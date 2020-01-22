Сколько заболело коронавирусом в Азии на сегодня: 383182 заболело, 14788 умерло, 180705 выздоровело. Последние новости Азии, карта, графики и статистика по дням. Сравнение с другими странами мира

Последние данные о коронавирусе в Азии Заразилось 383 182 +25

Умерло 14 788 +2

Выздоровело 180 705 +94

В тяжелом состоянии 6399 -4

Болеют сейчас 187 689 +2

Летальность 3.86% около 39 чел. на 1000 заболевших

В Азии находится 15.92% (383 182 человека) от всех протестированных заболевших в мире. Из них 6399 в тяжелом или критическом состоянии, 14 788 умерло, 180 705 выздоровело, а всего болеющих по последней информации 187 689 человек



По данным 20 апреля 2020 года, всего в мире заразились 2 407 339 человека, выздоровело 625 127, умерло 165 069, болеющих 1 617 143

Сколько заболевших коронавирусом в Азии График показывает статистику заболевших коронавирусом в регионе, можно проследить за ежедневными изменениями, в том числе по летальным исходам и выздоровлениям. Помните, что некоторые страны предоставляют данные за вчерашний день, то есть график будет показывать не заболевших в этот день, а за предыдущий. Жёлтая линия показывает текущих больных в Азии, это важный параметр, чтобы определить идёт ли болезнь на убыль или наоборот в рост.

Карта распространения коронавируса в Азии и мире в реальном времени

На данный момент летальность во всём мире составляет 6.86%. При этом большая часть это пожилые и люди имеющие хронические заболевания. Именно их призывают оградить от болезни в первую очередь, но чтобы это сделать, все остальные люди так же не должны быть переносчиками и относится к своему здоровью с большой ответственностью.

Сколько человек заразилось, выздоровело и умерло в Азии от коронавируса по дням В данном графике можно проследить за изменениями по дням. Показываются значения, либо произошедшие в это день, либо присланные в это день за предыдущий. Более подробные числа можно посмотреть в таблице ниже.

Тенденция новых заболеваний и смертей в Азии График показывает темп прироста или убыли заболеваемости коронавирусом. Если график начинает устремляться вниз и постоянно снижается процент, значит меры по борьбе с вирусом дают результаты, но тренд должен сохраняться ни одну неделю. Нужно помнить, что новые заболевшие не обязательно заразились в этот день, возможно в этот день был получен тест с положительным результатом. Чем больше производится тестов, тем более точны данные и наоборот, если тестирований производится мало, то график может быть ложным.

