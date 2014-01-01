Все экскурсии в Баку
98 экскурсий в Баку, 1591 отзыв, скидки до 60%, цены от €14 до €263. Экскурсии проводятся местными жителями знающими о Баку много информации. Мы рекомендуем начинать свои путешествия именно с данными гидами, что даст вам знания о том, как в дальнейшем провести свой отдых в Азербайджане как можно лучше
скидка10%
€26€24 за человека
3 часа
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Неспешно гуляя по Старому городу и открывая его новые грани, вы насладитесь мотивами бакинских ночей и узнаете историю столицы. Я проведу вас самыми колоритными переулками к главным достопримечательностям, расскажу о местных традициях и современной жизни древнего мегаполиса, а также дам немало полезных советов о том, что точно стоит посетить в дневные часы.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день!
Исследовать весь Апшерон: парк Гобустан, вулканы, храм зороастрийцев, гору Янардаг и розовое озеро
В этом путешествии вы в полной мере прочувствуете, что Азербайджан — страна огней. Узнаете о поклонении этой стихии в древнем зороастрийском храме. Увидите пугающий и завораживающий природный огонь. «Окажетесь» на Марсе среди грязевых вулканов. А еще в программе знакомство с первобытной жизнью и даже одно из восьми розовых озер мира.
Весь Баку и «огненный» Апшерон
Древние улочки Старого города, эпоха нефтяного бума, храм огнепоклонников Атешгях и горящая гора
Это насыщенное приключение — возможность за один день изучить город и увидеть главные достопримечательности за его пределами. Вас ждёт яркий круговорот впечатлений: петляющие улочки за крепостными стенами, древний дворец, самая высокая точка города, миниатюрные книги, европейская архитектура нового Баку, храм зороастрийцев и природный вечный огонь.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
Прокатиться по трассе «Формулы-1», увидеть первую в мире нефтяную скважину и лучший вид на город
Приготовьтесь к путешествию по городу контрастов, в котором восточные минареты соседствуют с католическими и православными храмами и синагогами, а ренессанс, готика и барокко — с орнаментами южных растений. Я покажу вам главные достопримечательности Баку, хранящие необычное, невероятное, загадочное.
скидка45%
От
€45€25 за экскурсию
3.5 часа
Пульс Баку и секреты местной кухни
Узнать о нефтяном буме, полюбоваться панорамами и проникнуть в мир вкусов Азербайджана
Я помогу вам прочувствовать Баку через два его «бренда» — нефть и азербайджанскую кухню. Вы проследите путь города и поймете, как черное золото повлияло на его судьбу. Погуляете по Нагорному парку, полюбуетесь Малой Венецией и прокатитесь на катере по Каспию. А еще оцените национальные блюда за обедом и посетите аутентичную чайную церемонию.
Узнать Баку за 3 часа
Первое знакомство с «городом огней» на душевной обзорной прогулке с коренным бакинцем
Айда знакомиться с секретами Баку и улицами Старого города в компании коренного бакинца! Мы обойдем главные must-see локации города от Ичери Шехер до Пламенных башен, поговорим о судьбах местных жителей и традициях Азербайджана, при этом никуда не спеша – ведь «впереди вечность», как говорят бакинцы. За три часа вы погрузитесь в атмосферу Баку, наполненного солнцем, негой, восточным колоритом и ароматами местной кухни.
Магия старого Баку
Поплутать по улочкам и увидеть самое интересное, раскрыть истории города и ощутить его атмосферу
Старый центр — пожалуй, самое колоритное место в Баку. Вас очаруют лабиринты переулков, уютные балкончики и аутентичная архитектура. Я познакомлю вас с биографией города, его религиозной жизнью и торговым прошлым. А еще покажу главные достопримечательности и необычные места.
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
Прикоснуться к прошлому, узнать о древних цивилизациях и полюбоваться творениями природы и человека
Гобустанский заповедник — это настоящий музей под открытым небом. Вы увидите наскальные рисунки от эпохи палеолита до Средневековья, услышите о древних городах, традициях и обрядах прошлого. Я расскажу про римский след на этой земле и отвезу вас к фантастическим пейзажам грязевых вулканов. А после мы прикоснемся к сакральному в прекрасной мечети Биби-Эйбят.
скидка40%
€30€18 за человека
3 часа
Калейдоскоп вечернего Баку
Насыщенная групповая прогулка от древности до современности
В Баку, как в калейдоскопе, совершенно разные «стеклышки» складываются в прекрасные образы. В свете вечерней иллюминации вы оцените гармонию древних крепостных стен и современных Пламенных башен, проникнетесь традициями и новыми архитектурными решениями. Маршрут пройдет по двум ключевым частям Баку: Старому городу и районам эпохи нефтяного бума. Так, за 3 часа вы узнаете главное об истории, архитектуре и жизни города ветров и страны огней.
