читать дальше

молодой человек, который переводил французской паре. Сначала он ещё что то переводил, потом болтал с другим туристом, все время громко смеялся своим непонятным шуткам и вел себя как будто находится на вечеринке с друзьями. Ему повезло, что французы и другие туристы были не скандальные, в следующий раз его могут одернуть. Должно быть соответствующее воспитание и этика поведения на работе. Даже показалось, что он находится под воздействием каких либо веществ, настолько неадекватно себя вел. Уберите его от туристов, будут неприятности.