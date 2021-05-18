Полезная информация о Бриджтауне
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Местное время в Бриджтауне
13:3007
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇧🇧 Барбадос
|Название города
|Бриджтаун
|По-английски
|Bridgetown
|Это столица
|Бриджтаун является столицей Барбадоса
|Население города
|98 511 чел.
|Аэропорт
|Грантлей Адамс BGI
|Часовой пояс
|America/Barbados
|Средняя высота
|10 м. от уровня моря
Где находится Бриджтаун на карте
Бриджтаун