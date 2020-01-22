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Коронавирус в Азии сегодня – последние новости, статистика и онлайн карта

Сколько заболело коронавирусом в Азии на сегодня: 383182 заболело, 14788 умерло, 180705 выздоровело. Последние новости Азии, карта, графики и статистика по дням. Сравнение с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Азии

  • Заразилось 383 182+25
  • Умерло 14 788+2
  • Выздоровело 180 705+94
  • В тяжелом состоянии 6399-4
  • Болеют сейчас 187 689+2
  • Летальность 3.86%около 39 чел. на 1000 заболевших
* по данным 20.04.2020 04:41:06 (МСК)

В Азии находится 15.92% (383 182 человека) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 6399 в тяжелом или критическом состоянии, 14 788 умерло, 180 705 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 187 689 человек

По данным 20 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 407 339 человека, выздоровело 625 127, умерло 165 069, болеющих 1 617 143

Сколько заболевших коронавирусом в Азии

График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Азии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Азии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.86%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Азии от коронавируса по дням

В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Тенденция новых заболеваний и смертей в Азии

График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.

Статистика в таблице по зараженным на территории Азии по дням

В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными.

ДатаЗараженныхУмершихЛетальностьВыздоровевшихОсталось зараженных
20 апр 2020383 182+25+0.01%14 788+2+0.01%0%180 705+94+0.05%187 689-71
19 апр 2020383 157+12373+3%14 786+385+3%0.21%180 611+4520+3%187 760+7468
18 апр 2020370 784+12600+4%14 401+335+2%0.19%176 091+4964+3%180 292+7301
17 апр 2020358 184+12188+4%14 066+1640+13%0.95%171 127+5336+3%172 991+5212
16 апр 2020345 996+12753+4%12 426+358+3%0.21%165 791+5646+4%167 779+6749
15 апр 2020333 243+11846+4%12 068+343+3%0.21%160 145+4344+3%161 030+7159
14 апр 2020321 397+11068+4%11 725+374+3%0.24%155 801+5115+3%153 871+5579
13 апр 2020310 329+11485+4%11 351+347+3%0.23%150 686+4090+3%148 292+7048
12 апр 2020298 844+11561+4%11 004+407+4%0.29%146 596+4088+3%141 244+7066
11 апр 2020287 283+12196+4%10 597+370+4%0.28%142 508+8478+6%134 178+3348
10 апр 2020275 087+11148+4%10 227+330+3%0.25%134 030+4935+4%130 830+5883
9 апр 2020263 939+10567+4%9897+367+4%0.29%129 094+4222+3%124 948+5978