Статистика в таблице по зараженным на территории Азии по дням В данной таблице показана динамика активных заражений, спад и убыль по дням. Нужно учитывать, что цифры указанные по дням, не всегда означают произошедшее именно в этот день, это лишь показывает подтвержденные значения в эту дату, а само событие могло быть вчера или даже ранее. В столбиках указано общее количество случев с момента ведения статистики, плюс изменения с прошлыми данными. Дата Зараженных Умерших Летальность Выздоровевших Осталось зараженных 20 апр 2020 383 182 +25+0.01% 14 788 +2+0.01% 0% 180 705 +94+0.05% ▼ 187 689-71 19 апр 2020 383 157 +12373+3% 14 786 +385+3% 0.21% 180 611 +4520+3% ▲ 187 760+7468 18 апр 2020 370 784 +12600+4% 14 401 +335+2% 0.19% 176 091 +4964+3% ▲ 180 292+7301 17 апр 2020 358 184 +12188+4% 14 066 +1640+13% 0.95% 171 127 +5336+3% ▲ 172 991+5212 16 апр 2020 345 996 +12753+4% 12 426 +358+3% 0.21% 165 791 +5646+4% ▲ 167 779+6749 15 апр 2020 333 243 +11846+4% 12 068 +343+3% 0.21% 160 145 +4344+3% ▲ 161 030+7159 14 апр 2020 321 397 +11068+4% 11 725 +374+3% 0.24% 155 801 +5115+3% ▲ 153 871+5579 13 апр 2020 310 329 +11485+4% 11 351 +347+3% 0.23% 150 686 +4090+3% ▲ 148 292+7048 12 апр 2020 298 844 +11561+4% 11 004 +407+4% 0.29% 146 596 +4088+3% ▲ 141 244+7066 11 апр 2020 287 283 +12196+4% 10 597 +370+4% 0.28% 142 508 +8478+6% ▲ 134 178+3348 10 апр 2020 275 087 +11148+4% 10 227 +330+3% 0.25% 134 030 +4935+4% ▲ 130 830+5883 9 апр 2020 263 939 +10567+4% 9897 +367+4% 0.29% 129 094 +4222+3% ▲ 124 948+5978 8 апр 2020 253 372 +9588+4% 9530 +291+3% 0.24% 124 872 +3892+3% ▲ 118 970+5405 7 апр 2020 243 784 +9393+4% 9239 +299+3% 0.26% 120 980 +4252+4% ▲ 113 565+4842 6 апр 2020 234 391 +9643+4% 8940 +300+3% 0.28% 116 728 +3556+3% ▲ 108 723+5787 5 апр 2020 224 748 +9994+5% 8640 +309+4% 0.3% 113 172 +3588+3% ▲ 102 936+6097 4 апр 2020 214 754 +8636+4% 8331 +306+4% 0.32% 109 584 +3132+3% ▲ 96 839+5198 3 апр 2020 206 118 +9301+5% 8025 +302+4% 0.33% 106 452 +2315+2% ▲ 91 641+6684 2 апр 2020 196 817 +9167+5% 7723 +300+4% 0.35% 104 137 +2339+2% ▲ 84 957+6528 1 апр 2020 187 650 +8503+5% 7423 +284+4% 0.36% 101 798 +1712+2% ▲ 78 429+6507 31 мар 2020 179 147 +8872+5% 7139 +256+4% 0.36% 100 086 +1601+2% ▲ 71 922+7015 30 мар 2020 170 275 +7050+4% 6883 +213+3% 0.33% 98 485 +2756+3% ▲ 64 907+4081 29 мар 2020 163 225 +7908+5% 6670 +208+3% 0.34% 95 729 +1851+2% ▲ 60 826+5849 28 мар 2020 155 317 +7352+5% 6462 +210+3% 0.38% 93 878 +1490+2% ▲ 54 977+5652 27 мар 2020 147 965 +7058+5% 6252 +214+4% 0.43% 92 388 +1856+2% ▲ 49 325+4988 26 мар 2020 140 907 +5490+4% 6038 +239+4% 0.54% 90 532 +1842+2% ▲ 44 337+3409 25 мар 2020 135 417 +5381+4% 5799 +194+3% 0.47% 88 690 +1603+2% ▲ 40 928+3584 24 мар 2020 130 036 +3722+3% 5605 +171+3% 0.46% 87 087 +2319+3% ▲ 37 344+1232 23 мар 2020 126 314 +3098+3% 5434 +156+3% 0.43% 84 768 +452+1% ▲ 36 112+2490 22 мар 2020 123 216 +3186+3% 5278 +213+4% 0.63% 84 316 +2271+3% ▲ 33 622+702 21 мар 2020 120 030 +2731+2% 5065 +155+3% 0.47% 82 045 +1670+2% ▲ 32 920+906 20 мар 2020 117 299 +2364+2% 4910 +182+4% 0.57% 80 375 +1873+2% ▲ 32 014+309 19 мар 2020 114 935 +2368+2% 4728 +175+4% 0.55% 78 502 +1164+2% ▲ 31 705+1029 18 мар 2020 112 567 +1998+2% 4553 +184+4% 0.6% 77 338 +1135+1% ▲ 30 676+679 17 мар 2020 110 569 +2020+2% 4369 +161+4% 0.54% 76 203 +2006+3% ▼ 29 997-147 16 мар 2020 108 549 +1630+2% 4208 +150+4% 0.5% 74 197 +1576+2% ▼ 30 144-96 15 мар 2020 106 919 +1940+2% 4058 +129+3% 0.43% 72 621 +3029+4% ▼ 30 240-1218 14 мар 2020 104 979 +1916+2% 3929 +124+3% 0.39% 69 592 +1493+2% ▲ 31 458+299 13 мар 2020 103 063 +1853+2% 3805 +105+3% 0.34% 68 099 +1493+2% ▲ 31 159+255 12 мар 2020 101 210 +1295+1% 3700 +95+3% 0.31% 66 606 +1308+2% ▼ 30 904-108 11 мар 2020 99 915 +1760+2% 3605 +100+3% 