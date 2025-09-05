Браслав нужно не просто увидеть, а прочувствовать.
И у нас это точно получится, ведь мы будем на велосипеде! Вы прокатитесь по самым интересным местам, полюбуетесь озерами и панорамными видами, ощутите дух приключений. А я поделюсь историями о жизни города от местного жителя — без сухих дат и фактов. Скучно точно не будет!
Описание экскурсии
- Заедем на Замковую гору и поговорим о городе и местных жителях.
- Насладимся живописными видами на Дривяты — самое большое браславское озеро.
- Попытаемся найти спрятанные мозаики на стене костёла Рождества Девы Марии.
- Посмотрим на Успенскую церковь и обсудим её историю.
- Прогуляемся по набережной и загадаем желание у «Рыбки».
- Познакомимся с озером Бережье.
- Заглянем на турбазу и прокатимся по экотропе вдоль Дривят.
Организационные детали
- В стоимость входит прокат велосипеда, сопровождение по маршруту, милый сувенир на память.
- Дети до 16 лет могут поехать только в сопровождении взрослых.
- По желанию вы можете проверить свои силы на специальном веломаршруте (2,5 км).
Как проходит поездка
- Длительность маршрута — около 12–15 км, есть остановки. При желании маршрут можно сократить.
- Все велосипеды — горные.
- Маршрут несложный, справится человек с базовой физической подготовке. Умение кататься на велосипеде обязательно.
- Имейте ввиду: в Браславе нет велодорожек, мы едем по тротуарам или по краю проезжей части с соблюдением правил ПДД.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На ул. Щорса
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кристина — ваш гид в Браславе
Люблю велосипед, Браслав и поговорить. С удовольствием покажу вам самые красивые места и расскажу о городе.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
5 сен 2025
Всем советую велотрип по Браславу - прекрасная возможность посмотреть местные красоты, узнать много интересного и получить удовольствие от поездки. Огромное спасибо Кристине!
Ирина
19 авг 2025
Благодаря позитивному гиду Кристине полюбили Браслав всей душой. мечтаю побывать еще раз и пожить в этом месте. Кристина передала свою любовь к краю. Велосипеды удобные, маршрут построен удобный. По совету приобрели вкусные сметанники на дорогу. Приятно было получить в конце сувенир.
Сергей
2 авг 2025
Экскурсия понравилась. В Браслав приехал впервые, хотелось узнать город поближе. Кристина здорово провела экскурсию, показала город, рассказала о нем не только, что можно прочестьв прессе, но и много интересной информации,
Софья
21 июн 2025
Два в одном: и покататься на велосипеде, и узнать о городе! Конечно экскурсия для тех, кто умеет кататься) Кристина – классный гид, видно, что любит свой город и показывает его со всей душой