8 апр 2020253 372+9588+4%9530+291+3%0.24%124 872+3892+3%118 970+5405
7 апр 2020243 784+9393+4%9239+299+3%0.26%120 980+4252+4%113 565+4842
6 апр 2020234 391+9643+4%8940+300+3%0.28%116 728+3556+3%108 723+5787
5 апр 2020224 748+9994+5%8640+309+4%0.3%113 172+3588+3%102 936+6097
4 апр 2020214 754+8636+4%8331+306+4%0.32%109 584+3132+3%96 839+5198
3 апр 2020206 118+9301+5%8025+302+4%0.33%106 452+2315+2%91 641+6684
2 апр 2020196 817+9167+5%7723+300+4%0.35%104 137+2339+2%84 957+6528
1 апр 2020187 650+8503+5%7423+284+4%0.36%101 798+1712+2%78 429+6507
31 мар 2020179 147+8872+5%7139+256+4%0.36%100 086+1601+2%71 922+7015
30 мар 2020170 275+7050+4%6883+213+3%0.33%98 485+2756+3%64 907+4081
29 мар 2020163 225+7908+5%6670+208+3%0.34%95 729+1851+2%60 826+5849
28 мар 2020155 317+7352+5%6462+210+3%0.38%93 878+1490+2%54 977+5652
27 мар 2020147 965+7058+5%6252+214+4%0.43%92 388+1856+2%49 325+4988
26 мар 2020140 907+5490+4%6038+239+4%0.54%90 532+1842+2%44 337+3409
25 мар 2020135 417+5381+4%5799+194+3%0.47%88 690+1603+2%40 928+3584
24 мар 2020130 036+3722+3%5605+171+3%0.46%87 087+2319+3%37 344+1232
23 мар 2020126 314+3098+3%5434+156+3%0.43%84 768+452+1%36 112+2490
22 мар 2020123 216+3186+3%5278+213+4%0.63%84 316+2271+3%33 622+702
21 мар 2020120 030+2731+2%5065+155+3%0.47%82 045+1670+2%32 920+906
20 мар 2020117 299+2364+2%4910+182+4%0.57%80 375+1873+2%32 014+309
19 мар 2020114 935+2368+2%4728+175+4%0.55%78 502+1164+2%31 705+1029
18 мар 2020112 567+1998+2%4553+184+4%0.6%77 338+1135+1%30 676+679
17 мар 2020110 569+2020+2%4369+161+4%0.54%76 203+2006+3%29 997-147
16 мар 2020108 549+1630+2%4208+150+4%0.5%74 197+1576+2%30 144-96
15 мар 2020106 919+1940+2%4058+129+3%0.43%72 621+3029+4%30 240-1218
14 мар 2020104 979+1916+2%3929+124+3%0.39%69 592+1493+2%31 458+299
13 мар 2020103 063+1853+2%3805+105+3%0.34%68 099+1493+2%31 159+255
12 мар 2020101 210+1295+1%3700+95+3%0.31%66 606+1308+2%30 904-108
11 мар 202099 915+1760+2%3605+100+3%0.32%65 298+1805+3%31 012-145
10 мар 202098 155+1195+1%3505+73+2%0.23%63 493+1899+3%31 157-777
9 мар 202096 960+875+1%3432+73+2%0.23%61 594+1691+3%31 934-889
8 мар 202096 085+1221+1%3359+85+3%0.26%59 903+2301+4%32 823-1165
7 мар 202094 864+1747+2%3274+52+2%0.15%57 602+2384+4%33 988-689
6 мар 202093 117+2043+2%3222+54+2%0.16%55 218+1928+4%34 677+61
5 мар 202091 074+1281+1%3168+47+2%0.14%53 290+2478+5%34 616-1244
4 мар 202089 793+1234+1%3121+60+2%0.17%50 812+2824+6%35 860-1650
3 мар 202088 559+1866+2%3061+44+1%0.12%47 988+2612+6%37 510-790
2 мар 202086 693+1376+2%3017+65+2%0.17%45 376+2820+7%38 300-1509
1 мар 202085 317+1600+2%2952+49+2%0.12%42 556+2897+7%39 809-1346
