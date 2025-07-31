Водная прогулка
Кругосветка впечатлений: водная прогулка по озёрам Браслава
Прокатиться с ветерком, полюбоваться природой и узнать о богатой истории этих мест
Начало: На берегу озера Поцех
Завтра в 12:30
1 авг в 12:30
4400 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Вокруг ожерелья Браславских озёр с орнитологом (на вашем автомобиле)
Прикоснуться к дикой природе самого озёрного региона Беларуси
Начало: У автовокзала г. Браслава
2 авг в 10:00
3 авг в 09:30
8000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Браславу
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