Экскурсии на автобусе в Баку

Найдено 17 экскурсий в категории «На автобусе» в Баку на русском языке, цены от €44, скидки до 14%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
94 отзыва
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5045 за человека
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
69 отзывов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10090 за человека
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
63 за человека
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
22 отзыва
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
62 за человека
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
73 за человека
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
44 за человека
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
3 отзыва
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6458 за человека
Старый город: очарование исторической части столицы Азербайджана
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
118 отзывов
Старый город Баку: путешествие сквозь века в историческом сердце Азербайджана
Прогулка по Старому городу Баку - это погружение в историю Азербайджана, от древних времен до наших дней
Начало: Ваш отель, апартаменты
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $65 за всё до 4 чел.
Грязевые вулканы, наскальные рисунки Гобустана, мечеть Фатимы и история нефти
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
68 отзывов
Гобустан и вулканы: путешествие в историю и природу Азербайджана
Погрузитесь в историю человечества с экскурсией в Гобустан, где история оживает на древних скалах
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни.
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
от $127 за всё до 3 чел.
Древний Баку и пылающие небоскребы
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
4 часа
60 отзывов
Древний Баку и пылающие небоскребы: путешествие по истории и современности
Отправьтесь в путешествие из прошлого в настоящее Баку, где древние улицы встречаются с современной архитектурой
Начало: У вашего отеля или апартаментов
Расписание: Все дни. С 10.00-20.00
Сегодня в 18:00
11 июня в 09:00
от $75 за всё до 2 чел.
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
50 отзывов
Обзорная экскурсия: Новый и старый Баку
Начало: По месту проживания
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 05:00
Завтра в 05:00
от $150 за всё до 3 чел.
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Мини-группа
6 часов
1 отзыв
Все Краски Апшерона: Атешгях, Янардаг, Гобустан
Начало: По договоренности
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$150 за человека
Тайны Апшерона и трёх мистических религий
🚌 На автобусе
Индивидуальная
5 часов
4 отзыва
Тайны Апшерона и трёх мистических религий
Начало: Ваш отель, если он в черте города
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$60 за человека
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
14%
Групповая
12 часов
2 отзыва
Групповая экскурсия в Шемаху и Габалу (всё включено)
Открыть историю древнего региона и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: У Парных ворот Старого города или у вашего отеля (...
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6657 за человека
Загадки Царства Шабран
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
Групповая экскурсия в Баку: Загадки Царства Шабран
Вас ждет путешествие по легендарным местам Азербайджана, где история оживает среди древних гор
Начало: По договоренности с гостями
Расписание: Каждый день
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
$210 за человека
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и горящая гора Янардаг
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Священные огни Абшерона: храм Атещгях и горящая гора Янардаг
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
Сегодня в 10:30
10 июня в 10:00
$170 за всё до 3 чел.
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
🚌 На автобусе
Мини-группа
12 часов
Влюбиться в Ленкорань за 1 день: в мини-группе из Баку
Посетить южную столицу страны, увидеть её главные места и насладиться чарующими пейзажами
Начало: в районе Старого города
Расписание: во вторник, пятницу и воскресенье в 09:00
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
60 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
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    спасибо гиду Яшару. Группа была интернациональная, но сложностей не возникло, легко и интересно преподносится историческим материал. Спасибо за проведённое с вами время! Рекомендуем этот тур!

  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
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    своей величественностью и красотой. Гид рассказал очень интересную историю этого места, что придало посещению дополненительный смысл. Некоторое время мы провели на водопаде, наслаждаясь звуком падающей воды и свежестью воздуха. Озеро идеально подходит для спокойного отдыха. Окружающие горы создают завораживающий пейзаж, а с учетом того, что тут проходит обед, это вообще супер! Завершением тура стала поездка на канатной дороге. Удалось насладится панорамными видами на всю округу. Этот маршрут рекомендую всем любителям природы, истории и приключений! ❤️

  • А
    Артем
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Шемаха и Габала: групповая экскурсия
    Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично
  • А
    Ангелина
    4 июня 2024
    В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
    03.06.24 посчастливилось принять участие в экскурсии в Шеки-получилась она практически, как индивидуальная (группа -3 человека). Дорога долгая, но предоставили удобный
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    микроавтобус + по дороге есть возможность узнать все интересующую информацию у гида. У нас гидом был Sabuhi - доступно доносил материал, интересно рассказывал, отвечал на все вопросы. Экскурсия продолжительная по времени, но вернулись мы в город ровно в заявленное время.

  • Н
    Нина
    4 июня 2024
    Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная,познавательная. Увидели несколько климатических зон, узнали много нового. Гид Мурад хорошо знает русский язык, вежливый, внимательный. Неприятно удивил англоязычный гид,
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    молодой человек, который переводил французской паре. Сначала он ещё что то переводил, потом болтал с другим туристом, все время громко смеялся своим непонятным шуткам и вел себя как будто находится на вечеринке с друзьями. Ему повезло, что французы и другие туристы были не скандальные, в следующий раз его могут одернуть. Должно быть соответствующее воспитание и этика поведения на работе. Даже показалось, что он находится под воздействием каких либо веществ, настолько неадекватно себя вел. Уберите его от туристов, будут неприятности.

  • Е
    Ева
    4 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Остались прекрасные эмоции после тура. Спасибо гиду Яшару и организатору тура Сянану за такую замечательную возможность насладиться красотами Азербайджана и узнать много нового об его истории.
  • В
    Валентина
    2 июня 2024
    Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
    Сегодня были на экскурсии в Хызы. Экскурсию проводила Вусала. Во второй раз хочу отметить достоинства этого гида. Вчера были с
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    ней в Гобустане Сегодня она с достоинством справилась с непростой ситуацией. В группе было два подростка лет десяти. Им стало на серпантине плохо. Вусала предприняла все для того, чтобы исправить ситуацию и группа смогла бы дальше до конца осуществить экскурсию. Ещё раз спасибо!

  • Я
    Яна
    1 июня 2024
    Гобустан - Апшерон (всё включено!)
    Отличная и познавательная экскурсия. Настрой изначально был не очень, так как из-за пробок всё было сдвинуто на 40 минут. Но
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    экскурсовод-Сяма очень ненавязчиво и информативно преподносила всю информацию - спасибо огромное! Места, которые посетили, считаю необходимыми при посещении Азербайджана. Потому что отличается природа и сама программа очень насыщенна исторически интересными и уникальными местами.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «На автобусе»

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  1. Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
  2. Шемаха и Габала: групповая экскурсия
  3. В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
  4. Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
  5. Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
Сейчас в Баку в категории "На автобусе" можно забронировать 17 экскурсий и билетов от 44 до 210 со скидкой до 14%. Туристы уже оставили гидам 544 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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