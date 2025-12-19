Мы с вами окажемся в историческом центре Гомеля, где пролистаем страницы его прошлого — честно отражённого в его улицах и памятных местах. Вы посетите военно-исторические мемориалы, через которые открывается сущность Великой Отечественной войны, и услышите о трагических и героических событиях, что происходили на этой земле.

Описание экскурсии

Площадь имени Ленина, где история и современность переплетаются в архитектуре и планировке.

Старейшая в Гомеле улица Билецкого, что сохранила атмосферу 19 века.

Братская могила коммунаров, у которой вы почувствуете, что город — это не только здания, но и память о тех, кто боролся за него.

Братская могила советских воинов и подпольщиков на площади Труда. Вы увидите мраморные плиты, увековечившие имена героев.

Площадь Восстания. Здесь — сразу несколько локаций:

доска в память о событиях 1916 года, когда на Гомельском распределительном пункте произошло восстание солдат и матросов

знак узникам лагеря для военнопленных «Дулаг-121», где в годы войны погибли тысячи людей

знак «Древо жизни», посвящённый жертвам геноцида белорусского народа

танк Т-34, символизирующий освобождение Гомеля 26 ноября 1943 года

памятник Рокоссовскому — дважды Герою Советского Союза

Организационные детали

Экскурсию проведу я или другой гид из нашей команды.