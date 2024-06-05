Индивидуальные экскурсии в Баку с личным гидом

Найдено 246 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Баку на русском языке, цены от €22, скидки до 60%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
6 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с Баку: экскурсия для транзитных пассажиров + трансфер
Идеальный вариант для тех, кто хочет провести время в Баку с пользой. Комфортабельный авто, интересные маршруты и уникальные достопримечательности ждут вас
Начало: У аэропорта или вокзала
11 июня в 01:30
12 июня в 01:00
180 за всё до 6 чел.
Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
6 часов
198 отзывов
Из Баку к марсианским пейзажам и розовому озеру: путешествие жизни
Приглашаем вас в путешествие по уникальным природным чудесам Азербайджана. Откройте для себя розовое озеро, мистическую гору и марсианские пейзажи
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
150128 за всё до 3 чел.
Выгодный трансфер в Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
1 час
21 отзыв
Выгодный трансфер в Баку: комфорт и удобство по доступной цене
Индивидуальный трансфер в Баку с русскоговорящим водителем. Встреча в аэропорту, помощь с багажом и комфортная поездка по городу
Сегодня в 19:00
10 июня в 00:00
22 за всё до 3 чел.
В первый раз в Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
108 отзывов
В первый раз в Баку: путешествие от прошлого к настоящему
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В вашем отеле
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
97 за всё до 3 чел.
Радужные горы, Розовое озеро, гора Бешбармаг и чаепитие на вершине
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
6 часов
74 отзыва
Розовое озеро, Радужные горы и чаепитие на горе Бешбармаг в Баку
Погрузитесь в мир удивительных природных явлений и легенд Азербайджана с индивидуальной экскурсией по самым живописным местам Баку
Начало: Место проживания
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150120 за всё до 4 чел.
Старый Баку и полуостров Апшерон за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
60 отзывов
Исследуйте Старый Баку и Апшерон: древности и природные чудеса
Откройте тайны древнего Баку и Апшерона, насладитесь уникальными пейзажами и познакомьтесь с историей региона
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
160144 за всё до 3 чел.
Гора Бешбармаг, «земляная радуга», розовое озеро и дегустация икры
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
116 отзывов
Гора Бешбармаг, розовое озеро, земляная радуга и рыбный рынок в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанских чудес: от мистической горы Бешбармаг до красочной земляной радуги и аутентичного рыбного рынка
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
145131 за всё до 7 чел.
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
7 часов
34 отзыва
Агатовые горы, скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость
Погрузитесь в природу и историю Азербайджана: разноцветные Агатовые горы, священная скала Бешбармаг, розовое озеро Масазыр и древняя крепость Чыраг-гала
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
160128 за всё до 4 чел.
Изысканный микс культур и традиций Баку
🚶 Пешая
скидка
14%
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Изысканный микс культур и традиций Баку
Посетите Баку и погрузитесь в его уникальную атмосферу. Узнайте о богатом прошлом города, оцените его архитектуру и культурное наследие
Начало: У вашего отеля
Завтра в 16:00
10 июня в 17:00
9077 за всё до 7 чел.
Караван-сараи, мечети, резиденции шахов - гуляем по Старому Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
70 отзывов
Путешествие во времени: Старый Баку и его сокровища
Откройте для себя душу Баку в уникальной экскурсии по историческим местам, полным тайн и легенд
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
65 за всё до 5 чел.
Старый город в деталях
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
197 отзывов
Старый город Баку в деталях: от легенд до современности
Вас ждет путешествие по историческому сердцу Баку, где каждый уголок хранит свои тайны и истории, от древних времен до наших дней
17 июня в 11:00
18 июня в 11:00
54 за всё до 4 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
33 отзыва
Обзорная автомобильная экскурсия по современному Баку: от панорам до культуры
Погрузитесь в атмосферу Баку: от высот Нагорного парка до современных архитектурных шедевров. Все это в комфортной индивидуальной поездке
Сегодня в 11:00
10 июня в 10:30
от 58 за всё до 3 чел.
Лучшее в окрестностях Баку за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
186 отзывов
Очарование Баку: Гобустан, Янардаг и розовое озеро за один день
Погрузитесь в мир древних традиций и природных чудес Азербайджана с эксклюзивной экскурсией
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 200180 за всё до 4 чел.
