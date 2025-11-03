Путешествие по Гродно: откройте для себя историю города через его улицы и площади, где ходили короли и князья. Архитектурные шедевры и легенды ждут вас
Экскурсия по Гродно - это путешествие сквозь века.
Вы увидите величественные храмы и дворцы, прогуляетесь по Замковой улице и набережной Немана, заглянете в самую большую хоральную синагогу и насладитесь видом Борисоглебской церкви. Узнаете о фильмах, снятых здесь, и завершите прогулку в духе 18 века.
Гродно - город, где история оживает на каждом шагу, а его архитектура рассказывает о великих событиях прошлого
Начнём знакомство с сердца города — главной площади. Здесь расположились величественные храмы, дворцы, тюрьма, музеи и узкие улочки, убегающие в разные стороны.
Прогуляемся по Замковой улице и насладимся многообразием её архитектуры. Старый и Новый замки возводились в городе по приказу Великого Витовта, короля Стефана Батория и короля Августа II — здесь буквально творилась история.
Пройдём по набережной Немана. Здесь — мосты, речной вокзал, лестница любви, Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь, пожарная каланча.
Заглянем в самую большую хоральную синагогу, пышный интерьер которой поражает и сегодня — а ведь строительство началось в 16 веке.
Жемчужина города — Борисоглебская (Коложская) церковь 12 века. Она — современница «Слова о полку Игореве» и крестовых походов Ричарда Львиное Сердце. Внутри — редкие кладки, камни с символами. Это не просто стены — это код, который можно пытаться разгадать.
Кафедральный костёл Святого Франциска Ксаверия — не только архитектурный шедевр, но и храм с особым статусом. Он носит звание Малой базилики. На его освящении в 1705 году присутствовали король Август II и Пётр I. Здесь отсчитывают время самые старые башенные часы Европы.
Пройдёмся по пешеходной улице, откроем тайны некоторых зданий, вспомним кинофильмы, снятые в Гродно, и заглянем в уютные дворики.
Жанна — ваш гид в Гродно
Провела экскурсии для 166 туристов
Приветствую вас, любители путешествий. Давайте знакомиться: я Жанна — гид по Гродно. Приглашаю вместе со мной прогуляться по самому красивому городу Беларуси. Я помогу вам открыть тайны этого прекрасного места. читать дальше
Вы насладитесь уникальной атмосферой, узнаете исторические факты и закружитесь в лабиринтах архитектурного изобилия.
Почему стоит выбрать меня? Со мной легко общаться, я всегда учитываю ваши интересы и предпочтения, чтобы сделать экскурсию максимально увлекательной и интересной. И предлагаю нестандартные маршруты, которые позволят вам увидеть не только известные достопримечательности, но и скрытые жемчужины Гродно.
Анна
3 ноя 2025
Огромное спасибо Жанне за любовь Гродно, за большие знания об истории и культуре родной земли! Мы наслаждались каждой минутой экскурсии! Все было комфортно, интересно, с удовольствием задавали вопросы и получали ответы! Жанна порекомендовала нам отличные места для самостоятельного посещения! С ней абсолютно органично влюбиться в прекрасный Гродно! Огромное спасибо за позитив и новые открытия
О
Олег
3 ноя 2025
Очень содержательная и глубокая экскурсия, уникальная подача эксклюзивной информации, аутентичность! Очень понравилось, всегда за этим едем в путешествия, чтобы почувствовать чем живет и как народ в этом уникальном и обаятельном Гродно! Спасибо огромное Жанне за оказанное гостеприимство, большой профессионализм в подаче материала!
Г
Галина
23 окт 2025
Огромное спасибо Жанне за экскурсию! Влюбились в Гродно навсегда! Мечтаем приехать на несколько дней, чтобы посетить всё, что увидели, услышали, но не были внутри! Отдельное спасибо за подарок - сувенир, на память о вашем городе
Д
Дарья
9 окт 2025
Прекрасная экскурсия, бархатистый голос Жанны проведет вас в многовековую историю Гродно. Очень структурированный материал, проиллюстрированный красивейшими гравюрами 16 века, портретами и видами города в разные эпохи. Рассказ очень живой и интересный. Большое спасибо Жанне за прикосновение к истории города.
Катерина
7 окт 2025
Очень насыщенная и приятная экскурсия. Маршрут насыщен красивыми видами и рассказами из истории города.
И
Ирина
13 сен 2025
Благодарим Эдуарда за прекрасную экскурсию. Все прошло легко и с юмором, очень интересная экскурсия, много разной информации, получали ответы на все интересующие вопросы, Эдуард отзывался на все наши пожелания. Рекомендуем экскурсию.
С
Сергей
10 авг 2025
Отличный экскурсовод. Все четко и понятно. Очень рекомендую Жанну.
Оксана
16 июл 2025
Жанна провела познавательную экскурсию, за три часа обошли практически все самое интересное и нужное для посещения в городе. На следующий день воспользовались советами Жанны о том, где хорошие дешевые драники, читать дальше
лучшие 2 кофейни, отличный бизнес ланч, а также поднялись на крышу на смотровую, посетили синагогу и прошлись еще по тем местам, которые проходили на экскурсии. Без Жанны наше посещение Гродно было бы не таким ярким и насыщенным. Благодарим и однозначно советуем.
М
Мария
16 июн 2025
Экскурсию проводил Эдуард. Очень содержательно, интересно и разнопланово. Эдуарда будем рекомендовать друзьям, как замечательного экскурсовода и приятного человека. Спасибо Вам ОГРОМНОЕ, Эдуард🙏
О
Олег
6 июн 2025
Экскурсия была великолепная! Очень рекомендую всем 👍 Жанна очень хорошо знает город, его историю, его самые интересные места, рассказывает с огоньком, и зажигает любовью к своему городу!
Р
Рустем
4 мая 2025
Очень интересный город, Жанна отлично знает историю и любит свой город. Экскурсия очень продолжительная, требующая много ходить.
К
Константин
13 апр 2025
Отличная экскурсия, полностью соответствует своему названию. Весенняя погода праздничный день добавили впечатление и краски в рассказ экскурсовода. Спасибо Жанне, которая 3,5 часа заполнила наше путешествие по Беларуси в Гродно.