С Баку на «ты»
Пройти по Старому городу, посетить дворец Ширваншахов и музей ковров и завершить прогулку чаепитием
Это легкая экскурсия отлично подойдет для знакомства с Баку! Вы увидите главное в старом центре, погрузитесь в историю и колорит нашей страны. Во дворце Ширваншахов услышите о великой династии, а в Музее ковра — о древнем ремесле и обычаях азербайджанцев. В конце я угощу вас чаем, чтобы впечатления от первой встречи с Баку остались самыми приятными.
Баку. История Старого города
Очароваться культурным и историческим богатством столицы на обзорной прогулке
На прогулке по старинным улочкам исторического центра Баку я познакомлю вас с его богатой историей и знаковыми достопримечательностями, расскажу, как развивался город в Средние века, об архитектуре и архитекторах XIX-XX веков, а также об особенностях культуры и быта местных жителей.
Непостановочные фотопрогулки в сердце Баку
Выбрать «свой» маршрут и сохранить на атмосферных снимках эмоции от встречи с городом
Будет ли это романтичная история, фотосессия среди старинных памятников Баку, съемка на фоне современной архитектуры или погружение в восточную сказку — выбирать вам. Я буду ловить на камеру ваши взгляды и улыбки, чтобы после, глядя на эти красочные фотокарточки, вы захотели вернуться сюда вновь!
Тайны жителей Старого города
Рассмотреть исторические постройки, познать жизнь горожан и проникнуться духом Баку
Возможно ли постичь секреты азербайджанской столицы? Да, если делать это в компании коренного бакинца! Я открою все грани города: привычки его жителей, местную кухню, разнообразие архитектуры и биографию столицы. Вы поймёте, как изменился быт бакинцев с годами, почему здесь оказались Рокфеллеры и чем примечательны «итальянские дома». Я покажу известные локации и нетуристические места, которые позволят прочувствовать колорит главного города Азербайджана.
По каменным улочкам Старого города
Узнать об истории и сакральных местах Баку на экскурсии за крепостными стенами Ичери-шехер
Вас ждёт прогулка по следам исторических событий и этапов развития Баку. Петляя по улочкам и скрытым дворам внутреннего города, вы узнаете, как жили на этой земле и во что верили люди первого тысячелетия. Откроете для себя сакральные места Старого города и поймёте, почему на территории всего в 22 гектара так много мечетей, медресе и бань. Я поделюсь с вами и интересными особенностями культуры: вы научитесь различать разные виды арабской письменности, узнаете о свадебных традициях и попробуете настоящий азербайджанский чай — мехмери.
Гобустан: история в камнях
Удивиться древней наскальной живописи и отыскать грязевые вулканы в окрестностях Баку
Обыкновенный автомобиль вдруг станет машиной времени: нас ждет путешествие в каменный век! В историко-художественном заповеднике вы осмотрите древние петроглифы и познакомитесь с бытом предков, их магическими символами и тотемами, отыщете послание римлян и полюбуетесь неземным ландшафтом. А если повезет, сможете заглянуть в кратер грязевого вулкана.
Весь Баку за 5 часов
Авто-пешеходная экскурсия по городу
Обзорная экскурсия по городу позволит вам познакомиться как со старинными, так и с новыми кварталами города: вы осмотрите памятники средневековой эпохи, узнаете о временах нефтяного бума, когда началась активная застройка города, а также увидите современные здания, в том числе знаменитый Центр Гейдара Алиева, признанный лучшим архитектурным строением мира в 2014 году. По пути я расскажу вам о национальных традициях и культуре, а возле мечетей поговорим о религиозной стороне жизни азербайджанцев.
Азербайджан — магия огня
Отправиться из Баку по следам зороастрийцев и узнать об их обрядах в храме Атешгях и на горящей горе
Эта экскурсия — настоящая азербайджанская экзотика, известная на весь мир. Мы посетим храмовый комплекс Атешгях и огненную гору Янардаг: сюда когда-то стекались паломники со всего мира. Я расскажу вам о древней монорелигии, о триаде зароастризма, необычных ритуалах — и помогу ощутить магию Страны огней.
Азербайджанская Швейцария
Увидеть мечеть Джума и великолепный каскад водопадов, узнать историю страны и прокатиться на канатке
Габала, Исмаиллы, Шемахы — древнейшие города Азербайджана. Здесь находятся исторические памятники, возрастом две тысячи лет: руинированные башни, изящные мечети и храмы. Но главной достопримечательностью остаются горы, утопающие в зелени, шумные водопады и озера с кристально чистой водой. Тихая природа подарит вам душевную гармонию, а я — увлекательный рассказ о родном крае.
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