Город ветров и огня - первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
79 отзывов
Город ветров и огня - путешествие по историческому и современному Баку
Откройте тайны Баку: от Старого города с его легендами до впечатляющих историй современности
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
116 за всё до 6 чел.
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
35 отзывов
Заповедник Гобустан и его фантастические окрестности: уникальная экскурсия
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес во время экскурсии в Гобустан и его окрестности
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:30
11 июня в 09:30
от 155 за всё до 8 чел.
Тайны жителей Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
62 отзыва
Тайны жителей Старого города: погружение в историю Баку
Познайте душу Баку через истории его жителей, архитектуру и традиции на уникальной экскурсии
Начало: У вашего отеля
10 июня в 09:00
11 июня в 10:00
от 62 за всё до 5 чел.
Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
49 отзывов
Гобустан: путешествие к древним петроглифам и грязевым вулканам
Погрузитесь в мир древних цивилизаций и природных чудес в экскурсии по Гобустану. Уникальные петроглифы и загадочные грязевые вулканы ждут вас
Начало: В холле вашего отеля
19 июня в 09:00
22 июня в 09:00
103 за всё до 3 чел.
Секреты Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
59 отзывов
Секреты Старого города Баку: уникальное путешествие в прошлое
Загадки Старого города Баку раскроются в увлекательной экскурсии. История, архитектура и культура в одном туре
11 июня в 15:00
16 июня в 19:00
77 за всё до 6 чел.
Мастер-класс «Секреты азербайджанской кухни»
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
26 отзывов
Гастрономическое приключение: «Секреты азербайджанской кухни» в Баку
Погрузитесь в мир азербайджанской кухни: от зелёного рынка Баку до вкуснейших блюд на вашем столе
Начало: У вашего отеля или апартаментов
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
от 247 за всё до 18 чел.
Магия старого Баку
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
127 отзывов
Магия старого Баку: путешествие в сердце азербайджанской истории
Приглашаем вас на незабываемую прогулку по Старому Баку, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю
Начало: В площади Фонтанов, перед музеем азербайджанской л...
18 июня в 09:00
23 июня в 08:00
77 за всё до 4 чел.
Узнать Баку за 3 часа
Индивидуальная
3 часа
165 отзывов
Узнать Баку за 3 часа: от Старого Города до Пламенных башен
Проведите незабываемые 3 часа в Баку, погружаясь в историю и культуру города в компании опытного гида
Начало: В районе Старого города
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 119 за всё до 40 чел.
По каменным улочкам Старого города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
74 отзыва
Путешествие по каменным улочкам Старого города Баку
Исследуйте сакральные места Баку и откройте для себя тайны древнего города. Погрузитесь в историю и культуру, наслаждаясь уникальными архитектурными памятниками
12 июня в 14:00
13 июня в 13:00
77 за всё до 6 чел.
Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
94 отзыва
Баку и его необычные окрестности: наскальные рисунки, вулканы, Старый город
Экскурсия «Баку и его необычные окрестности (4 в 1)» позволит вам за один день увидеть столицу Азербайджана и уникальные природные явления
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 14:00
Завтра в 00:30
от 252 за всё до 6 чел.
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
9 часов
50 отзывов
Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
Азербайджан удивляет не только культурой, но и природой. Путешествие к марсианским горам Хызы, заповеднику Алтыагач и розовым водам Масазыра станет незабываемым
Начало: От места вашего проживания
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
150135 за всё до 3 чел.
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
151 отзыв
Авто-пешеходная экскурсия «Я покажу тебе Баку!»: культура и история
Откройте для себя уникальное сочетание востока и запада в сердце Баку в компании опытного гида
Начало: Ваш отель в черте города
11 июня в 15:00
20 июня в 16:00
от 90 за всё до 7 чел.
Колоритные базары, аутлеты и лавочки Баку
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Колоритные базары и аутлеты Баку: путешествие через вкусы и традиции
Погрузитесь в мир азербайджанских базаров и аутлетов, где каждый товар рассказывает свою уникальную историю
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 129 за всё до 10 чел.
