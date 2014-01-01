По каменным улочкам Старого города

Узнать об истории и сакральных местах Баку на экскурсии за крепостными стенами Ичери-шехер

Вас ждёт прогулка по следам исторических событий и этапов развития Баку. Петляя по улочкам и скрытым дворам внутреннего города, вы узнаете, как жили на этой земле и во что верили люди первого тысячелетия. Откроете для себя сакральные места Старого города и поймёте, почему на территории всего в 22 гектара так много мечетей, медресе и бань. Я поделюсь с вами и интересными особенностями культуры: вы научитесь различать разные виды арабской письменности, узнаете о свадебных традициях и попробуете настоящий азербайджанский чай — мехмери.