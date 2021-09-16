Все экскурсии в Гомеле
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гомеле – доступно 5 экскурсий на 2021 год, 29 ⭐ отзывов, цены от $10. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гомеле почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Беларуси на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
5ч
$35.8
за 1-4 чел.
Всё значимое в Гомеле за 5 часов
Мы приглашаем всех жителей и гостей города отправиться на экскурсию по самым узнаваемым местам Гомеля,...
Экскурсии проводятся в любой день с 6:00 до 16:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
$10
за 1 чел.
Гомель от становления до наших дней
Во время этой экскурсии по Гомелю, гид покажет и расскажет Вам как Румянцевы и Паскевичи - два знатных...
Экскурсии проводятся в любой день с 6:00 до 20:30
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€10
за 1 чел.
Гомель от становления до наших дней
Изучить исторический центр и узнать военную историю города на автомобильной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€45
за 1-4 чел.
Дореволюционный, советский, современный Гомель
Пройтись любимыми тропами горожан, прикоснуться к былым эпохам и сделать на память эпические снимки
Индивидуальная экскурсия
2ч
€20
за 1-3 чел.
Must-see места Гомеля
Узнать историю города над Сожем через памятники классицизма и образцы деревянного зодчества
Последние отзывы «Экскурсии Гомеля»
- ССветлана16 сентября 2021Очень понравилась экскурсия! Молодой приятный парень. Профессионал своего дела. Очень интеллигентный, обязательный. Советую!
- ААлексей31 августа 2021Было интересно и познавательно
- ММаксим29 июля 2021Интересная экскурсия, которую проводит Влад пешком и на машине. Экскурсия проходит по наиболее интересным местам Гомеля и сопровождается интересными историями и фактами от Влада. Нам было очень интересно. Спасибо!
- ЛЛюбовь28 июня 2021Экскурсию проводил гид Влад. Только положительные отзывы. Внучка 11 лет с удовольствием слушала. Между переходами от одного пункта к другому, он всегда рассказывал интересные истории. Влад знает и любит свой город. Рекомендую всем.
- ААлександра14 апреля 2021Экскурсия очень понравилась. Было много интересной информации, главное, что она не была перегружена фактами и датами. Влад интересный рассказчик, было приятно слушать такого подкованного человека. С нами был очень предупредителен перед началом экскурсии забрал нас из отеля, по пути программы по нашей просьбе отвез в магазин при фабрике Спартак и в конце посоветовал где можно подкрепиться. Спасибо большое за с пользой проведённое время.
- ЯЯн29 августа 2020Спасибо большое за экскурсию. Очень познавательно и много полезной информации. Остались очень довольны. Вероника потрясающий собеседник и любитель своего дела. Очень приятное и непринуждённое общение превратило экскурсию в хорошую и запоминающуюся лекцию о истории Гомеля. Спасибо:)
- ЕЕвгения10 марта 2020Девушка, которая любит свой город. Девушка, которая представила город так, что и мы его полюбили. Это невероятный экскурсовод, которая своим умиротворенным голосом поведала нам его прошлое и настоящее. Мы провели незабываемых почти 3 часа в приятнейшей компании Вероники. С удовольствием прогуливались дворцом, парком, улочками. Даже дождик нам был ни по чем, так увлеченно слушали рассказ. Спасибо Вам, Вероника, за любовь к Вашему городу! Спасибо за то, что не ошиблись и выбрали именно Вас! Вдохновения Вам и легких туристов:)
- аалександр22 августа 2019Одна из лучших экскурсий, спасибо Веронике!