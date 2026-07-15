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Экскурсии в Баку

Найдено 546 экскурсий в Баку на русском языке, цены от €11, скидки до 70%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
На машине
6 часов
-
35%
343 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине
Побывать в самых красивых местах Азербайджана
Начало: Место проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 00:00
от €130€200 за всё до 4 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
На машине
6 часов
-
20%
671 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
Покорить волшебную гору, попробовать верблюжьи кутабы и продегустировать чёрную икру
Начало: У вашего отеля в черте города
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €130€162 за всё до 7 чел.
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
На автобусе
13 часов
123 отзыва
Групповая
до 18 чел.
Лучший выбор
В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия
За 1 день увидеть 4 региона страны: Шемаху, Исмаиллы, Габалу и Шеки
Начало: У Парных ворот Старого города
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€63 за человека
Знакомство с новым и старым Баку
На машине
На микроавтобусе
4 часа
266 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Знакомство с новым и старым Баку
Автопешеходная экскурсия по историческим и современным достопримечательностям
Начало: В вашем отеле
Сегодня в 09:30
Завтра в 00:30
от €85 за всё до 3 чел.
Старый город и современный Баку - в деталях
На машине
5 часов
50 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город и современный Баку - в деталях
Увидеть главные места, познакомиться с историей и полюбоваться колоритом столицы Азербайджана
Сегодня в 09:30
Завтра в 05:30
от €87 за всё до 4 чел.
Агатовые горы Хызы, грязевые вулканы, розовое озеро и скала Бешбармаг
На машине
7 часов
312 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Агатовые горы Хызы, грязевые вулканы, розовое озеро и скала Бешбармаг
Открыть инопланетные виды, посетить священную гору и услышать легенды
Начало: По вашему адресу
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
от €123 за всё до 4 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
На машине
8 часов
-
45%
95 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
Древние наскальные рисунки, грязевые вулканы, горящая гора и зороастрийский храм за 1 день
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
от €139€251 за всё до 4 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
На машине
7 часов
-
4%
307 отзывов
Индивидуальная
до 18 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Начало: Забираем по месту проживания
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от €130€136 за всё до 3 чел.
Старый город в деталях
Пешая
2.5 часа
351 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Старый город в деталях
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
Завтра в 11:00
10 авг в 11:00
от €65 за всё до 4 чел.
Старый город Баку: история и узкие улочки
Пешая
2 часа
-
50%
370 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Старый город Баку: история и узкие улочки
Погулять по Ичери-шехер и познакомиться с традициями бакинцев
Начало: У памятника Сабира
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00, 16:30 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€12€24 за человека
Пешеходная экскурсия по Старому городу
Пешая
2 часа
-
54%
230 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Пешеходная экскурсия по Старому городу
Прогуляйтесь по узким улочкам Ичери Шехер, где каждый камень хранит историю. Узнайте о легендах и насладитесь атмосферой древнего Баку
Начало: В пределах Старого города
Расписание: ежедневно в 11:00, 14:00 и 17:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€11€24 за человека
Истоки древнего Баку: обзорная экскурсия по Старому городу в мини-группе
Пешая
2.5 часа
-
33%
108 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Истоки древнего Баку: обзорная экскурсия по Старому городу в мини-группе
Пройтись по историческому центру и узнать, как роковая Шамаханская царица связана с городом
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00 и 18:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€14€21 за человека
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
На машине
На микроавтобусе
5 часов
-
45%
184 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку all inclusive: расширенная обзорная экскурсия
Охватить все важнейшие достопримечательности азербайджанской столицы
Начало: Место проживания туриста
Сегодня в 08:00
Завтра в 00:00
от €83€150 за всё до 3 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
На машине
7 часов
-
20%
279 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
Исследовать весь Апшерон: парк Гобустан, вулканы, храм зороастрийцев, гору Янардаг и розовое озеро
Начало: У вашего отеля
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от €176€220 за всё до 3 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру (в мини-группе)
На машине
На микроавтобусе
7 часов
-
25%
99 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру (в мини-группе)
Побывать на марсе и забраться на вершину волшебный горы (дегустация чёрной икры и обед включены)
Начало: У Парных ворот
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
€60€80 за человека
По Баку - с коренным бакинцем
На машине
5 часов
-
30%
102 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
