1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
50€45 за человека
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
100€90 за человека
Групповая
13 часов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€63 за человека
Групповая
11 часов
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€62 за человека
Групповая
12 часов
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
€73 за человека
Групповая
12 часов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
€44 за человека
скидка
9%
Групповая
8 часов
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
64€58 за человека
Индивидуальная
3 часа
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности
Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $75 за всё до 2 чел.
Индивидуальная
5 часов
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Мини-группа
6 часов
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Индивидуальная
5 часов
Тайны Апшерона и трёх мистических религий
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
скидка
14%
Групповая
12 часов
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
66€57 за человека
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Баку: Загадки Царства Шабран
Вас ждет путешествие по легендарным местам Азербайджана, где история оживает среди древних гор
Начало: По договоренности с гостями
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$210 за человека
Индивидуальная
3 часа
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и горящая гора Янардаг
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:00
$170 за всё до 3 чел.
Мини-группа
12 часов
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
Посетить южную столицу страны, увидеть её главные места и насладиться чарующими пейзажами
Начало: в районе Старого города
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
€60 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга6 июня 2024Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
- ННастя5 июня 2024Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
- ААртем5 июня 2024Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
- ВВалентина5 июня 2024Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
- ААлександра5 июня 2024Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
- ААнгелина4 июня 202403.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
- ННина4 июня 2024Экскурсия интересная,познавательная. Увидели несколько климатических зон, узнали много нового. Гид Мурад хорошо знает русский язык, вежливый, внимательный. Неприятно удивил англоязычный гид,
- ЕЕва4 июня 2024Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
- ВВалентина2 июня 2024Сегодня были на экскурсии в Хызы. Экскурсию проводила Вусала. Во второй раз хочу отметить достоинства этого гида. Вчера были с
- ЯЯна1 июня 2024Отличная и познавательная экскурсия. Настрой изначально был не очень, так как из-за пробок всё было сдвинуто на 40 минут. Но
Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На автобусе»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 17
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "На автобусе" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 44 до 210 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 544 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Баку (Азербайджан 🇦🇿) – у нас можно купить 17 экскурсий на 2024 год на автобусе, 544 ⭐ отзыва, цены от €44. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Азербайджана. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август