29 фев 202083 717+1499+2%2903+60+2%0.15%39 659+3070+8%41 155-1631
28 фев 202082 218+1071+1%2843+52+2%0.12%36 589+3431+10%42 786-2412
27 фев 202081 147+1091+1%2791+39+1%0.09%33 158+2847+9%45 198-1795
26 фев 202080 056+801+1%2752+58+2%0.12%30 311+2466+9%46 993-1723
25 фев 202079 255+739+1%2694+76+3%0.16%27 845+2670+11%48 716-2007
24 фев 202078 516+488+1%2618+156+6%0.31%25 175+1834+8%50 723-1502
23 фев 202078 028+236+0.3%2462+9+0.37%0.02%23 341+508+2%52 225-281
22 фев 202077 792+1711+2%2453+206+9%0.39%22 833+3995+21%52 506-2490
21 фев 202076 081+602+1%2247+3+0.13%0.01%18 838+706+4%54 996-107
20 фев 202075 479+545+1%2244+123+6%0.22%18 132+2056+13%55 103-1634
19 фев 202074 934+424+1%2121+115+6%0.2%16 076+1768+12%56 737-1459
18 фев 202074 510+1790+2%2006+139+7%0.24%14 308+1758+14%58 196-107
17 фев 202072 720+1934+3%1867+98+6%0.17%12 550+1715+16%58 303+121
16 фев 202070 786+2124+3%1769+104+6%0.18%10 835+1463+16%58 182+557
15 фев 202068 662+2077+3%1665+142+9%0.25%9372+1333+17%57 625+602
14 фев 202066 585+6473+11%1523+152+11%0.27%8039+1763+28%57 023+4558
13 фев 202060 112+15146+34%1371+253+23%0.48%6276+1138+22%52 465+13755
12 фев 202044 966+378+1%1118+5+0.45%0.01%5138+460+10%38 710-87
11 фев 202044 588+2037+5%1113+100+10%0.26%4678+737+19%38 797+1200
10 фев 202042 551+2536+6%1013+107+12%0.28%3941+702+22%37 597+1727
9 фев 202040 015+3025+8%906+100+12%0.28%3239+625+24%35 870+2300
8 фев 202036 990+2724+8%806+87+12%0.26%2614+605+30%33 570+2032
7 фев 202034 266+3530+11%719+85+13%0.27%2009+524+35%31 538+2921
6 фев 202030 736+3158+11%634+70+12%0.24%1485+363+32%28 617+2725
5 фев 202027 578+3742+16%564+72+15%0.28%1122+272+32%25 892+3398
4 фев 202023 836+4009+20%492+66+15%0.29%850+229+37%22 494+3714
3 фев 202019 827+3089+18%426+64+18%0.34%621+151+32%18 780+2874
2 фев 202016 738+4747+40%362+103+40%0.65%470+188+67%15 906+4456
1 фев 202011 991+2102+21%259+46+22%0.4%282+62+28%11 450+1994
31 янв 20209889+1681+20%213+42+25%0.44%220+79+56%9456+1560
30 янв 20208208+2065+34%171+38+29%0.48%141+15+12%7896+2012
29 янв 20206143+585+11%133+2+2%0.03%126+19+18%5884+564
28 янв 20205558+2646+91%131+49+60%0.92%107+46+75%5320+2551
27 янв 20202912+807+38%82+26+46%0.94%61+9+17%2769+772
26 янв 20202105+676+47%56+14+33%0.7%52+13+33%1997+649
25 янв 20201429+492+53%42+16+62%1.19%39+3+8%1348+473
24 янв 2020937+284+43%26+8+44%0.91%36+6+20%875+270
23 янв 2020653+99+18%18+1+6%0.17%30+2+7%605+96
22 янв 2020554+55417+173.34%28+28509+509
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* "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Азии по дням

