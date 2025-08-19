Вы знаете, сколько тайн хранят Браславские озера? Городище викингов, таинственные острова, историческое наследие и легенды… Раскрыть загадки Браславщины самостоятельно очень сложно, а с берега — совсем невозможно. Поэтому предлагаю с головой погрузиться в изучение края вместе со мной. Ведь самые красивые виды открываются только с воды!
Описание водной прогулки
- За несколько часов мы пройдём настоящий марафон по озёрам: Поцех, Недрово, Дербо и Неспишь
- Конечно же, будем останавливаться в самых необычных и интересных местах
- Вас ждёт чистый воздух, прозрачная вода, захватывающие виды и невероятные открытия
И это ещё не всё!
- В программе — возможность прикоснуться к тайнам ледникового периода, возникновению костёла в Слободке, могуществу Масковичского городища викингов и острову, где находилась чудотворная икона Матери Божьей Браславской
- Вы узнаете интересные легенды об этих местах — а также поучаствуете в небольшом квесте
Организационные детали
- Водная прогулка проходит на подготовленном лодочном катере с мягкими сиденьями. Во время переходов между озёрами вас ждёт белорусская музыка
- На борту есть спасательные жилеты и дождевики, перед началом прогулки я проведу для вас инструктаж по безопасности. На борт нельзя брать домашних животных
- Остаток оплаты — наличными белорусскими рублями по курсу НБ РБ на день проведения экскурсии
- Прогулку можно провести для большего количества человек — до 5. Стоимость уточняйте в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На берегу озера Поцех
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная водная прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Юрий — ваш гид в Браславе
Живу, дышу, наслаждаюсь! Влюблен в Браславский край всю жизнь. Помогу и вам насладиться Браславскими озерами. Дипломант республиканского туристического конкурса «Познай Беларусь» в 2020 г. в номинации «Экскурсовод года».
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
19 авг 2025
Действительно очень здорово! Отдыхали с женой и двумя детьми, организовали себе маленький тур по северу Беларуси. Очень хотелось увидеть как можно больше озёр, и не просто увидеть, а как следует
