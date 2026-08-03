Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Заглянуть в разные эпохи и разобраться в судьбе города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 22:00
10 авг в 18:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Погулять по улицам, где прошлое переплетается с современностью
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гомелю на автомобиле: от древности до наших дней
Внимательно осмотреть город, который не пройти пешком
11 авг в 08:30
12 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Сегодня в 09:00
10 авг в 10:00
66 Br за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории города над Сожем (обзорная экскурсия по центру Гомеля)
Начало: Площадь Ленина (возле памятника Ленину)
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
320 Br за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Пешеходная экскурсия «Наследие Гомельской земли: Гомель XIX-XX веков»
Начало: Гомельский областной драматический театр
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
66 Br за человека
Индивидуальная
до 20 чел.
Гомель - вечный и непокорённый
Начало: Гомель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
132 Br за всё до 20 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый Гомель: променад и эксклюзивный кофесет
Узнать о любимых развлечениях горожан на рубеже 19 и 20 веков
Начало: На площади Ленина
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Гомеля в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 37 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гомель вечный и непокорённый
Вспомнить события Отечественной войны и увидеть город через его подвиги
Начало: На площади Ленина
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Ю
От Гомеля не было каких-то ожиданий. Просто хотелось узнать больше. Юлия все облекла в такой рассказ, что теперь хочется вернуться
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С
Эокскурсия прошла отлично, все понравилось. Могу советовать к посещению!
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Интересный рассказ, приятная прогулка:) спасибо!
+5
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Великолепная получилась прогулка: очень душевная, очень приятная, познавательная. Юлия - отличный рассказчик!, очень подкована в своей теме, ответила на все
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Л
Прекрасная организация путешествия по теме, интересная и обьемная информация, приятная и комфортная обстановка. Рекомендую!
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Экскурсия с Юлией очень понравилась. Было интересно и познавательно. Узнали много нового. Обязательно посоветуем близким.
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Г
Великолепная экскурсия по Гомелю, Юлия смогла влюбить нас в свой город настолько, что на следующий день мы встали в 6
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экскурсия очень понравилась. для разновозрастной группы (от 16 до 47 лет) было много интересного. маршрут удобный и безопасный. есть желание вернуться в Гомель ещё
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Р
Всё очень понравилось!
Обязательно приедем ещё.
Обязательно приедем ещё.
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А
100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании, подросток 14 лет, с
+6
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Всего 127 отзывов в Гомеле
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Ответы на вопросы от путешественников по Гомелю
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