Азия и 5 стран в сравнении на 20 апреля 2020

Статистика заражений в 216 странах и регионах мира

В таблице показаны изменения и данные на 20 апреля 2020 в сравнении с предыдущим днём, когда были получены сведения.

Все
Европа
Азия
Африка
Северная Америка
Южная Америка
Австралия и Океания
СтранаЗара­зилосьУмерлоЛеталь­ностьВыздо­ровелоОста­лось зара­женныхПрове­дено тестовОбно­влено
Мир		2 407 340+1569+0.07%165 069+60+0.04%6.86%625 128+8318+1%1 617 143-680920 623 212+5745120.04.2020 06:40
Европа1 089 256101 8369.35%309 495677 92520.04.2020 03:41
Северная Америка820 732+1453+0.18%43 369+54+0.12%5.28%86 883+47+0.05%690 480+135220.04.2020 06:40
1
США		764 265+433+0.06%40 565+12+0.03%5.31%71 012+9+0.01%652 688+4123 861 596+4720.04.2020 06:01
Азия383 182+25+0.01%14 788+2+0.01%3.86%180 705+94+0.05%187 689-7120.04.2020 04:41
2
Испания		198 67420 45310.29%77 357100 864930 23020.04.2020 03:41
3
Италия		178 97223 66013.22%47 055108 2571 356 54120.04.2020 03:41
4
Франция		152 89419 71812.9%36 57896 598463 66220.04.2020 03:41
5
Германия		145 74246423.19%88 00053 1001 728 35720.04.2020 03:41
6
Великобритания		120 06716 06013.38%104 007482 06320.04.2020 03:41
7
Турция		86 30620172.34%11 97672 313634 27720.04.2020 03:41
8
Китай		82 747+12+0.01%46325.6%77 084+22+0.03%1031-1020.04.2020 04:01
Южная Америка82 308+56+0.07%3850+1+0.03%4.68%36 334+8109+29%42 124-805420.04.2020 06:21
9
Иран		82 21151186.23%57 02320 070341 66220.04.2020 03:41
10
Россия		42 8533610.84%329139 2011 940 00020.04.2020 03:41
11
Бразилия		38 65424626.37%22 130+8104+58%14 062-810462 98520.04.2020 06:21
12
Бельгия		38 496568314.76%875724 056153 77820.04.2020 03:41
13
Канада		35 05615874.53%11 84321 626549 349+1328720.04.2020 06:01
14
Нидерланды		32 655368411.28%25028 721154 91120.04.2020 03:41
15
Швейцария		27 74013935.02%17 8008547221 26320.04.2020 03:41
Африка22 992+26+0.11%1128+3+0.27%4.91%5846+6+0.1%16 018+1720.04.2020 05:41
16
Португалия		20 2067143.53%61018 882235 87820.04.2020 03:41
17
Индия		17 6155593.17%285414 202401 58620.04.2020 03:41
18
Перу		15 6284002.56%68118417143 74520.04.2020 03:41
19
Ирландия		15 2516104%7714 56490 64620.04.2020 03:41
20
Австрия		14 7494523.06%10 5013796179 24320.04.2020 03:41
21
Швеция		14 385154010.71%55012 29574 60020.04.2020 03:41
22
Израиль		13 4911721.27%37549565187 25020.04.2020 03:41
23
Япония		10 7972362.19%11599402112 81620.04.2020 03:41
24
Южная Корея		10 674+13+0.12%236+2+1%2.21%8114+72+1%2324-61563 035+392620.04.2020 04:41
25
Чили		10 0881331.32%43385617113 64920.04.2020 03:41
26
Эквадор		94684745.01%1061793331 80920.04.2020 03:41
27
Саудовская Аравия		9362971.04%13987867180 00020.04.2020 03:41
28
Польша		92873603.88%10407887204 24620.04.2020 03:41
29
Румыния		87464515.16%1892640393 61120.04.2020 03:41
30
Пакистан		83481682.01%1868631298 52220.04.2020 03:41
31
Мексика		8261+764+10%686+36+6%8.3%26274948+72849 570+40320.04.2020 03:41
Австралия и Океания8149+9+0.11%831.02%5221+62+1%2845-5320.04.2020 04:41
32
Дания		73843554.81%4141288894 27720.04.2020 03:41
33
Норвегия		70781652.33%326881142 16620.04.2020 03:41
34
ОАЭ		6781410.6%12865454767 00020.04.2020 03:41
35
Чехия		67461862.76%12985262168 09620.04.2020 03:41
