Все экскурсии в Гродно
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Гродно – доступно 14 экскурсий на 2021 год, 80 ⭐ отзывов, цены от €23. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Гродно почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Беларуси на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
€40
за 1-6 чел.
Влюбиться в Гродно за три часа
Гродно - город-музей
Понедельник-среда с 15:00, пятница-воскресенье с 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€32
за 1-6 чел.
Город в череде эпох: прогулка по историческому центру Гродно
Гродно - самый европейский город Беларуси
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
€49
за 1-10 чел.
Королевский город Гродно
Изучить достопримечательности и узнать интересные исторические факты на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€50
за 1-6 чел.
Дорогой к Августовскому каналу: шлюзы, усадьбы, ДОТы и форты
Если вы устали от суеты большого города, хотите полюбоваться природой, пейзажами небольших поселков...
Ежедневно с 8:00 до 21:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€35
за 1-10 чел.
Обаяние Гродно
Узнать прошлое и полюбить настоящее многоликого города
Индивидуальная экскурсия
2ч
€23
за 1-45 чел.
Экспресс-экскурсия по Гродно
Вы в городе Гродно совсем ненадолго
Ежедневно с 8:00 до 21:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
€70
за 1-15 чел.
Вкусы и ароматы Гродно
Историко-гастрономическая прогулка по городу с дегустациями
Индивидуальная экскурсия
3ч
€40
за 1-6 чел.
Многоликий Гродно: обзор храмов разных конфессий
Гродно - удивительный город
Ежедневно с 8:00 до 21:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€43
за 1-10 чел.
Гродно — город на стыке цивилизаций
Хроники нескольких культур на прогулке по ключевым достопримечательностям
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€35
за 1-40 чел.
Лабиринты дорог старого Гродно
Вы любите активный образ жизни и длительные пешеходные прогулки для Вас в радость
Ежедневно с 8:00 до 21:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€50
за 1-10 чел.
Предания старого Гродно
Прогуляться брусчатыми мостовыми, полюбоваться старинными особняками и узнать секреты былых времен
Индивидуальная экскурсия
3ч
€40
за 1-10 чел.
Классическая обзорная экскурсия по Гродно
Вас ждет насыщенная экскурсия по Гродно, во время которой экскурсовод познакомит Вас с наиболее...
Ежедневно с 8:00 до 18:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€35
за 1-5 чел.
Летописный Гродно
Гродно по праву называют королевским городом
Ежедневно с 9:00 до 20:00
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
€45
за 1-6 чел.
Экскурсия по Гродно с поездкой в АТК "Коробчицы"
В рамках нашей достаточно насыщенной экскурсии мы с Вами совместим приятное с полезным, а точнее...
Ежедневно с 8:00 до 21:00
Последние отзывы «Экскурсии Гродно»
- Отзыв на: Вкусы и ароматы ГродноААнатолий11 октября 2021Экскурсия очень понравилась! Спасибо Светлане!
- ЕЕвгений10 октября 2021Светлане огромная благодарность, она смогла привить любовь к городу (уж простите, если эти слова покажутся громкими) впервые приехавшим город из нашей компании, снабдить нас фактами по пестрой истории города, но еще и сделать в такой манере, что через несколько минут мы общались, как будто очень давно друг друга знаем! Светлана - большой профессионал своего дела, с большой любовью к Гродно, Евгений
- ССветлана4 октября 2021Экскурсия очень понравилась. Светлана прекрасный гид. Все было очень здорово и рассказ, и маршрут. Понравилось все. С нами были дети, они тоже остались в восторге. Всем рекомендую!
- ДДенис1 октября 2021В Гродно приятно побывать, однозначно рекомендую его посетить, а уж тем более узнать его, пускай и непростую, но историю. Сам бываю там уже не первый раз, и надеюсь, еще не последний.
- ООльга26 сентября 2021Спасибо огромное, Светлане. . обязательно ещё приедем!
- Отзыв на: Вкусы и ароматы ГродноААндрей22 августа 2021Были с женой и сыновьями 14 и 19 лет в г. Гродно с экскурсоводом Светланой. Огромное спасибо Светлане за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своему городу, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. С удовольствием буду рекомендовать её своим друзьям, родственникам и знакомым. С уважением Андрей
- ААнжелика13 июля 2021Ходили на экскурсию с Натальей группой их 4х взрослых. Понравилось всем. Очень легкий рассказ, не перегруженный именами и датами, но при этом содержательный и дающий представление о развитии истории и причинах тех или иных событий. Душевность и частичка личных эмоций, которыми делилась Наталья, очень заряжали и вовлекали в повествование. Отдельной "пятерки" заслуживают рекомендации Натальи по местам для еды, кофе и перекуса в Гродно. Все рекомендованные места были очень уютными, вкусными и со своей индивидуальностью. Во время прогулки с Натальей по-настоящему влюбляешься в Гродно, его историю и культуру.
- Отзыв на: Обаяние ГродноЛЛюбовь28 июня 2021Заказав экскурсию по Гродно (4 человека), пришлось звонить и искать гида Кирилла. Была в шоке, когда зашел разговор о Минске. Настроение сразу упало. В результате проводила экскурсию Анастасия. Хорошо что мы были на своей машине, поэтому на ней и передвигались. Экскурсовод знает материал, очень много дат, осталось ощущение выученного материала. В группе была девочка 11 лет, через 30 минут рассказа заскучала. Мы с мужем уже второй раз, поэтому есть с чем сравнить.
- ААндрей17 июня 2021Большое спасибо Наталье за содержательную экскурсию по Гродно! Для первого посещения города все знаковые места пройдены, история изучена) В следующий приезд обратимся снова к Наталье, но уже с новой темой.
- Отзыв на: Предания старого ГродноТТатьяна11 мая 2021Экскурсия наполненная. Гид контактный. Для любителей заглянуть в приоткрытую дверь