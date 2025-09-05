Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Браслав нужно не просто увидеть, а прочувствовать.



И у нас это точно получится, ведь мы будем на велосипеде! Вы прокатитесь по самым интересным местам, полюбуетесь озерами и панорамными видами, ощутите дух приключений. А я поделюсь историями о жизни города от местного жителя — без сухих дат и фактов. Скучно точно не будет!