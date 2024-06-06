Выездные экскурсии из Баку

Найдено 133 экскурсии в категории «Выездные» в Баку на русском языке, цены от €16, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
94 отзыва
Увлекательное путешествие: Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона
Путешествие по Баку и его окрестностям. Наскальные рисунки, грязевые вулканы, храм огня и футуристический центр Гейдара Алиева ждут вас
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
5045 за человека
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
198 отзывов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
150128 за всё до 3 чел.
Шемаха и Габала: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Мини-группа
12 часов
69 отзывов
Шемаха и Габала: путешествие по живописным уголкам Азербайджана
Вас ждет путешествие по историческим и живописным местам Азербайджана, где каждый шаг открывает что-то уникальное
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10090 за человека
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150120 за всё до 4 чел.
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
160144 за всё до 3 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
116 отзывов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145131 за всё до 7 чел.
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160128 за всё до 4 чел.
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
🚌 На автобусе
Групповая
13 часов
29 отзывов
Популярное предложение
В Шеки через весь Азербайджан: Путешествие на автобусе по древним городам
Погрузитесь в удивительный мир Азербайджана, посетив его древние города и насладившись природной красотой в однодневной экскурсии
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
63 за человека
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
186 отзывов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200180 за всё до 4 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 155 за всё до 8 чел.
Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
49 отзывов
Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
103 за всё до 3 чел.
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
94 отзыва
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от 252 за всё до 6 чел.
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
50 отзывов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150135 за всё до 3 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Вечерний Баку и огненный Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
43 отзыва
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
125 за всё до 2 чел.
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Поселок Балаханы - путешествие между прошлым и будущим в Баку
Вас ждет незабываемое путешествие по Балаханам, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир, где прошлое встречается с будущим
Начало: У вашего отеля в черте города Баку
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
Азербайджан - магия огня
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от 116 за всё до 6 чел.
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Гобустан и вулканы: путешествие в прошлое Азербайджана
Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 180 за всё до 6 чел.
Цветные горы Хызы - путешествие на Марс
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
39 отзывов
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Природные чудеса Апшерона
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270230 за всё до 10 чел.
Агатовые горы Хызы и народная магия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
45 отзывов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив древние поселки Апшеронского полуострова. Откройте для себя уникальные места и традиции
Начало: У вашего отеля, если отель в центральной части гор...
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Апшеронский Санторини и старейший базар Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
29 отзывов
Апшеронский Санторини и старейший базар: погружение в историю Баку
Погрузитесь в историю и культуру Баку, посетив Апшеронский Санторини и старейший базар. Откройте для себя древние традиции и уникальные вкусы
Начало: Отель проживания туристов в центральной части горо...
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
129 за всё до 2 чел.
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
51 отзыв
Путешествие в Шемаханское царство: от Каспия до Медных гор
Проехать маршрутами древних караванов на родину виноделия и народных ремёсел
Начало: Возле вашего отеля или апартаментов
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 187 за всё до 8 чел.
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
3 отзыва
Нефть и пламя, петроглифы и грязевые вулканы - и всё это Азербайджан
Поразиться природным чудесам страны, открыть её духовное наследие и оценить технологический прогресс
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
170153 за всё до 6 чел.
В поисках природных чудес Азербайджана
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
8 часов
2 отзыва
В поисках природных чудес Азербайджана
Открыть удивительные ландшафты, редкие геологические образования и узнать о богатой культуре региона
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
180162 за всё до 6 чел.
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
11 часов
22 отзыва
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено»
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
62 за человека
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
🚗 На машине
Групповая
9 часов
44 отзыва
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
39 за человека
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
8 отзывов
Интересный и вкусный полуостров Апшерон
Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы
Начало: Возле вашего отеля
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
от 300 за всё до 50 чел.
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море
Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии
Начало: По месту вашего проживания в Баку
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 169144 за всё до 7 чел.
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
4 отзыва
Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено)
Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день
Начало: У парных ворот Cтарого города
Завтра в 07:00
12 июня в 07:00
73 за человека
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм
Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
220198 за всё до 3 чел.
Атешгях и Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
15 отзывов
Атешгях и Янардаг
Узнать, как жили индийские огнепоклонники, и увидеть природный вечный огонь
13 июня в 09:00
14 июня в 09:00
142 за всё до 4 чел.
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
20 отзывов
Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
44 за человека
Из Баку - в Ленкорань: поездка в азербайджанские субтропики
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Из Баку в Ленкорань: уникальное путешествие в субтропики Азербайджана
Вас ждет погружение в мир азербайджанских субтропиков, исторические открытия и гастрономические удовольствия
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
170 за всё до 3 чел.
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
9%
Групповая
8 часов
3 отзыва
Гобустан - Апшерон (всё включено!)
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку на групповой экскурсии
Начало: У вашего отеля или парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
6458 за человека
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
Полюбоваться красивыми виноградниками на холмах и погулять по колоритным улочкам села Лагич
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
180162 за всё до 3 чел.
Азербайджанская Швейцария
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
11 часов
23 отзыва
Азербайджанская Швейцария: история и природа в одной экскурсии
Откройте древние города Азербайджана: Шемаху, Исмаиллы и Габалу с их неповторимыми пейзажами и памятниками
Начало: в вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
276194 за всё до 6 чел.
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
3 отзыва
Хыналыг - самое высокогорное село в Азербайджане
Посетить древнее кавказское село и насладиться альпийскими пейзажами на авто-пешеходной экскурсии
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
200 за всё до 3 чел.
Мистическая гора и руины замка
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
3 отзыва
Мистическая гора и руины замка
Открыть тайны горы Бешбармаг и увидеть развалины 1600-летней крепости
Сегодня в 14:00
Завтра в 10:00
от 288 за всё до 6 чел.
От Огненной горы до Гобустана: 40 веков за 8 часов
🚗 На машине
скидка
40%
Индивидуальная
8 часов
176 отзывов
От Огненной горы до Гобустана: путешествие через 40 веков истории за 8 часов
Познакомьтесь с древней историей и уникальными природными явлениями Азербайджана в индивидуальной экскурсии по самым знаковым местам Баку
Начало: В вашем отеле (Центральной части города Баку)
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 237143 за всё до 10 чел.
Путешествие к парку Гобустан и грязевым вулканам
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
4.5 часа
91 отзыв
Гобустан и грязевые вулканы: эксклюзивное путешествие из Баку
Поездка по самым необычным местам Апшеронского полуострова
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
180162 за всё до 4 чел.
Из Баку - в Шемаху и Лагич
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
2 отзыва
Из Баку - в Шемаху и Лагич
Погулять по «городу мастеров», посетить Джума-мечеть и скальный мавзолей Дири-Бабы
Начало: У вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
от 180 за всё до 4 чел.
Гянджа - загадка и сокровище Азербайджана
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная экскурсия в Гянджу: сокровищница истории Азербайджана
Погрузитесь в атмосферу древнего Гянджи, узнайте его историю и культуру, вместе с личным гидом
Начало: Гянджа-Мол, мечеть Шаха
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
240 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Добрый день, выбор турфирмы был спонтанный, но оправдал наши ожидания. Благодаря таким экскурсиям узнаешь много информации за короткое время. Огромное
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    спасибо гиду Яшару. Группа была интернациональная, но сложностей не возникло, легко и интересно преподносится историческим материал. Спасибо за проведённое с вами время! Рекомендуем этот тур!

