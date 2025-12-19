Мы с вами окажемся в историческом центре Гомеля, где пролистаем страницы его прошлого — честно отражённого в его улицах и памятных местах.
Вы посетите военно-исторические мемориалы, через которые открывается сущность Великой Отечественной войны, и услышите о трагических и героических событиях, что происходили на этой земле.
Вы посетите военно-исторические мемориалы, через которые открывается сущность Великой Отечественной войны, и услышите о трагических и героических событиях, что происходили на этой земле.
Описание экскурсии
Площадь имени Ленина, где история и современность переплетаются в архитектуре и планировке.
Старейшая в Гомеле улица Билецкого, что сохранила атмосферу 19 века.
Братская могила коммунаров, у которой вы почувствуете, что город — это не только здания, но и память о тех, кто боролся за него.
Братская могила советских воинов и подпольщиков на площади Труда. Вы увидите мраморные плиты, увековечившие имена героев.
Площадь Восстания. Здесь — сразу несколько локаций:
- доска в память о событиях 1916 года, когда на Гомельском распределительном пункте произошло восстание солдат и матросов
- знак узникам лагеря для военнопленных «Дулаг-121», где в годы войны погибли тысячи людей
- знак «Древо жизни», посвящённый жертвам геноцида белорусского народа
- танк Т-34, символизирующий освобождение Гомеля 26 ноября 1943 года
- памятник Рокоссовскому — дважды Герою Советского Союза
Организационные детали
Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваша команда гидов в Гомеле
Аттестованный гид по городу Гомелю. Я и мои коллеги с удовольствием проведём для вас экскурсию.
Входит в следующие категории Гомеля
Похожие экскурсии из Гомеля
Индивидуальная
до 10 чел.
Путешествие по Гомелю сквозь время
Заглянуть в разные эпохи и разобраться в судьбе города
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
4000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
История Гомеля через столетия: от века 18 - к веку 21
Погулять по улицам, где прошлое переплетается с современностью
24 дек в 08:00
30 дек в 08:00
5500 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Истории города над Сожем (обзорная экскурсия по центру Гомеля)
Начало: Площадь Ленина (возле памятника Ленину)
Расписание: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
250 Br за всё до 5 чел.