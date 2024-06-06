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🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Групповая 11 часов 22 отзыва Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана в формате «всё включено» Начало: У Парных ворот Старого города Расписание: ежедневно в 08:00 € 62 за человека

🚗 На машине Групповая 9 часов 44 отзыва Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе) Побывать на Марсе, увидеть петроглифы и гору, которую невозможно потушить уже несколько веков Начало: У Парных ворот Старого города Расписание: ежедневно в 09:00 € 39 за человека

🚗 На машине Индивидуальная 7 часов 8 отзывов Интересный и вкусный полуостров Апшерон Устроить тур по посёлкам Большого Баку в поисках местных чудес и самой свежей рыбы Начало: Возле вашего отеля от € 300 за всё до 50 чел.

🚗 На машине 15% скидка Индивидуальная 6 часов 10 отзывов От радужных гор - к Розовому озеру! Плюс дегустация гутабов и, конечно, Каспийское море Увидеть в окрестностях Баку красочные нерукотворные шедевры, где природа дала волю фантазии Начало: По месту вашего проживания в Баку от 169 € 144 за всё до 7 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 4 отзыва Ленкорань и Лерик: в группе на юг Азербайджана (всё включено) Горы, водопады, чайные плантации, озеро, музей Долгожителей и национальная кухня за 1 день Начало: У парных ворот Cтарого города € 73 за человека

🚗 На машине 10% скидка Индивидуальная 11 часов 2 отзыва Путешествие в Габалу: история, мистика, альпаки и Ван Дамм Проехать по одному из самых насыщенных и необычных маршрутов в Азербайджане 220 € 198 за всё до 3 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 3 часа 15 отзывов Атешгях и Янардаг Узнать, как жили индийские огнепоклонники, и увидеть природный вечный огонь € 142 за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе Групповая 12 часов 20 отзывов Автобусная поездка в Шемаху и Габалу Познакомиться с уникальной природой Азербайджана и прокатиться по канатной дороге Туфандаг Начало: У Парных ворот Старого города Расписание: ежедневно в 09:00 € 44 за человека

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