6 уникальных чудес Азербайджана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
86 отзывов
6 уникальных чудес Азербайджана: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в мир древнего наскального искусства и грязевых вулканов на экскурсии по Гобустану и Апшерону
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Все памятники Баку за один день: путешествие во времени
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
39 отзывов
Экскурсия по всем памятникам Баку за один день
Откройте для себя удивительный мир Баку, где старинные крепости и современные здания расскажут вам историю города. Прогулка по старому и новому Баку
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 188 за всё до 30 чел.
Вкусы и ароматы азербайджанской кухни
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
132 отзыва
Гастрономическое путешествие по Баку: вкусы азербайджанской кухни
Погрузитесь в мир азербайджанских вкусов и ароматов с эксклюзивной гастрономической экскурсией. От завтрака в Старом городе до ужина в национальном ресторане
Начало: В вашем отеле
17 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 250 за всё до 8 чел.
Вечерний Баку и огненный Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
43 отзыва
Экскурсия Вечерний Баку и огненный Янардаг: путешествие по светящемуся городу
Вечерний Баку и Янардаг ждут вас! Откройте волшебство города света и вечного огня в уникальной экскурсии
Начало: От отеля проживания туристов
10 июня в 16:00
11 июня в 16:00
125 за всё до 2 чел.
Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
30 отзывов
Поселок Балаханы - путешествие между прошлым и будущим в Баку
Вас ждет незабываемое путешествие по Балаханам, где каждый уголок расскажет свою уникальную историю. Откройте для себя мир, где прошлое встречается с будущим
Начало: У вашего отеля в черте города Баку
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
100 за всё до 2 чел.
С Баку на «ты»
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
3.5 часа
37 отзывов
Экскурсия "С Баку на"ты ": культурное погружение и дружеское чаепитие
Познакомьтесь с Баку через исторические рассказы, визит в Музей ковра и уютное чаепитие. Идеальное начало вашего путешествия
Начало: У входа в старый город, рядом с крепостью
Сегодня в 14:00
Завтра в 09:00
7568 за всё до 4 чел.
Азербайджан - магия огня
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
19 отзывов
Азербайджан - магия огня: индивидуальная экскурсия по святыням Баку
Погрузитесь в удивительный мир древнего зороастризма и огненных чудес Азербайджана в индивидуальной экскурсии
11 июня в 15:00
25 июня в 10:00
от 116 за всё до 6 чел.
Загадки Гобустана, грязевые вулканы и исцеляющая святыня
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
63 отзыва
Гобустан и вулканы: путешествие в прошлое Азербайджана
Погрузитесь в историю древнего мира, насладитесь уникальными пейзажами и духовной атмосферой мечети Биби-Эйбят
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 180 за всё до 6 чел.
Цветные горы Хызы - путешествие на Марс
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
39 отзывов
Экскурсия в Цветные горы Хызы: космические пейзажи Баку
Откройте для себя чудеса Азербайджана: розовое озеро, мистические горы Хызы и духовную гору Бешбармаг
Начало: ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Природные чудеса Апшерона
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
7 часов
45 отзывов
Природные чудеса Апшерона: розовое озеро, вулканы и Янардаг
Путешествие по уникальным природным местам Баку: розовое озеро Масазыр, грязевые вулканы Гобустана и пылающая гора Янардаг. Незабываемые впечатления
Начало: У вашего отеля
29 июня в 10:00
30 июня в 10:00
от 270230 за всё до 10 чел.
Вдохновиться контрастами Баку
Индивидуальная
4.5 часа
32 отзыва
Вдохновиться контрастами Баку: от Ичери-Шехер до Белого города
Погрузитесь в мир контрастов Баку: от древних улочек до современных небоскребов. Экскурсия, которая оставит неизгладимые впечатления
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 170 за всё до 50 чел.
Агатовые горы Хызы и народная магия
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
45 отзывов
Уникальная экскурсия в Хызы: Агатовые горы, Розовое озеро и история
Вас ждет незабываемое путешествие по Агатовым горам Хызы, где природа и история переплетаются в одном месте
25 июня в 08:00
26 июня в 08:00
от 257 за всё до 10 чел.
Доисторический Азербайджан: Гобустан, Атешгях и Янардаг
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
22 отзыва
Историческое путешествие по Баку: Гобустан, Атешгях, Янардаг
Откройте древний мир Азербайджана: Гобустан, Атешгях и Янардаг ждут вас в уникальной экскурсии по Баку
Начало: У вашего отеля
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 300 за всё до 20 чел.
