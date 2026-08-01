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30%
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеПрогулка по Гродно в мини-группе
Увидеть главное в городе и узнать, зачем князю Литовскому была нужна обезьянка
Начало: По согласованию
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30 и 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
1468 ₽
2096 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Королевский город Гродно
Познакомьтесь с Гродно - городом, где история и современность сплетаются в единое целое. Узнайте тайны замков и насладитесь архитектурным разнообразием
Начало: Ул. Большая Троицкая 59а
10 авг в 15:00
13 авг в 08:00
от 6900 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
В трендеГродно как на ладони
Погулять по улицам вековой истории
Начало: В центре города
Расписание: ежедневно в 10:30, 13:30 и 17:30
Сегодня в 17:30
Завтра в 10:30
1447 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборТрансфер из Гродно в Новогрудский, Мирский и Несвижский замки
С комфортом и без забот проехать по самым ценным памятникам Беларуси
Начало: По договорённости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 16 720 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Авторская экскурсия в Гродно: простыми словами о смешном и великом
Познакомьтесь с Гродно через призму истории и знаменитостей. Откройте для себя места, где творилась история и жили известные личности
Начало: В районе старого ЗАГСА
Расписание: ежедневно в 11:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1790 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
История Гродно с ароматом кофе
Восхититься необыкновенными городскими пейзажами и приобщиться к изыскам местной гастрономии
Начало: На Фарном костеле
10 авг в 08:00
1850 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборПешком по Гродно с гидом-историком
Исследовать древний Городен - самый европейский из белорусских городов
Начало: На Советской площади
Завтра в 15:00
10 авг в 10:00
от 6900 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборЛидский замок, костёл в Старых Василишках, церковь-крепость в Мурованке и Лидский бровар
Лида, окрестности и пивоваренные традиции - трансфер из Гродно без гида
Начало: По договорённости
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
от 15 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Прогулка по Гродно с гидом-реставратором
Рассмотреть замки и храмы города - снаружи, внутри и в деталях
Начало: На Замковой улице 19
Расписание: ежедневно в 10:30
11 авг в 10:30
12 авг в 10:30
1750 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборГродно: от замков до Немана
История, архитектура и самые красивые виды старинного города
Начало: По вашему адресу
Завтра в 13:30
10 авг в 09:00
от 14 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Старый Гродно в утреннем свете
Окунуться в атмосферу уютного города - история, архитектура, легенды
Начало: По согласованию
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 авг в 10:30
1457 ₽ за человека
-
30%
Индивидуальная
до 4 чел.
По окрестностям Гродно и Августовскому каналу
Познакомиться c архитектурными памятниками разных эпох и яркими эпизодами белорусской истории
Начало: По месту вашего проживания в Гродно
13 авг в 09:00
14 авг в 09:00
от 13 510 ₽
19 300 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 20 чел.
«Тайны города»: театрализованная вечерняя экскурсия
Магия, волшебство и секреты Гродно: иммерсивная прогулка по городу
Начало: В районе замков
Расписание: ежедневно в 21:15 и 23:15
23 авг в 23:15
24 авг в 23:15
2350 ₽ за человека
-
5%
Групповая
до 22 чел.
Первая встреча с Гродно
Открыть богатое наследие города на обзорной прогулке по историческому центру
Начало: Центр города
Расписание: ежедневно в 11:00, 13:00, 13:15, 15:30 и 17:15
Сегодня в 17:15
Завтра в 11:00
от 1596 ₽
1680 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Гродненский палимпсест: экскурсия с коренным жителем и историком
Церкви, диснеевские мультфильмы и римское зодчество - всё здесь
Начало: На Советской площади
Завтра в 15:00
10 авг в 11:00
от 6500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Королевский Гродно - город тайн, загадок и легенд
Погрузиться в волшебный мир истории любимого города Стефана Батория
Начало: В центре города
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7259 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Обаяние Гродно
Узнать прошлое и полюбить настоящее многоликого города
Начало: По согласованию
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 7259 ₽ за всё до 10 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Гродненские must-see и их история
По-новому взглянуть на старую добрую классику
Начало: На ул. Большая Троицкая, 59а. У входа в Большую хо...
15 авг в 13:00
19 авг в 09:30
1650 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Главные и тайные места Гродно
Погулять по историческому центру города и прикоснуться к его богатому прошлому на обзорной экскурсии
Начало: У Фарного костёла
16 авг в 10:00
23 авг в 10:00
от 6850 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 4 чел.
Трансфер из Гродно по загородным усадьбам и природным локациям
Прочувствовать подлинную роскошь и изящество разных эпох в комфортной и дружеской атмосфере
Начало: По договорённости
Расписание: в среду, четверг, пятницу и воскресенье в 10:00
12 авг в 10:00
13 авг в 10:00
3500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Гродненская кругосветка: большая автопешеходная экскурсия
Осмотреть все достопримечательности города с комфортом, ветерком и лучшими фуд - и фотолокациями
Начало: У Фарного костёла
16 авг в 09:30
23 авг в 09:30
от 14 200 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 25 чел.