По Баку - с коренным бакинцем
Познакомиться со знаковыми достопримечательностями и проследить путь столицы с 19 века до наших дней
Сегодня в 11:00
Завтра в 10:00
от €63€90 за всё до 3 чел.
Солнечный Баку: главное в городе
На машине
На микроавтобусе
4.5 часа
36 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Солнечный Баку: главное в городе
Исследовать историческую и современную части города на автопешеходной экскурсии
Начало: Ваш отель
Сегодня в 10:00
Завтра в 16:00
от €75 за всё до 4 чел.
Ритмы Баку на автопешеходной экскурсии от караван-сараев до небоскрёбов
На машине
4 часа
34 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Ритмы Баку на автопешеходной экскурсии от караван-сараев до небоскрёбов
Оценить микс восточной сказки и европейского шика и узнать, как сложился современный образ города
Начало: Заберем гостей на машине с их адреса проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €72 за всё до 6 чел.
Баку: от мифов к реальности
На машине
4 часа
-
29%
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Баку: от мифов к реальности
Погулять по улицам, которые нашёптывают древние предания, и увидеть главные места столицы
Начало: Место проживания
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €60€85 за всё до 3 чел.
Прикоснуться к Баку: история и современность (днём и ночью)
На машине
3 часа
-
25%
37 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Прикоснуться к Баку: история и современность (днём и ночью)
Старые районы, узкие улочки и футуристичные здания
Начало: У Парные ворота
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от €75€100 за всё до 6 чел.
Знакомьтесь - это Баку всех эпох! Обзорная экскурсия
На машине
4 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь - это Баку всех эпох! Обзорная экскурсия
Открыть сокровищницу городских легенд и увидеть самые почитаемые места, включая Старый город
Начало: В любом удобном месте в черте города
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
от €150 за всё до 6 чел.
Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
На автобусе
8 часов
-
40%
214 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Яркость на максимум: розовое озеро, марсианские пейзажи и пикник на горе
Отправьтесь в путешествие по уникальным местам Баку: розовое озеро, горы Хызы и пикник на горе Бешмармаг. Незабываемые виды и впечатления гарантированы
Начало: В Старом городе
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
€60€100 за человека
Конное приключение и пикник среди степных пейзажей Баку
Конные прогулки
3.5 часа
11 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Конное приключение и пикник среди степных пейзажей Баку
Прокатиться верхом среди монгольских холмов и бескрайних степей
Начало: На проспекте Азербайджан
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
10 авг в 10:00
€30 за человека
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
113 отзывов
Групповая
до 18 чел.
Бешбармаг, горы Хызы и село в облаках Хыналыг: групповая экскурсия
Отправиться в захватывающее путешествие по европейской части Азербайджана
Начало: На улице Azerbaijan Avenue 1
Расписание: ежедневно в 08:00
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
€22 за человека
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона (обед и входные билеты включены)
На автобусе
9 часов
432 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона (обед и входные билеты включены)
Посетить стоянки древних людей, грязевые вулканы, храм огня Атешгях и гору Янардаг
Начало: У метро Сахил
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€51 за человека
Трансфер из аэропорта Баку или наоборот - на минивэне
На машине
Трансфер Баку-Шахдаг
На микроавтобусе
1 час
12 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из аэропорта Баку или наоборот - на минивэне
Начните путешествие в Азербайджан без стресса: встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортный трансфер по нужному адресу
Начало: Зал прилётов аэропорта
Сегодня в 17:00
Завтра в 08:00
от €30 за всё до 7 чел.
От пустынь до гор Кавказа: Шемаха - Габала
На автобусе
Трансфер Баку-Шахдаг
12 часов
74 отзыва
Групповая
до 20 чел.
От пустынь до гор Кавказа: Шемаха - Габала
Открыть историю пяти регионов за 1 день и оценить богатое разнообразие азербайджанской природы
Начало: На улице Azerbaijan Avenue
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
€35 за человека
Весь Баку за 5 часов
На машине
5 часов
210 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Весь Баку за 5 часов
Познакомьтесь с историей и современностью Баку за 5 часов. Откройте для себя уникальные памятники и архитектурные шедевры города
Начало: У вашего отеля
Завтра в 08:00
10 авг в 09:00
от €219 за всё до 2 чел.
Гобустан - Апшерон: по историческим тропам Азербайджана
На автобусе
8 часов
138 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Гобустан - Апшерон: по историческим тропам Азербайджана
Увидеть всё самое лучшее в окрестностях Баку
Начало: На улице Azerbaijan Avenue 1
Расписание: ежедневно в 07:30
Завтра в 07:30
10 авг в 07:30
€40 за человека
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Пешая
2 часа
-
48%
308 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Вечерняя прогулка «Огни Баку»
Прогуляться по древним и современным улицам вечернего Баку и взглянуть на город глазами местных
Начало: У парных ворот крепости Ичери-шехер. После 20:00 п...
Расписание: ежедневно в 18:30, 18:45, 19:00 и 19:15
Сегодня в 18:30
Завтра в 18:30
€15€29 за человека

Что посмотреть в Баку на экскурсиях?