  • Н
    Наталья
    6 июня 2024
    Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
    Мы рады, что заказали экскурсию у Керимова Рауфа и провели великолепную, незабываемую прогулку по Баку! Он не просто прекрасный человек,
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    но и опытный экскурсовод, который прекрасно знает город и его историю. Все наши пожелания были учтены и воплощены в жизнь на комфортабельном личном автомобиле Керимова, что позволило нам без забот насладиться всеми красотами и достопримечательностями Баку. Керимов Рауф был очень приветливым и внимательным, всегда готов ответить на любые вопросы и поделиться интересными фактами о городе. Мы остались очень довольны экскурсионным опытом и надеемся вернуться в Баку, чтобы еще раз насладиться его красотой под руководством такого компетентного и увлеченного своим делом экскурсовода, как Керимов Рауф! Спасибо за отличное время и яркие впечатления! С уважением, Наталья и Алиса Галатонова из г. Мурманск!

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
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    побывали в деревне Лагич. Латиф рассказал и историческую справку, и про современный азербайджанский быт. Все прошло весело, динамично и интересно! Конечно, же стоит посетить эту экскурсию и увидеть красоту страны.

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
    Наиля очень интересно рассказывает. С ней чувствуешь себя легко и комфортно. Было познавательно и увидели крутые места
  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Очень понравилась экскурсия, хотелось бы поделиться впечатлениями и рекомендациями. Посетили древний архитектурный памятник, утопающий в зелени. Это место поразило меня
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    своей величественностью и красотой. Гид рассказал очень интересную историю этого места, что придало посещению дополненительный смысл. Некоторое время мы провели на водопаде, наслаждаясь звуком падающей воды и свежестью воздуха. Озеро идеально подходит для спокойного отдыха. Окружающие горы создают завораживающий пейзаж, а с учетом того, что тут проходит обед, это вообще супер! Завершением тура стала поездка на канатной дороге. Удалось насладится панорамными видами на всю округу. Этот маршрут рекомендую всем любителям природы, истории и приключений! ❤️

  • А
    Артем
    5 июня 2024
    Автобусная поездка в Шемаху и Габалу
    Экскурсия прошла великолепно! Все очень понравилось👍🏻 Спасибо за организацию, обязательно посоветую знакомым, кто посетит Азербайджан!
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
    Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
  • В
    Валентина
    5 июня 2024
    Шемаха и Габала: групповая экскурсия
    Выбрала тур, опираясь на отзывы. Когда поехала, поняла, откуда столько похвалы. Маршрут идёт по безумно красивым, зелёным, природным местам. Озеро завораживает своей красотой, а горные виды и воздух создают непередаваемые ощущения
  • А
    Александра
    5 июня 2024
    Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона: групповая экскурсия
    Хорошая организация, приятный гид, прекрасная подача информации. Экскурсия оставила приятные воспоминания, что отчасти является заслугой гида - Ляман. Приятная и эрудированная девушка, очень старалась и ей удалось это, тур прошёл отлично

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Выездные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Баку
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 45
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  4. Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
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Какие места ещё посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Старый город
  2. Самое главное
  3. Девичья башня
  4. Дворец Ширваншахов
  5. Нагорный парк
  6. Гобустан
  7. Янардаг
  8. Приморский бульвар
  9. Апшерон
  10. Джума-Мечеть
Сколько стоит экскурсия по Баку в июне 2024
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