности. Тем более, что и им, как и самому городу, присуща своя интересная история. Культовые возведения Ханеги — это не только места паломничества миллиона мусульман, но и необычайно красивый храмовый комплекс. Прогуливаясь по коридорам мечетей и мавзолеев, Вы и сами поймете, почему же монгольские завоеватели не осмелились разрушить великолепие Ханеги, а хан Золотой Орды — Узбек, влюбившись в архитектурный ансамбль, принес сюда несметные сокровища.

Дворец Мирахмед хана Талышского не зря называют Дворцом любви. Ведь Марихмед хан построил его в честь «Первой красавицы Закавказья» — своей супруги Тугра ханум. Вы услышите их прекрасную историю любви и узнаете, какое было предназначение у разноцветных витражей на втором этаже. К сожалению, на сегодняшний день, Ленкоранская крепость уже далеко не та, что была раньше. Сейчас мы сможем посмотреть с Вами лишь руины, а ведь до 1812 года она надежно защищала свой город от вражеских нападений. Почему до 1812 года? Узнаем во время нашего путешествия. Сможем ли мы с вами пройти мимо символа города Ленкорань? Ну, конечно же, нет! Тем более, что за время нашего знакомства с маяком мы поймем, как тяжела работа смотрителя маяка, разберемся с тем, кто им вообще может стать, и выясним, какая роль этой башни была в свое время помимо своего главного предназначения. Ух, будет интересно!

Почувствуем себя коренными жителями Азербайджана

Прекрасным окончанием нашего путешествия станет ночевка в традиционном азербайджанском доме. Это уникальная возможность как нельзя лучше ознакомиться с домашней обстановкой, бытом и традициями обычной азербайджанской семьи. Что может быть лучше, чем на целую ночь ощутить себя полноценным обывателем восточного дома!

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