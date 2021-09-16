Отзыв на: Дореволюционный, советский, современный Гомель С Светлана 5 Очень понравилась экскурсия! Молодой приятный парень. Профессионал своего дела. Очень интеллигентный, обязательный. Советую!

Отзыв на: Гомель от становления до наших дней А Алексей 5 Было интересно и познавательно

Отзыв на: Гомель от становления до наших дней М Максим 5 Интересная экскурсия, которую проводит Влад пешком и на машине. Экскурсия проходит по наиболее интересным местам Гомеля и сопровождается интересными историями и фактами от Влада. Нам было очень интересно. Спасибо!

Отзыв на: Гомель от становления до наших дней Л Любовь 5 Экскурсию проводил гид Влад. Только положительные отзывы. Внучка 11 лет с удовольствием слушала. Между переходами от одного пункта к другому, он всегда рассказывал интересные истории. Влад знает и любит свой город. Рекомендую всем.

Отзыв на: Дореволюционный, советский, современный Гомель А Александра 5 Экскурсия очень понравилась. Было много интересной информации, главное, что она не была перегружена фактами и датами. Влад интересный рассказчик, было приятно слушать такого подкованного человека. С нами был очень предупредителен перед началом экскурсии забрал нас из отеля, по пути программы по нашей просьбе отвез в магазин при фабрике Спартак и в конце посоветовал где можно подкрепиться. Спасибо большое за с пользой проведённое время.

Отзыв на: Must-see места Гомеля Я Ян 5 Спасибо большое за экскурсию. Очень познавательно и много полезной информации. Остались очень довольны. Вероника потрясающий собеседник и любитель своего дела. Очень приятное и непринуждённое общение превратило экскурсию в хорошую и запоминающуюся лекцию о истории Гомеля. Спасибо:)

Отзыв на: Must-see места Гомеля Е Евгения 5 Девушка, которая любит свой город. Девушка, которая представила город так, что и мы его полюбили. Это невероятный экскурсовод, которая своим умиротворенным голосом поведала нам его прошлое и настоящее. Мы провели незабываемых почти 3 часа в приятнейшей компании Вероники. С удовольствием прогуливались дворцом, парком, улочками. Даже дождик нам был ни по чем, так увлеченно слушали рассказ. Спасибо Вам, Вероника, за любовь к Вашему городу! Спасибо за то, что не ошиблись и выбрали именно Вас! Вдохновения Вам и легких туристов:)