Баку полон уникальных достопримечательностей, это и пляжи и пламенные башни, и объекты наследия ЮНЕСКО, как например Старый город, многочисленные музеи разбросанные по всему городу, дворцы, храмы, мечети, хипстерские кофейни и рестораны национальной кухни

Местные экскурсоводы

В Баку и за пределами столицы, так много достопримечательностей, что самостоятельное знакомство с городом может вызвать некоторые трудности и чтобы не пропустите их, лучший вариант отправиться в организованную экскурсию. Мы предлагаем вам выбрать подходящие экскурсии по городу и его окрестностям в нашем каталоге, где мы собрали для вас самые лучшие

Последние отзывы на экскурсии

М
Агатовые горы Хызы, грязевые вулканы, розовое озеро и скала Бешбармаг
Дата посещения: 14 июл 2026
Отличная поездка, интересный гид. Рекомендую, не пожалеете!!
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А
Пешеходная экскурсия по Старому городу
Дата посещения: 26 июн 2026
Экскурсия супер, гид Руслан, очень позитивно рассказал о старом городе, многое посоветовал помимо экскурсии. В общем всё было достойно!
Экскурсия супер, гид Руслан, очень позитивно рассказал о старом городе, многое посоветовал помимо экскурсии. В общем всё было достойно!
Экскурсия супер, гид Руслан, очень позитивно рассказал о старом городе, многое посоветовал помимо экскурсии. В общем всё было достойно!
Экскурсия супер, гид Руслан, очень позитивно рассказал о старом городе, многое посоветовал помимо экскурсии. В общем всё было достойно!
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М
Дворцы и особняки нефтяных магнатов в Баку
Дата посещения: 12 мая 2026
Очень яркая, эмоциональная, запоминающаяся экскурсия, мастерски проведенная для нас очень интересной, очень теплой и обаятельной Сабиной! Встреча с ней стала
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для нас одним из самых замечательных открытий в нашей поездке в Баку. Впечатление, что мы побывали сразу в нескольких сказках из 1001 ночи! Обязательно вернемся! Впереди еще так много интересного! Уже с нетерпением ждем следующей встречи с Сабиной!
Сабина- Вы лучшая! Успехов, здоровья и процветания Вам и Вашей семье!

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М
Из Баку - в Гобустан и на полуостров Апшерон (в группе)
Дата посещения: 21 апр 2026
Экскурсия проходила по местам Гобустан,Грязевын вулканы ,горарящая гора и храм огнепоклонников. Очень понравился храм огня, там экскурсовод рассказывал много истории.
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В остальном экскурсии не было как таковой, всю дорогу молча ехали, и только на местах немного информации. Информации мало ,истории ни какой ,впервые на экскурсии едем молча . И еще не кто не предупредил что надо взять деньги за вход ,и немало 50манат, мы не знали об этом. И также ,я заказала экскурсию в интернете,ни вечером ,ни утром мне ни кто не позвонил, искала как могла . Кто будет заказывать знайте за вход еще надо платить ! А вобщем интересная экскурсия, много мест ,нефтяным вышкам побольше внимания бы уделить,меня поразило во круг города ,практически в огородах качают нефть. Так необычно.хотя я из Тюмени. Экскуровод приятный ,доброжелательный парень. Спасибо.

