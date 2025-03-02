Город над Неманом, город любви, город вдохновения

Гродно, которому почти девять веков, предлагает вам уникальную экскурсию. Узнайте, почему здесь два замка и кто построил первый театр в Беларуси
Гродно, город с почти девятисотлетней историей, приглашает на экскурсию, полную открытий.

Здесь вы узнаете, почему в городе два королевских замка, кто построил первый театр в Беларуси и где находится Швейцарская долина. Экскурсия проводится в индивидуальном формате, что позволяет учесть все ваши пожелания и интересы.

Это уникальная возможность погрузиться в атмосферу города, который помнит королей, крестоносцев и великие исторические события
5
1 оценка

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Два королевских замка
  • 🎭 Первый театр Беларуси
  • 🕰 Остановка главных часов
  • 🌳 Швейцарская долина
  • 🚶‍♂️ Индивидуальный подход
Город над Неманом, город любви, город вдохновения
Город над Неманом, город любви, город вдохновения
Город над Неманом, город любви, город вдохновения
Ближайшие даты:
18
мар19
мар20
мар21
мар22
мар24
мар25
мар
Время начала: 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00

Что можно увидеть

  • Королевские замки
  • Первый театр Беларуси
  • Швейцарская долина

Описание экскурсии

Гродно: Город с Богатой Историей

Гродно — это город, которому почти 9 веков, и он хранит в себе множество воспоминаний о великих королях, отважных крестоносцах, любовных интригах и разрушительных войнах. Каждый уголок этого города дышит историей и приглашает вас в увлекательное путешествие по его страницам.

Королевские Замки Гродно

Вы узнаете, почему в Гродно находятся сразу два королевских замка. Эти величественные сооружения расскажут вам о прошлом и о тех, кто когда-то правил этими землями. Прогулка по замкам подарит вам уникальную возможность прикоснуться к истории и насладиться прекрасными видами.

Первый Театр в Беларуси

Также вы откроете для себя, кто построил первый театр в Беларуси. Это важное культурное наследие стало основой для развития театрального искусства в стране, и его история поистине вдохновляет.

Часы Гродно и Швейцарская Долина

Вы узнаете, когда были остановлены главные часы города и что это событие значит для его жителей. Кроме того, вам откроется возможность увидеть Швейцарскую долину — живописное место, которое не оставит вас равнодушным.

Индивидуальная Экскурсия

Экскурсия будет организована специально для вас, в комфортном темпе и с учётом всех ваших пожеланий. Это отличный способ погрузиться в атмосферу Гродно и узнать больше о его уникальной истории.

Вы сами выбираете дату и время

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Входные билеты по маршруту.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Возле костела Франциска Ксаверия, площадь Советская
Завершение: Улица Советская
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Т
2 мар 2025