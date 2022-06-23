Ленькорань - город полезностей

Ленкорань - красивый, древний город, который покорит чаем, необычным пляжем и местным колоритом

Ленкорань – красивый, древний город, который покорит чаем, необычным пляжем и местным колоритом.

Настоящая девственная красота природных достопримечательностей и неподражаемая культура истинного Азербайджана таится в его древних городах. Именно там эта восточно-сказочная страна раскрывает перед посетителями свою добрую и великую душу. Мы отправляемся в волшебный город Ленкорань, чтобы насладиться лучшими сторонами республики. А еще, во время этого путешествия Вас ожидает приятный сюрприз. Хотите узнать, какой?
Ленькорань - город полезностей
Ленькорань - город полезностей
Ленькорань - город полезностей
Ленькорань - город полезностей
Ленькорань - город полезностей
Ленькорань - город полезностей

Что вас ожидает 🤩

  • Ленкорань
  • Девственная красота природных достопримечательностей
  • Море и мягкий песок
  • Культовые возведения Ханеги
  • Дворец любви
  • Ленкоранская крепость

Что вас ожидает:

Идеальный город для интересного и красивого отдыха

Ленкорань — город полезностей: поваляемся в необыкновенном и целительном черном песке, воодушевляясь ароматным кавказским чаем. Одной из отличительных характеристик Ленкорани являются его пляжи. Кристально чистое море зазывает к себе в объятия яркими солнечными бликами, а вулканические массы делают сам пляж необычайно красивым. Где еще Вы сможете увидеть черный, мягкий песок, обладающий уникальными целебными свойствами? Восхитительный азербайджанский чай в сочетании с вкуснейшим вареньем не только с легкостью утолит жажду, но и обеспечит хорошее настроение на весь день. Наслаждаясь живописными видами, мы узнаем, чем же так полезен этот песок и почему сюда стоит приходить со специальными тапочками.
Увлекательный вояж по архитектурным жемчужинам древнего города
Ленкорань — самый древний город Азербайджана. И будучи здесь ну просто невозможно не посмотреть его главные исторические достопримечательности. Тем более, что и им, как и самому городу, присуща своя интересная история. Культовые возведения Ханеги — это не только места паломничества миллиона мусульман, но и необычайно красивый храмовый комплекс. Прогуливаясь по коридорам мечетей и мавзолеев, Вы и сами поймете, почему же монгольские завоеватели не осмелились разрушить великолепие Ханеги, а хан Золотой Орды — Узбек, влюбившись в архитектурный ансамбль, принес сюда несметные сокровища.
Дворец Мирахмед хана Талышского не зря называют Дворцом любви. Ведь Марихмед хан построил его в честь «Первой красавицы Закавказья» — своей супруги Тугра ханум. Вы услышите их прекрасную историю любви и узнаете, какое было предназначение у разноцветных витражей на втором этаже. К сожалению, на сегодняшний день, Ленкоранская крепость уже далеко не та, что была раньше. Сейчас мы сможем посмотреть с Вами лишь руины, а ведь до 1812 года она надежно защищала свой город от вражеских нападений. Почему до 1812 года? Узнаем во время нашего путешествия. Сможем ли мы с вами пройти мимо символа города Ленкорань? Ну, конечно же, нет! Тем более, что за время нашего знакомства с маяком мы поймем, как тяжела работа смотрителя маяка, разберемся с тем, кто им вообще может стать, и выясним, какая роль этой башни была в свое время помимо своего главного предназначения. Ух, будет интересно!

Почувствуем себя коренными жителями Азербайджана

Прекрасным окончанием нашего путешествия станет ночевка в традиционном азербайджанском доме. Это уникальная возможность как нельзя лучше ознакомиться с домашней обстановкой, бытом и традициями обычной азербайджанской семьи. Что может быть лучше, чем на целую ночь ощутить себя полноценным обывателем восточного дома!

Важная информация:

  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат, чтобы сделать красивые фото интерьеров и достопримечательностей, деньги для оплаты заказов и покупки сувениров.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортно–экскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Личные расходы (напитки, обед, сувениры и пр.)
Место начала и завершения?
ул. Истиглалият, 2, Баку
Когда и сколько длится?
Когда: По договоренности с гидом
Экскурсия длится около 12 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь. Возьмите с собой фотоаппарат
  • Чтобы сделать красивые фото интерьеров и достопримечательностей
  • Деньги для оплаты заказов и покупки сувениров
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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