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
22 отзыва
Сураханы, Гала и Мардакан - этнографический тур
Погрузитесь в историю и культуру Азербайджана, посетив древние поселки Апшеронского полуострова. Откройте для себя уникальные места и традиции
Начало: У вашего отеля, если отель в центральной части гор...
18 июня в 09:00
23 июня в 09:00
160 за всё до 3 чел.
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
17 отзывов
Весь Баку за один день: прогулка по маршруту «Формулы-1»
Познакомиться с ключевыми объектами города, следуя по трассе легендарной гонки болидов
Начало: Ваш отель
29 июня в 09:00
30 июня в 09:00
от 250 за всё до 10 чел.
Баку и бакинцы
скидка
25%
Индивидуальная
6 часов
54 отзыва
Экскурсия по Баку: живые истории и архитектурные шедевры
Познакомьтесь с душой Баку через рассказы о его жителях и прогулки по самым живописным уголкам города
Начало: В районе станции метро «Icherisheher»
22 июня в 08:00
23 июня в 08:00
240180 за всё до 4 чел.
Старый город: 22 гектара колорита
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
46 отзывов
Старый город Баку: путешествие по 22 гектарам колорита и истории
Погрузитесь в атмосферу древнего Баку, где каждый камень рассказывает свою историю. Экскурсия по Старому городу - это путешествие в прошлое
25 июня в 09:00
26 июня в 09:00
от 99 за всё до 10 чел.
Весь Баку на велосипеде
🚲 На велосипеде
Индивидуальная
4.5 часа
43 отзыва
Весь Баку на велосипеде: путешествие по историческим и культурным местам
Погрузитесь в атмосферу Баку с велосипедной экскурсией: от исторических памятников до живописных бульваров и уютных кафе
Сегодня в 14:00
Завтра в 08:00
от 160 за всё до 4 чел.
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
25 отзывов
Азербайджанская кухня: кулинарный мастер-класс
Открыть секреты национальной гастрономии и приготовить 2 блюда под руководством шеф-повара
Начало: ваш отель
17 июня в 14:00
18 июня в 15:00
от 250 за всё до 15 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Баку. История Старого города
    Спасибо Сабине за отличную экскурсию по старому городу! Интересный, увлекательный рассказ об истории города не мог оставить нас равнодушными. Хотите
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    получить удовольствие от прогулки по старому городу, заряд позитива на весь день и много ценной информации о городе и его достопримечательностях? Познакомьтесь с замечательным гидом - Сабиной и она поможет вам влюбиться в этот город раз и навсегда!

  • М
    Мария
    5 июня 2024
    Из Баку - на винодельню Мейсери и в деревню искусных мастеров
    Наша экскурсия была очень насыщенная: посетили красивую мечеть, попробовали вино и прогулялись по виноградникам Мейсери, прошлись по подвесному мосту и
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    побывали в деревне Лагич. Латиф рассказал и историческую справку, и про современный азербайджанский быт. Все прошло весело, динамично и интересно! Конечно, же стоит посетить эту экскурсию и увидеть красоту страны.

  • А
    Александр
    5 июня 2024
    Гобустан: первобытный уют или искусство древнего человека
    Наиля очень интересно рассказывает. С ней чувствуешь себя легко и комфортно. Было познавательно и увидели крутые места
  • А
    Алина
    5 июня 2024
    Старый город в деталях
    Отличная экскурсия и Сабир замечательный гид! Вся информация интересная, преподнесенная в нескучном виде, с шутками в уместных местах. Всем советуем для ознакомления с историей города и страны
  • О
    Ольга
    5 июня 2024
    Земной Марс, заповедник Алтыагач и Розовое озеро
    Благодарим Латифа за прекрасную экскурсию по красивейшим местам. Отдельное спасибо за фотосессию в шикарных локациях. Латиф очень коммуникабельный и доброжелательный. Идет навстречу пожеланиям туристов
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Баку и его необычные окрестности (4 в 1)
    Отличная интересная экскурсия! По нашей просьбе чуть был изменен маршнэркт! Прекрасный компетентный интеллигентный и увлекающий экскурсовод, отличная машина Mercedes Vito с кондиционером! Очень комфортно и интересно.
