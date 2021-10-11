Отзыв на: Вкусы и ароматы Гродно А Анатолий 5 Экскурсия очень понравилась! Спасибо Светлане!

Отзыв на: Королевский город Гродно Е Евгений 5 Светлане огромная благодарность, она смогла привить любовь к городу (уж простите, если эти слова покажутся громкими) впервые приехавшим город из нашей компании, снабдить нас фактами по пестрой истории города, но еще и сделать в такой манере, что через несколько минут мы общались, как будто очень давно друг друга знаем! Светлана - большой профессионал своего дела, с большой любовью к Гродно, Евгений

Отзыв на: Королевский город Гродно С Светлана 5 Экскурсия очень понравилась. Светлана прекрасный гид. Все было очень здорово и рассказ, и маршрут. Понравилось все. С нами были дети, они тоже остались в восторге. Всем рекомендую!

Отзыв на: Гродно — город на стыке цивилизаций Д Денис 5 В Гродно приятно побывать, однозначно рекомендую его посетить, а уж тем более узнать его, пускай и непростую, но историю. Сам бываю там уже не первый раз, и надеюсь, еще не последний.

Отзыв на: Королевский город Гродно О Ольга 5 Спасибо огромное, Светлане. . обязательно ещё приедем!

Отзыв на: Вкусы и ароматы Гродно А Андрей 4 Были с женой и сыновьями 14 и 19 лет в г. Гродно с экскурсоводом Светланой. Огромное спасибо Светлане за высокий профессионализм, любовь к своей работе и своему городу, ответственное и уважительное отношение к туристам. Производит впечатление глубокое знание истории, высокий интеллект и умение контактировать с людьми. С удовольствием буду рекомендовать её своим друзьям, родственникам и знакомым. С уважением Андрей

Отзыв на: Гродно — город на стыке цивилизаций А Анжелика 5 Ходили на экскурсию с Натальей группой их 4х взрослых. Понравилось всем. Очень легкий рассказ, не перегруженный именами и датами, но при этом содержательный и дающий представление о развитии истории и причинах тех или иных событий. Душевность и частичка личных эмоций, которыми делилась Наталья, очень заряжали и вовлекали в повествование. Отдельной "пятерки" заслуживают рекомендации Натальи по местам для еды, кофе и перекуса в Гродно. Все рекомендованные места были очень уютными, вкусными и со своей индивидуальностью. Во время прогулки с Натальей по-настоящему влюбляешься в Гродно, его историю и культуру.

Отзыв на: Обаяние Гродно Л Любовь 4 Заказав экскурсию по Гродно (4 человека), пришлось звонить и искать гида Кирилла. Была в шоке, когда зашел разговор о Минске. Настроение сразу упало. В результате проводила экскурсию Анастасия. Хорошо что мы были на своей машине, поэтому на ней и передвигались. Экскурсовод знает материал, очень много дат, осталось ощущение выученного материала. В группе была девочка 11 лет, через 30 минут рассказа заскучала. Мы с мужем уже второй раз, поэтому есть с чем сравнить.

Отзыв на: Гродно — город на стыке цивилизаций А Андрей 5 Большое спасибо Наталье за содержательную экскурсию по Гродно! Для первого посещения города все знаковые места пройдены, история изучена) В следующий приезд обратимся снова к Наталье, но уже с новой темой.