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С
Петроглифы Гобустана и загадки Апшерона (обед и входные билеты включены)
Дата посещения: 11 дек 2025
Сбылась моя Мечта!
Увидела и ощутила то, чего давно хотелось! Получила положительнве эмоции! Обед в ресторане- Супер!
Спасибо гиду Адиль, водителю автомобиля и всем участникам!
Всё ЗАМЕЧАТЕЛЬНО!!!
С уважением
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О
Небанально по Баку в вечерних огнях
Дата посещения: 8 ноя 2025
После посещения города Баку хотим оставить отзыв об экскурсии, которую провел для нас харизматичный гидом Рауль.
Экскурсия была по вечернему Баку,
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в старом городе. Нас забрали от отеля на машине, и повезли по вечернему Баку с интересным рассказом о стране и о городе Баку, Рауль интересно изложил нам историю становления города, показывая знаковые места. Мы побывали на смотровой площадке, прогулялись по набережной, и вышли по пешеходной улице в сердце города - Старый город! Все вокруг пропитано историей, про которую очень увлекательно нам рассказывал наш гид)! Помимо рассказа, Рауль также предложил нам свои услуги в качестве превосходного фотографа. Пройдя через главные ворота мы попали на вымощенные булыжником узкие улочки, с такими знакомыми по фильму "Бриллиантовая рука' домами, и конечно же была локация с "Черт побери!!!") Во время прогулки нам повстречался коллега Рауля - Руфат, и наша экскурсия перешла на новый уровень, она стала авторским туром с импровизацией, Руфат пригласил нас посмотреть коллекцию древностей в свою галерею, где мы смогли полюбоваться не только картинами и предметами быта, но и прикоснуться в лампе, которой около 300 лет! И при этом нам провели дегустацию 30 летнего портвейна. На этом наша прогулка не закончилась, нас отвели к Девичьей башне, рассказали почему она так называется и символом чего является, а потом отвели на руины мечети, построенной для Александра III. Рассказали где можно атомосферно позавтракать на крыше хаммама, с потрясающими видами на город!
Хочется отметить что Рауль и Руфат работают с душой, показывая и рассказывая про свой город с искренней любовью!!! Огромное спасибо!!!

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Н
Трансфер «Аэропорт - Баку» или обратно с гидом
Дата посещения: 25 окт 2025
Замечательная экскурсия по городу!
Не смотря на то что мы прилетели уже затемно, Офил показал нам город во всей красе.
Я теперь точно знаю что вернусь в Баку.
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А
Путешествие в глубь веков: тайны Гобустана и Апшерона (билеты и трансфер включены)
Дата посещения: 12 сен 2025
Отличная экскурсия в гобустан, все очень понравилось гид мурад очень интересно рассказывает с чувством юмора, впечатления самые лучшие рекомендую
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Н
Романтичный Баку на водной прогулке по Каспийскому морю
Дата посещения: 14 июл 2025
Спасибо большое за экскурсию! Всё понравилось и было на высшем уровне.Отличный сервис.
У нас был гид Рамиль! Отличный и душевный профессионал своего дела)Рекомендую однозначно 👍
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А
Габала - путешествие в горный Азербайджан
Дата посещения: 7 июн 2025
Обычно не оставляю отзывы, но в этот раз обязана. Недавно у нас была индивидуальная экскурсия в Габалу, и мы остались
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в полном восторге! Наш гид Намик – настоящий профессионал своего дела. С самого начала он был пунктуален, вежлив и очень доброжелателен. По дороге в Габалу он интересно рассказывал о культуре, истории и традициях Азербайджана, с юмором и теплотой. Экскурсия была прекрасно организована – мы посетили водопады, подъемник на Туфандаг и наслаждались великолепными горными пейзажами. Намик учел все наши пожелания, дал советы, где вкусно поесть и что стоит попробовать из местной кухни. Особенно понравилось, что с Намиком было легко и комфортно – не ощущалось, что ты на экскурсии, скорее, как будто путешествуешь с другом, который отлично знает край и любит свою страну. Рекомендуем экскурсию с Намиком всем, кто хочет увидеть настоящую Габалу и почувствовать атмосферу Азербайджана. Большое спасибо за этот день!

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Всего 17159 отзывов в Баку

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Ответы на вопросы от путешественников по Баку

Самые популярные экскурсии в Баку
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг + чаепитие на вершине;
  2. Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру;
  3. В Шеки - через весь Азербайджан: автобусная экскурсия;
  4. Знакомство с новым и старым Баку;
  5. Старый город и современный Баку - в деталях.
Что посмотреть в Баку
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Старый город;
  2. Девичья башня;
  3. Янардаг;
  4. Нагорный парк;
  5. Гобустан;
  6. Дворец Ширваншахов;
  7. Центр Гейдара Алиева;
  8. Джума-Мечеть;
  9. Хызы;
  10. Приморский бульвар.
Сколько стоит экскурсия по Баку в августе 2026
Сейчас в Баку можно забронировать 546 экскурсий и билетов от 11 до 1400 со скидкой до 70%. Туристы уже оставили гидам 17159 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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