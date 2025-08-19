читать дальше

рассмотреть. Нашли в интернете информацию про эту экскурсию, и поняли, что это то, что нужно! Понравилось всë. Начиная с организационных моментов - как было договорено, во столько и начали, и закончили. Гид очень внимателен к мелочам и к желаниям клиентов. Вежливый, приятный в общении и, это сразу видно, влюбленный в своё дело человек! Ну а про красоту озёр в обрамлении потрясающих лесов нечего и рассказыаать - это нужно обязательно увидеть самому. Экскурсия очень понравилась, пролетела как мгновение, не устали даже дети (в том числе четырёхлетний ребенок). Однозначно рекомендую!