Всё о Бриджтауне

Полезная информация о Бриджтауне

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Местное время в Бриджтауне
13:3007
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇧🇧 Барбадос
Название городаБриджтаун
По-английскиBridgetown
Это столицаБриджтаун является столицей Барбадоса
Население города98 511 чел.
АэропортГрантлей Адамс BGI
Часовой поясAmerica/Barbados
Средняя высота10 м. от уровня моря

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