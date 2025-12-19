Описание экскурсииОткройте для себя Гомель XIX–XX веков — город, где история оживает в фасадах и улицах. Вы услышите рассказы о дореволюционной жизни города и архитектурном наследии, которые формировали его уникальный облик. Приглашаем вас на пешеходную экскурсию, чтобы почувствовать атмосферу прошлого в каждом шаге!
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Ленина. Вы окажетесь в историческом центре города, где с конца XVIII века кипит жизнь
- Улица Билецкого. Прогуливаясь, вы почувствуете, как купеческая жизнь и революционные события переплетаются в одном пространстве
- Улица Советская. Живая летопись Гомеля, где каждый фасад хранит память о разных эпохах
- Площадь Восстания. Вы увидите место, где история города хранит память о революционных событиях и трагедиях войны, а современный облик напоминает о силе и стойкости гомельчан
Место начала и завершения?
Гомельский областной драматический театр
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