Загадочный район Городница + органный концерт
Исследовать гродненскую «маленькую Голландию» - на групповой экскурсии
Начало: На площади Тызенгауза
Расписание: ежедневно в 15:00
Завтра в 15:00
10 авг в 15:00
1900 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Еврейский Гродно, или Сарин смех
Познакомиться с богатейшим культурным наследием города и окунуться в неповторимый этнический колорит
Начало: На улице Карла Маркса 27, главный вход в Бригитски...
16 авг в 10:30
23 авг в 10:30
от 6700 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
На BMW - по замкам и святыням Беларуси
Трансфер в Ружаны, Коссово, Жировичи и Сынковичи - из Гродно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 23 100 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая
до 18 чел.
Гродно за один день
Почувствовать атмосферу города на берегах Немана
Начало: На ул. Карла Маркса
Расписание: ежедневно в 11:15, 13:00, 15:30 и 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 11:15
1350 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Прогулка по Гродно с реставратором
Исследовать голосники и особенности замковой кладки и ощутить дыхание истории в старинных храмах
Начало: На Замковой улице
10 авг в 14:00
11 авг в 14:00
от 8340 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Лучший выборАвгустовский канал, форты и дворец Воловичей за 1 день
Познакомиться с одним из крупнейших европейских каналов и его окрестностями с профессиональным гидом
Начало: У отеля Неман
Завтра в 15:00
11 авг в 16:00
от 15 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Экспресс-прогулка по Гродно
Отправиться на первое свидание с городом на стыке цивилизаций
Начало: В центре города
Завтра в 08:00
11 авг в 16:00
от 6900 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Гродно древний и прекрасный
Исследовать город князей и королей
Начало: На Советской площади
Расписание: ежедневно в 10:00
10 авг в 10:00
13 авг в 10:00
1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 5 чел.
Предания старого Гродно
Погрузитесь в атмосферу загадочного Гродно, где история оживает на каждом шагу. Узнайте о легендах и скрытых уголках города
Начало: Советская площадь
Завтра в 08:00
11 авг в 16:00
от 7000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
А
Дата посещения: 1 авг 2026
Благодарю нашего гида Сергея за прекрасно проведенное время. 3 часа пролетели незаметно в компании такого харизматичного профессионального и обаятельного экскурсовода. Подкупает артистизм, искренность и отличное знание истории
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И
Дата посещения: 23 июл 2026
Прогулка понравилась, периодически начинавшийся дождь ее не испортил. Александра - большая умница! Информацию доносила доступно и живенько, посоветовала, куда сходить и что посмотреть! Спасибо!
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Е
Дата посещения: 14 июл 2026
Экскурсия в необычном формате. Очень всё понравилось, рекомендую!
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Е
Дата посещения: 9 июл 2026
Все прлшло отлично! Комфортное путешествие, профессиональный водитель, побывали в интересных местах.
Экскурсию в Лиде начали с Лидского пивоваренного завода с дегустацией
Экскурсию в Лиде начали с Лидского пивоваренного завода с дегустацией
+2
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Э
Дата посещения: 5 июл 2026
Спасибо большое Сергею за интереснейшую экскурсию! При часа просто пролетели как пять минут, дети 9 и 11 лет слушали с большим интересом и совсем не устали. Очень много информации получили для себя! Рекомендую Сергея 1000%
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С
Дата посещения: 3 июл 2026
Экскурсия оставила приятные впечатления, Ангелина увлекательно рассказывала факты истории города, всё прошло хорошо. Спасибо.
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Т
Дата посещения: 25 июн 2026
Оооочень понравилось, приятно удивил подарок от экскурсовода Аллы- открытка с пожеланиями. Такого не было никогда! Приятно удивили, информация подаётся легко, интересно
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И
Дата посещения: 13 июн 2026
Отдыхали в Гродно. Захотели посетить Мирский и Несвижский замки, как жемчужины Белоруссии.
К нашему удивлению из Гродно таких экскурсий для больших
К нашему удивлению из Гродно таких экскурсий для больших
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С
Дата посещения: 20 июн 2026
Отлично. Рекомендую.
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И
Дата посещения: 29 мая 2026
Экскурсия прошла замечательно. В пути было очень комфортно.
Водитель Эдуард был внимателен, пунктуален и порадовал нас аудиогидом, благодаря которому мы получили объемную информацию.
Водитель Эдуард был внимателен, пунктуален и порадовал нас аудиогидом, благодаря которому мы получили объемную информацию.
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Всего 4641 отзыв в Гродно
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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно
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