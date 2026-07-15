Сейчас актуально
-
35%
Индивидуальная
до 4 чел.
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
Побывать в самых красивых местах Азербайджана
Начало: Место проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:00
от €130
€200 за всё до 4 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Покорить волшебную гору, попробовать верблюжьи кутабы и продегустировать чёрную икру
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €130
€162 за всё до 7 чел.
Групповая
до 18 чел.
Лучший выборВ Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
За 1 день увидеть 4 региона страны: Шемаху, Исмаиллы, Габалу и Шеки
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€63 за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
от €85 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город и современный Баку - в деталях
Увидеть главные места, познакомиться с историей и полюбоваться колоритом столицы Азербайджана
Сегодня в 09:30
Завтра в 05:30
от €87 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Агатовые горы Хызы, грязевые вулканы, розовое озеро и скала Бешбармаг
Открыть инопланетные виды, посетить священную гору и услышать легенды
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
от €123 за всё до 4 чел.
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Древние наскальные рисунки, грязевые вулканы, горящая гора и зороастрийский храм за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €139
€251 за всё до 4 чел.
-
4%
Индивидуальная
до 18 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Начало: Забираем по месту проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €130
€136 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город в деталях
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €65 за всё до 4 чел.
-
50%
Мини-группа
до 10 чел.
Старый город Баку: история и узкие улочки
Погулять по Ичери-шехер и познакомиться с традициями бакинцев
Начало: У памятника Сабира
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00, 16:30 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€12
€24 за человека
-
54%
Групповая
до 18 чел.
Пешеходная экскурсия по Старому городу
Прогуляйтесь по узким улочкам Ичери Шехер, где каждый камень хранит историю. Узнайте о легендах и насладитесь атмосферой древнего Баку
Начало: В пределах Старого города
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€11
€24 за человека
-
33%
Мини-группа
до 10 чел.
Истоки древнего Баку: обзорная экскурсия по Старому городу в мини-группе
Пройтись по историческому центру и узнать, как роковая Шамаханская царица связана с городом
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€14
€21 за человека
-
45%
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Охватить все важнейшие достопримечательности азербайджанской столицы
Начало: Место проживания туриста
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
от €83
€150 за всё до 3 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
Исследовать весь Апшерон: парк Гобустан, вулканы, храм зороастрийцев, гору Янардаг и розовое озеро
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €176
€220 за всё до 3 чел.
-
25%
Мини-группа
до 10 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру (в мини-группе)
Побывать на марсе и забраться на вершину волшебный горы (дегустация чёрной икры и обед включены)
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€60
€80 за человека
-
30%
Индивидуальная
до 10 чел.
По Баку - с коренным бакинцем
Познакомиться со знаковыми достопримечательностями и проследить путь столицы с 19 века до наших дней
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €63
€90 за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Солнечный Баку: главное в городе
Исследовать историческую и современную части города на автопешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 16:00
от €75 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Ритмы Баку на автопешеходной экскурсии от караван-сараев до небоскрёбов
Оценить микс восточной сказки и европейского шика и узнать, как сложился современный образ города
Начало: Заберем гостей на машине с их адреса проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €72 за всё до 6 чел.
-
29%
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку: от мифов к реальности
Погулять по улицам, которые нашёптывают древние предания, и увидеть главные места столицы
Начало: Место проживания
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €60
€85 за всё до 3 чел.
-
25%
Индивидуальная
до 6 чел.
Прикоснуться к Баку: история и современность (днём и ночью)
Старые районы, узкие улочки и футуристичные здания
Начало: У Парные ворота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €75
€100 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь - это Баку всех эпох! Обзорная экскурсия
Открыть сокровищницу городских легенд и увидеть самые почитаемые места, включая Старый город
Начало: В любом удобном месте в черте города
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
-
40%
Групповая
до 15 чел.
Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
Отправьтесь в путешествие по уникальным местам Баку: розовое озеро, горы Хызы и пикник на горе Бешмармаг. Незабываемые виды и впечатления гарантированы
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€60
€100 за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Конное приключение и пикник среди степных пейзажей Баку
Прокатиться верхом среди монгольских холмов и бескрайних степей
Начало: На проспекте Азербайджан
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
€30 за человека
Групповая
до 18 чел.
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана
Начало: На улице Azerbaijan Avenue 1
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€22 за человека
Групповая
до 20 чел.