0.32% 65 298 +1805+3% ▼ 31 012-145 10 мар 2020 98 155 +1195+1% 3505 +73+2% 0.23% 63 493 +1899+3% ▼ 31 157-777 9 мар 2020 96 960 +875+1% 3432 +73+2% 0.23% 61 594 +1691+3% ▼ 31 934-889 8 мар 2020 96 085 +1221+1% 3359 +85+3% 0.26% 59 903 +2301+4% ▼ 32 823-1165 7 мар 2020 94 864 +1747+2% 3274 +52+2% 0.15% 57 602 +2384+4% ▼ 33 988-689 6 мар 2020 93 117 +2043+2% 3222 +54+2% 0.16% 55 218 +1928+4% ▲ 34 677+61 5 мар 2020 91 074 +1281+1% 3168 +47+2% 0.14% 53 290 +2478+5% ▼ 34 616-1244 4 мар 2020 89 793 +1234+1% 3121 +60+2% 0.17% 50 812 +2824+6% ▼ 35 860-1650 3 мар 2020 88 559 +1866+2% 3061 +44+1% 0.12% 47 988 +2612+6% ▼ 37 510-790 2 мар 2020 86 693 +1376+2% 3017 +65+2% 0.17% 45 376 +2820+7% ▼ 38 300-1509 1 мар 2020 85 317 +1600+2% 2952 +49+2% 0.12% 42 556 +2897+7% ▼ 39 809-1346 29 фев 2020 83 717 +1499+2% 2903 +60+2% 0.15% 39 659 +3070+8% ▼ 41 155-1631 28 фев 2020 82 218 +1071+1% 2843 +52+2% 0.12% 36 589 +3431+10% ▼ 42 786-2412 27 фев 2020 81 147 +1091+1% 2791 +39+1% 0.09% 33 158 +2847+9% ▼ 45 198-1795 26 фев 2020 80 056 +801+1% 2752 +58+2% 0.12% 30 311 +2466+9% ▼ 46 993-1723 25 фев 2020 79 255 +739+1% 2694 +76+3% 0.16% 27 845 +2670+11% ▼ 48 716-2007 24 фев 2020 78 516 +488+1% 2618 +156+6% 0.31% 25 175 +1834+8% ▼ 50 723-1502 23 фев 2020 78 028 +236+0.3% 2462 +9+0.37% 0.02% 23 341 +508+2% ▼ 52 225-281 22 фев 2020 77 792 +1711+2% 2453 +206+9% 0.39% 22 833 +3995+21% ▼ 52 506-2490 21 фев 2020 76 081 +602+1% 2247 +3+0.13% 0.01% 18 838 +706+4% ▼ 54 996-107 20 фев 2020 75 479 +545+1% 2244 +123+6% 0.22% 18 132 +2056+13% ▼ 55 103-1634 19 фев 2020 74 934 +424+1% 2121 +115+6% 0.2% 16 076 +1768+12% ▼ 56 737-1459 18 фев 2020 74 510 +1790+2% 2006 +139+7% 0.24% 14 308 +1758+14% ▼ 58 196-107 17 фев 2020 72 720 +1934+3% 1867 +98+6% 0.17% 12 550 +1715+16% ▲ 58 303+121 16 фев 2020 70 786 +2124+3% 1769 +104+6% 0.18% 10 835 +1463+16% ▲ 58 182+557 15 фев 2020 68 662 +2077+3% 1665 +142+9% 0.25% 9372 +1333+17% ▲ 57 625+602 14 фев 2020 66 585 +6473+11% 1523 +152+11% 0.27% 8039 +1763+28% ▲ 57 023+4558 13 фев 2020 60 112 +15146+34% 1371 +253+23% 0.48% 6276 +1138+22% ▲ 52 465+13755 12 фев 2020 44 966 +378+1% 1118 +5+0.45% 0.01% 5138 +460+10% ▼ 38 710-87 11 фев 2020 44 588 +2037+5% 1113 +100+10% 0.26% 4678 +737+19% ▲ 38 797+1200 10 фев 2020 42 551 +2536+6% 1013 +107+12% 0.28% 3941 +702+22% ▲ 37 597+1727 9 фев 2020 40 015 +3025+8% 906 +100+12% 0.28% 3239 +625+24% ▲ 35 870+2300 8 фев 2020 36 990 +2724+8% 806 +87+12% 0.26% 2614 +605+30% ▲ 33 570+2032 7 фев 2020 34 266 +3530+11% 719 +85+13% 0.27% 2009 +524+35% ▲ 31 538+2921 6 фев 2020 30 736 +3158+11% 634 +70+12% 0.24% 1485 +363+32% ▲ 28 617+2725 5 фев 2020 27 578 +3742+16% 564 +72+15% 0.28% 1122 +272+32% ▲ 25 892+3398 4 фев 2020 23 836 +4009+20% 492 +66+15% 0.29% 850 +229+37% ▲ 22 494+3714 3 фев 2020 19 827 +3089+18% 426 +64+18% 0.34% 621 +151+32% ▲ 18 780+2874 2 фев 2020 16 738 +4747+40% 362 +103+40% 0.65% 470 +188+67% ▲ 15 906+4456 1 фев 2020 11 991 +2102+21% 259 +46+22% 0.4% 282 +62+28% ▲ 11 450+1994 31 янв 2020 9889 +1681+20% 213 +42+25% 0.44% 220 +79+56% ▲ 9456+1560 30 янв 2020 8208 +2065+34% 171 +38+29% 0.48% 141 +15+12% ▲ 7896+2012 29 янв 2020 6143 +585+11% 133 +2+2% 0.03% 126 +19+18% ▲ 5884+564 28 янв 2020 5558 +2646+91% 131 +49+60% 0.92% 107 +46+75% ▲ 5320+2551 27 янв 2020 2912 +807+38% 82 +26+46% 0.94% 61 +9+17% ▲ 2769+772 26 янв 2020 2105 +676+47% 56 +14+33% 0.7% 52 +13+33% ▲ 1997+649 25 янв 2020 1429 +492+53% 42 +16+62% 1.19% 39 +3+8% ▲ 1348+473 24 янв 2020 937 +284+43% 26 +8+44% 0.91% 36 +6+20% ▲ 875+270 23 янв 2020 653 +99+18% 18 +1+6% 0.17% 30 +2+7% ▲ 605+96 22 янв 2020 554 +554 17 +17 3.34% 28 +28 ▲ 509+509 Показать всю таблицу * "0" или "—", могут означать, что данных нет

Динамика выздоровлений и смертей от коронавируса в Азии по дням