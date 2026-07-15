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в старом городе. Нас забрали от отеля на машине, и повезли по вечернему Баку с интересным рассказом о стране и о городе Баку, Рауль интересно изложил нам историю становления города, показывая знаковые места. Мы побывали на смотровой площадке, прогулялись по набережной, и вышли по пешеходной улице в сердце города - Старый город! Все вокруг пропитано историей, про которую очень увлекательно нам рассказывал наш гид)! Помимо рассказа, Рауль также предложил нам свои услуги в качестве превосходного фотографа. Пройдя через главные ворота мы попали на вымощенные булыжником узкие улочки, с такими знакомыми по фильму "Бриллиантовая рука' домами, и конечно же была локация с "Черт побери!!!") Во время прогулки нам повстречался коллега Рауля - Руфат, и наша экскурсия перешла на новый уровень, она стала авторским туром с импровизацией, Руфат пригласил нас посмотреть коллекцию древностей в свою галерею, где мы смогли полюбоваться не только картинами и предметами быта, но и прикоснуться в лампе, которой около 300 лет! И при этом нам провели дегустацию 30 летнего портвейна. На этом наша прогулка не закончилась, нас отвели к Девичьей башне, рассказали почему она так называется и символом чего является, а потом отвели на руины мечети, построенной для Александра III. Рассказали где можно атомосферно позавтракать на крыше хаммама, с потрясающими видами на город!

Хочется отметить что Рауль и Руфат работают с душой, показывая и рассказывая про свой город с искренней любовью!!! Огромное спасибо!!!