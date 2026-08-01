читать дальше уменьшить

сборных групп не нашли.



Выручил трансфер с индивидуальным форматом для 1-4 человек.



Цены на порядок ниже, чем у таких же предложений от других турагенств.

Внимательный, пунктуальный Эдуард сопровождал нас в течении 11 часов.



Забрал и доставил нас по указанным адресам.



Во время длительного переезда нам включали видео обзоры по тем замкам, которые мы поситим, поэтому к экскурсия в самих замках( вход в замки за дополнительную плату) мы были готовы.



Время пролетело незаметно и с удовольствием.



Спасибо вашей команде.