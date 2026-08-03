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Экскурсии в Гомеле

Найдено 10 экскурсий в Гомеле, цены от 66 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Пешая
2 часа
91 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Заглянуть в разные эпохи и разобраться в судьбе города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 22:00
10 авг в 18:30
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Пешая
1.5 часа
23 отзыва
Индивидуальная
до 8 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Погулять по улицам, где прошлое переплетается с современностью
11 авг в 08:00
12 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 8 чел.
По Гомелю на автомобиле: от древности до наших дней
На машине
1 час
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По Гомелю на автомобиле: от древности до наших дней
Внимательно осмотреть город, который не пройти пешком
11 авг в 08:30
12 авг в 08:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия «Тайны древнего и вечно молодого Гомеля»
1 час
3 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Пешеходная экскурсия «Тайны древнего и вечно молодого Гомеля»
Начало: Гомель
Сегодня в 09:00
10 авг в 10:00
66 Br за всё до 10 чел.
Истории города над Сожем (обзорная экскурсия по центру Гомеля)
1 час
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории города над Сожем (обзорная экскурсия по центру Гомеля)
Начало: Площадь Ленина (возле памятника Ленину)
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
320 Br за всё до 5 чел.
Пешеходная экскурсия «Наследие Гомельской земли: Гомель XIX-XX веков»
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
Пешеходная экскурсия «Наследие Гомельской земли: Гомель XIX-XX веков»
Начало: Гомельский областной драматический театр
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
66 Br за человека
Гомель - вечный и непокорённый
2 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 20 чел.
Гомель - вечный и непокорённый
Начало: Гомель
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
132 Br за всё до 20 чел.
Старый Гомель: променад и эксклюзивный кофесет
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Старый Гомель: променад и эксклюзивный кофесет
Узнать о любимых развлечениях горожан на рубеже 19 и 20 веков
Начало: На площади Ленина
11 авг в 08:30
12 авг в 08:30
от 12 000 ₽ за всё до 3 чел.
Путешествие из Гомеля в Могилёв
На машине
12 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Путешествие из Гомеля в Могилёв
Посетить колоритный старинный город и узнать о связанных с ним мировых исторических событиях
22 авг в 08:00
23 авг в 08:00
от 37 000 ₽ за всё до 4 чел.
Гомель вечный и непокорённый
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Гомель вечный и непокорённый
Вспомнить события Отечественной войны и увидеть город через его подвиги
Начало: На площади Ленина
11 авг в 09:00
12 авг в 09:00
от 3500 ₽ за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ю
Путешествие по Гомелю сквозь время
От Гомеля не было каких-то ожиданий. Просто хотелось узнать больше. Юлия все облекла в такой рассказ, что теперь хочется вернуться
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и дослушать. Прекрасный материал с юмором и комментариями. Приятная речь и понятная подача. Много советов и подсказок, что и где. Время пролетело настолько незаметно, как будто его проглотили цмоки. Кто это? Спросите Юлию.

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С
Путешествие по Гомелю сквозь время
Эокскурсия прошла отлично, все понравилось. Могу советовать к посещению!
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Екатерина
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Интересный рассказ, приятная прогулка:) спасибо!
Интересный рассказ, приятная прогулка:) спасибо!
Интересный рассказ, приятная прогулка:) спасибо!
Интересный рассказ, приятная прогулка:) спасибо!
Интересный рассказ, приятная прогулка:) спасибо!+5
Интересный рассказ, приятная прогулка:) спасибо!
Интересный рассказ, приятная прогулка:) спасибо!
Интересный рассказ, приятная прогулка:) спасибо!
Интересный рассказ, приятная прогулка:) спасибо!
Интересный рассказ, приятная прогулка:) спасибо!
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Наталья
Путешествие по Гомелю сквозь время
Великолепная получилась прогулка: очень душевная, очень приятная, познавательная. Юлия - отличный рассказчик!, очень подкована в своей теме, ответила на все
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наши вопросы. Экскурсия не перегружена какими-то датами и историческими личностями, но в то же время узнаёшь много нового и интересного! Спасибо, вернемся обязательно ❣️

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Л
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Прекрасная организация путешествия по теме, интересная и обьемная информация, приятная и комфортная обстановка. Рекомендую!
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Марина
Путешествие по Гомелю сквозь время
Экскурсия с Юлией очень понравилась. Было интересно и познавательно. Узнали много нового. Обязательно посоветуем близким.
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Г
Путешествие по Гомелю сквозь время
Великолепная экскурсия по Гомелю, Юлия смогла влюбить нас в свой город настолько, что на следующий день мы встали в 6
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утра, чтобы побольше погулять по нему перед отъездом домой! Обязательно хочу приехать в Гомель еще раз, чтобы посетить те места, про которые рассказывала Юлия. Всем рекомендую эту экскурсию, вы точно останетесь довольны!

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Людмила
Путешествие по Гомелю сквозь время
экскурсия очень понравилась. для разновозрастной группы (от 16 до 47 лет) было много интересного. маршрут удобный и безопасный. есть желание вернуться в Гомель ещё
экскурсия очень понравилась. для разновозрастной группы (от 16 до 47 лет) было много интересного. маршрут удобный
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Р
Путешествие по Гомелю сквозь время
Всё очень понравилось!
Обязательно приедем ещё.
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А
Путешествие по Гомелю сквозь время
100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании, подросток 14 лет, с
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низкой "социальной батарейкой", даже не заметила (по ее словам), как прошли эти два часа, масса интересной информации, никакой сухой статистики, большие познания, приятная и граммотная речь. Должна отметить, что за все свои годы экскурсий и путешествий (стаж более 30 лет) я не разу не встречала такого экскурсовода!
Юлия, большое спасибо Вам за любовь к родному городу, за творческий подход к экскурсии. Всем говорящим, что в Гомеле нет ничего интересного, заявляю обратное - есть и чтобы узнать это, обращайтесь к Юлии, она поможет вам раскрыть все прелести города!!!

100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании,
100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании,
100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании,
100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании,+6
100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании,
100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании,
100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании,
100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании,
100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании,
100 баллов!!! Это не экскурсия, это "песня", которую феерично исполнила Юлия. Два часа на одном дыхании,
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Всего 127 отзывов в Гомеле

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Ответы на вопросы от путешественников по Гомелю

Самые популярные экскурсии в Гомеле
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Путешествие по Гомелю сквозь время;
  2. История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21;
  3. По Гомелю на автомобиле: от древности до наших дней;
  4. Пешеходная экскурсия «Тайны древнего и вечно молодого Гомеля»;
  5. Истории города над Сожем (обзорная экскурсия по центру Гомеля).
Сколько стоит экскурсия по Гомелю в августе 2026
Сейчас в Гомеле можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 66 до 37 000. Туристы уже оставили гидам 127 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.96 из 5
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