36
Австралия		6612711.07%42302311420 99620.04.2020 03:41
37
Сингапур		6588110.17%768580994 79620.04.2020 03:41
38
Индонезия		65755828.85%686530742 21920.04.2020 03:41
39
Сербия		63181221.93%753544338 70120.04.2020 03:41
40
Филиппины		62594096.53%572527859 92820.04.2020 03:41
41
Украина		54491412.59%347496157 11120.04.2020 03:41
42
Катар		544880.15%518492262 53820.04.2020 03:41
43
Малайзия		5389891.65%31972103103 89220.04.2020 03:41
44
Беларусь		4779470.98%494423898 23120.04.2020 03:41
45
Доминикана		46802264.83%363409115 58320.04.2020 03:41
46
Панама		4467+194+5%126+6+5%2.82%165+25+18%4176+16319 09120.04.2020 03:41
47
Колумбия		37921794.72%711290262 74620.04.2020 03:41
48
Финляндия		3783942.48%1700198957 30020.04.2020 03:41
49
Люксембург		3550732.06%627285033 66620.04.2020 03:41
50
ЮАР		3158541.71%9032201114 71120.04.2020 03:41
51
Египет		31442397.6%732217355 00020.04.2020 03:41
52
Аргентина		29411344.56%709209832 71220.04.2020 03:41
53
Марокко		28551414.94%327238715 12320.04.2020 03:41
54
Таиланд		2765471.7%1928790100 49820.04.2020 03:41
55
Алжир		262937514.26%10471207650020.04.2020 03:41
56
Молдавия		2472672.71%457194810 48820.04.2020 03:41
57
Бангладеш		2456913.71%75229023 94120.04.2020 03:41
58
Греция		22351135.06%269185353 29020.04.2020 03:41
59
Венгрия		19161899.86%250147746 35320.04.2020 03:41
60
Кувейт		191570.37%305160320.04.2020 03:41
61
Бахрейн		188170.37%759111585 12620.04.2020 03:41
62
Хорватия		1871472.51%709111524 18620.04.2020 03:41
63
Исландия		177190.51%129147141 09120.04.2020 03:41
64
Казахстан		1676171.01%4001259100 87820.04.2020 03:41
65
Узбекистан		156550.32%2251335136 00020.04.2020 03:41
66
Ирак		1539825.33%100944856 14720.04.2020 03:41
67
Эстония		1528402.62%164132440 33320.04.2020 03:41
68
Новая Зеландия		1440+9+1%120.83%974+62+7%454-5386 305+308120.04.2020 04:41
69
Азербайджан		1398191.36%71266795 74720.04.2020 03:41
70
Словения		1330745.56%192106441 26520.04.2020 03:41
71
Литва		1298352.7%242102164 03520.04.2020 03:41
72
Армения		1291201.55%54572612 68020.04.2020 03:41
73
Босния и Герцеговина		1285483.74%34789017 81820.04.2020 03:41
74
Оман		126670.55%233102620.04.2020 03:41
75
Македония		1207514.23%17997711 87020.04.2020 03:41
76
Словакия		1161121.03%22992044 27820.04.2020 03:41
77
Гана		104290.86%9993468 59120.04.2020 03:41
78
Куба		1035343.29%25574626 98220.04.2020 03:41
79
Гонконг		102640.39%602420131 78620.04.2020 03:41
80
Камерун		1017424.13%30567020.04.2020 03:41
81
Афганистан		996333.31%131832642220.04.2020 03:41
82
Болгария		894424.7%16169126 41720.04.2020 03:41
83
Тунис		879384.32%4379816 09820.04.2020 03:41
84
Кот д'Ивуар		84791.06%26057820.04.2020 03:41
85
Джибути		84620.24%102742814420.04.2020 03:41
86
Кипр		767121.56%8167434 08720.04.2020 03:41
87
Латвия		72750.69%8863435 88120.04.2020 03:41
88
Андорра		713365.05%235442167320.04.2020 03:41
89
Ливан		673213.12%10255020 92920.04.2020 03:41
90
Коста-Рика		66050.76%11254310 41720.04.2020 06:21
91
Нигер		648203.09%117511471520.04.2020 03:41
92
Нигерия		627213.35%170436715320.04.2020 03:41
93
Гвинея		57950.86%8748720.04.2020 03:41
94
Буркина Фасо		576366.25%33820220.04.2020 03:41
95