  • В
    Виктория
    5 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Экскурсия была индивидуальная для пожилых людей) очень понравилось, что подстроились под их ритм и желания! Большое спасибо, было очень увлекательно и интересно!
  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Поселок Балаханы - между прошлым и будущим
    Офил профессионал высокого класса! У нас 4 июня была прекрасная экскурсия в Балаханы! Мы с мужем отдыхаем в Баку) решили
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    посмотреть окрестности. Благодаря Офилу поездка была замечательная. Прямо в отеле встретил нас Офил и рассказал нам и показал и Баку и Балаханы. Мы вместе пили чай с инжировым вареньем, говорили об Азербайджане! Отличный рассказчик, большой эрудит! Очень внимательный и приятный в общении! Спсибо большое)

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Бакинские каникулы
    Это была невероятная, незабываемая и самая прерасная прогулка из всех моих прогулок. Начать хотя бы с того, что прогулка была
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    на скутере. Я несколько опасалась, видя пару дней городской траффик. Но, мои опасения были напрасными. Самир прекрасно, безопастно и аккуратно, словно дорогущую китайскую вазу 15 века, катал меня полдня по горроду. Мне было интересно посмотреть нетуристические места, там, где живут местные, где есть история не для туристов. И Самир мне это все показал! Честно скажу, что туда я бы никогда не сунулась одна, хотя я опытный путешественник. Взять хотя бы мастерские по ремонту самоваров - это же уму непостижимо, что эти мастерские до сих пор существуют и мастерство передают в семье от поколения к поколению. Про районы-трущобы я не буду спойлерить - это надо видеть, надо прочувствовать. Ну при условии, что Вам это интересно и это Вас трогает до глубины души. Это была моя самая крутейшая прогулка по Баку. Знаете, есть клубнику прям из пакетика, в лавке зеленщика в трущобах, которую этот зеленщик нам взвесил и помыл - это дорогого стоит. Не важно и вальяжно в ресторане, а запросто, как с другом детства, которого не видела много лет. И был еще один момент, который показал насколько Самир открытий, душевный человек, который максимально открыт и доверят тому, кого он видит первый раз в жизни. Для меня это было из разряда "не может быть, в современном мире не бывает таких людей". Поверьте, решив выбрать прогулку с Самиром Вы не только получите максимальные впечатления, которые будете помнить еще долго, но и захотите вернуться в Баку еще и еще. Вообщем, мои эмоции зашкалили) Максимально рекомендую.

  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Из Баку - к марсианским пейзажам и розовому озеру
    Это было классное пушешествие недалеко от Баку. Мой год Орхан встретил меня у отеля и мы поехали смотреть розовое озеро,
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    радужные горы и гору Бешбармак. По дороге, еще в городе, Орхан поинтересовался не надо ли мне чего в бытовом смысле. А мне надо было) И он отвез меня в очень выгодный обенный пункт, за что я ему очень благодарна, такого выгодного курса я потом не нашла в городе. И потом мы поехали за город. Беседа была очень интересная, я много узнала как про сами наши точки маршрута, так и простые вопросы, кторые меня интересовали (почему одни азербайджанцы прекрасно говорят по русски, а другие с трудом, как обстоят дела с русским языком в настоящее время в школах, почему закрыты государственные границы и кто и как их может перечечь, как обстоят дела у Азербайджана с ближайшими соседями и многое другое). Мой гид Орхан настолько прекрасно говорил по русски (прекрасный литературный русский язык без слов паразитов и современного сленга), что не всякий русский так говорит). Время пролетело незаметно. На розовом озере, кроме его цвета, меня удивила глина, которая налипала на колеса машины как тесто. Радужные горы - это такое Перу только гораздо ближе. Гора Бешбармак - это что-то сказочное) По пути у нас были стадо овец в сопровожнении пастушьих собак и колоритных пастухов, и безмятежно пасущиеся коровки и лошади и хищные птицы и ужик). виды с горы открываюся прям сказочные - с одной стороны альпийские луга с коровками и лошадкми, и с другой стороны - Каспийское море. Впечатлений от поездки - масса!)) Максимально рекомендую эту поездку.

Ответы на вопросы от путешественников по Баку в категории «Индивидуальные»

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