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона (обед и входные билеты включены)
Посетить стоянки древних людей, грязевые вулканы, храм огня Атешгях и гору Янардаг
Начало: У метро Сахил
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€51 за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Баку или наоборот - на минивэне
Начните путешествие в Азербайджан без стресса: встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортный трансфер по нужному адресу
Начало: Зал прилётов аэропорта
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €30 за всё до 7 чел.
Групповая
до 20 чел.
От пустынь до гор Кавказа: Шемаха - Габала
Открыть историю пяти регионов за 1 день и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: На улице Azerbaijan Avenue
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
€35 за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Баку за 5 часов
Познакомьтесь с историей и современностью Баку за 5 часов. Откройте для себя уникальные памятники и архитектурные шедевры города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 09:00
от €219 за всё до 2 чел.
Групповая
до 20 чел.
Гобустан - Апшерон: по историческим тропам Азербайджана
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку
Начало: На улице Azerbaijan Avenue 1
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
€40 за человека
-
48%
Мини-группа
до 12 чел.
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€15
€29 за человека
Баку полон уникальных достопримечательностей, это и пляжи и пламенные башни, и объекты наследия ЮНЕСКО, как например Старый город, многочисленные музеи разбросанные по всему городу, дворцы, храмы, мечети, хипстерские кофейни и рестораны национальной кухни
В Баку и за пределами столицы, так много достопримечательностей, что самостоятельное знакомство с городом может вызвать некоторые трудности и чтобы не пропустите их, лучший вариант отправиться в организованную экскурсию. Мы предлагаем вам выбрать подходящие экскурсии по городу и его окрестностям в нашем каталоге, где мы собрали для вас самые лучшие
Последние отзывы на экскурсии
М
Дата посещения: 14 июл 2026
Отличная поездка, интересный гид. Рекомендую, не пожалеете!!
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А
Дата посещения: 26 июн 2026
Экскурсия супер, гид Руслан, очень позитивно рассказал о старом городе, многое посоветовал помимо экскурсии. В общем всё было достойно!
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М
Дата посещения: 12 мая 2026
Очень яркая, эмоциональная, запоминающаяся экскурсия, мастерски проведенная для нас очень интересной, очень теплой и обаятельной Сабиной! Встреча с ней стала
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М
Дата посещения: 21 апр 2026
Экскурсия проходила по местам Гобустан,Грязевын вулканы ,горарящая гора и храм огнепоклонников. Очень понравился храм огня, там экскурсовод рассказывал много истории.
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С
Дата посещения: 11 дек 2025
Сбылась моя Мечта!
Увидела и ощутила то, чего давно хотелось! Получила положительнве эмоции! Обед в ресторане- Супер!
Спасибо гиду Адиль, водителю автомобиля и всем участникам!
Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
С уважением
Увидела и ощутила то, чего давно хотелось! Получила положительнве эмоции! Обед в ресторане- Супер!
Спасибо гиду Адиль, водителю автомобиля и всем участникам!
Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
С уважением
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О
Дата посещения: 8 ноя 2025
После посещения города Баку хотим оставить отзыв об экскурсии, которую провел для нас харизматичный гидом Рауль.
Экскурсия была по вечернему Баку,
Экскурсия была по вечернему Баку,
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Н
Дата посещения: 25 окт 2025
Замечательная экскурсия по городу!
Не смотря на то что мы прилетели уже затемно, Офил показал нам город во всей красе.
Я теперь точно знаю что вернусь в Баку.
Не смотря на то что мы прилетели уже затемно, Офил показал нам город во всей красе.
Я теперь точно знаю что вернусь в Баку.
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А
Дата посещения: 12 сен 2025
Отличная экскурсия в гобустан, все очень понравилось гид мурад очень интересно рассказывает с чувством юмора, впечатления самые лучшие рекомендую
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Н
Дата посещения: 14 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию! Всё понравилось и было на высшем уровне.Отличный сервис.
У нас был гид Рамиль! Отличный и душевный профессионал своего дела)Рекомендую однозначно 👍
У нас был гид Рамиль! Отличный и душевный профессионал своего дела)Рекомендую однозначно 👍
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А
Дата посещения: 7 июн 2025
Обычно не оставляю отзывы, но в этот раз обязана. Недавно у нас была индивидуальная экскурсия в Габалу, и мы остались
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Всего 17159 отзывов в Баку
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Ответы на вопросы от путешественников по Баку
Самые популярные экскурсии в Баку
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