Боливия		564+44+8%33+1+3%5.85%31500+43356920.04.2020 04:00
96
Албания		562264.63%314222554220.04.2020 03:41
97
Киргизия		55450.9%13341626 14720.04.2020 03:41
98
Уругвай		528+11+2%101.89%298220+1113 20720.04.2020 04:00
99
Нормандские острова		488214.3%73394332020.04.2020 03:41
100
Гондурас		477+5+1%469.64%25+10+67%406-5253520.04.2020 05:41
101
Сан-Марино		461398.46%60362171120.04.2020 03:41
102
Палестинские территории		43930.68%7136517 32920.04.2020 03:41
103
Мальта		42730.7%11830623 25320.04.2020 03:41
104
Тайвань		42061.43%18922553 00520.04.2020 03:41
105
Иордания		41771.68%27613429 00020.04.2020 03:41
106
Реюньон		40823717120.04.2020 03:41
107
Грузия		39441.02%93297502720.04.2020 03:41
108
Сенегал		3674+1+33%1.09%220143-120.04.2020 05:41
109
Маврикий		32892.74%208111975520.04.2020 03:41
110
Демократическая Республика Конго		327257.65%2627620.04.2020 03:41
111
Черногория		30851.62%55248387420.04.2020 03:41
112
Остров Мэн		29862.01%19399246520.04.2020 03:41
113
Гватемала		289+32+12%72.42%21261+32720020.04.2020 04:41
114
Шри-Ланка		27172.58%96168646320.04.2020 03:41
115
Майотта		27141.48%117150185020.04.2020 03:41
116
Кения		270145.19%6718913 23920.04.2020 03:41
117
Вьетнам		26820266206 25320.04.2020 03:41
118
Венесуэла		25693.52%117130336 169+3645520.04.2020 03:41
119
Мали		224146.25%4216820.04.2020 03:41
120
Парагвай		20683.88%41157495020.04.2020 03:41
121
Сальвадор		20173.48%4415011 16020.04.2020 03:41
122
Ямайка		196+23+13%52.55%27164+231809+20420.04.2020 04:41
123
Фарерские острова		1851769602120.04.2020 03:41
124
Танзания		17074.12%1115220.04.2020 03:41
125
Сомали		16474.27%315420.04.2020 03:41
126
Мартиника		163127.36%737820.04.2020 03:41
127
Гваделупа		14885.41%736720.04.2020 03:41
128
Руанда		1477671695920.04.2020 03:41
129
Конго		14364.2%1112620.04.2020 03:41
130
Бруней		13810.72%1152211 47220.04.2020 03:41
131
Гибралтар		13212012191220.04.2020 03:41
132
Камбоджа		12210517576820.04.2020 03:41
133
Мадагаскар		1213982235720.04.2020 03:41
134
Тринидад и Тобаго		11487.02%2185133520.04.2020 03:41
135
Мьянма		11154.5%799460520.04.2020 03:41
136
Габон		10910.92%710157220.04.2020 03:41
137
Эфиопия		10832.78%1689755720.04.2020 03:41
138
Французская Гвиана		97+1+1%69+5+8%28-420.04.2020 04:00
139
Аруба		9722.06%4946144220.04.2020 03:41
140
Монако		9433.19%226920.04.2020 03:41
141
Судан		92+26+39%12+2+20%13.04%8+2+33%72+2220.04.2020 04:00
142
Либерия		9188.79%77620.04.2020 03:41
143
Бермуды		8655.81%354663820.04.2020 03:41
144
Того		8455.95%5227429520.04.2020 03:41
145
Лихтенштейн		8111.23%552590020.04.2020 03:41
146
Экваториальная Гвинея		7947585420.04.2020 03:41
147
Барбадос		7556.67%19+2+12%51-21035+3520.04.2020 04:00
148
Синт-Мартен		671014.93%124516320.04.2020 03:41
149
Гайана		65710.77%94932220.04.2020 03:41
150
Кабо-Верде		6111.64%15920.04.2020 03:41
151
Каймановы острова		6111.64%75370220.04.2020 03:41
152
Замбия		6134.92%3325258620.04.2020 03:41
153
Багамы		60915%114020.04.2020 03:41
154
Французская Полинезия		55253130220.04.2020 03:41
155
Уганда		55282711 10120.04.2020 03:41
156
Мальдивы		521636371420.04.2020 03:41
157
Ливия		5111.96%113972520.04.2020 03:41
158
Гвинея-Биссау		50347150020.04.2020 03:41
