Найдено 2 экскурсии в Браславе , цены от 4400 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2025 году

2.5 часа Водная прогулка Кругосветка впечатлений: водная прогулка по озёрам Браслава Прокатиться с ветерком, полюбоваться природой и узнать о богатой истории этих мест Начало: На берегу озера Поцех 4400 ₽ за всё до 3 чел. На машине 8 часов Индивидуальная до 4 чел. Вокруг ожерелья Браславских озёр с орнитологом (на вашем автомобиле) Прикоснуться к дикой природе самого озёрного региона Беларуси Начало: У автовокзала г. Браслава 8000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Браславу

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