159
Гаити		4736.38%4449820.04.2020 03:41
160
Макао		45172820.04.2020 03:41
161
Сирия		3937.69%53120.04.2020 03:41
162
Эритрея		3933620.04.2020 03:41
163
Мозамбик		39831103720.04.2020 03:41
164
Сен-Мартен		3725.41%191620.04.2020 03:41
165
Сьерра Леоне		3562920.04.2020 03:41
166
Бенин		3512.86%181620.04.2020 03:41
167
Чад		3382520.04.2020 03:41
168
Монголия		32725155420.04.2020 03:41
169
Непал		3142729 56720.04.2020 03:41
170
Зимбабве		25312%220285120.04.2020 03:41
171
Ангола		2428.33%61620.04.2020 03:41
172
Антигуа и Барбуда		23313.04%3177320.04.2020 03:41
173
Свазиленд		2214.55%81371420.04.2020 03:41
174
Ботсвана		2015%19443220.04.2020 03:41
175
Лаос		19217133320.04.2020 03:41
176
Тимор-Лесте		1911820.04.2020 03:41
177
Новая Каледония		18153339920.04.2020 03:41
178
Белиз		18211.11%21465120.04.2020 03:41
179
Малави		17211.76%31242920.04.2020 03:41
180
Фиджи		171720.04.2020 03:41
181
Намибия		1661052420.04.2020 03:41
182
Доминика		168834520.04.2020 03:41
183
Сент-Люсия		1511434420.04.2020 03:41
184
Сент-Китс и Невис		15+1+7%15+1247+1320.04.2020 04:41
185
Кюрасао		1417.14%11228620.04.2020 03:41
186
Гренада		14689220.04.2020 03:41
187
ЦАР		124820.04.2020 03:41
188
Сент-Винсент и Гренадины		121118720.04.2020 03:41
189
Теркс и Кайкос		1119.09%108320.04.2020 03:41
190
Фолклендские острова (Мальвинские)		113831920.04.2020 03:41
191
Сейшельские Острова		115620.04.2020 03:41
192
Монтсеррат		11293620.04.2020 03:41
193
Гренландия		11110104320.04.2020 03:41
194
Никарагуа		10220%6220.04.2020 03:41
195
Гамбия		10110%2731620.04.2020 03:41
196
Суринам		10110%6320.04.2020 03:41
197
Ватикан		82620.04.2020 03:41
198
Мавритания		7114.29%6091320.04.2020 03:41
199
Папуа Новая Гвинея		7716720.04.2020 03:41
200
Западная Сахара		6620.04.2020 03:41
201
Сен-Бартельми		65120.04.2020 03:41
202
Бурунди		5120%408020.04.2020 04:01
203
Бутан		523810720.04.2020 03:41
204
Бонайре, Саба и Синт-Эстатиус		5511020.04.2020 03:41
205
Виргинские острова, Британские		5+1+25%120%3+1+50%120.04.2020 06:40
206
Южный Судан		4420.04.2020 03:41
207
Сан-Томе и Принсипи		441920.04.2020 03:41
208
Ангилья		31220.04.2020 03:41
209
Сент-Пьер и Микелон		1120.04.2020 03:41
210
Йемен		1120.04.2020 03:41
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Графики и таблицы с данными о зараженных построены на основе данных из разных источников, таких как: Johns Hopkins University, Worldometer, Стопкоронавирус.рф

Коронавирус является сложнейшим испытанием для всего мира. Появился он в Китае в городе Ухань провинции Хубэй в декабре 2019 года. Но в феврале 2020 года Китай заявил, что на территории страны вирус практически побеждён, на момент объявления болеющих было 37 162 человек, а зараженных за всё время, тем кому провели тест, было более 80 000 человек

11 марта 2020 года Всемирная Организация Здравоохранения (далее — ВОЗ) объявила о пандемии во всём мире, а уже 13 марта объявили, что Европа стала центром коронавирусной инфекции. Официальные названия у вируса: SARS-CoV-2, COVID-19 или 2019-nCoV. Одной из самых первых пострадавших стран, стала Италия, где процент летальности более 10%

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