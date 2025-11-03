Экскурсия по Гродно - это путешествие сквозь века. Вы увидите величественные храмы и дворцы, прогуляетесь по Замковой улице и набережной Немана, заглянете в самую большую хоральную синагогу и насладитесь видом Борисоглебской церкви. Узнаете о фильмах, снятых здесь, и завершите прогулку в духе 18 века. Гродно - город, где история оживает на каждом шагу, а его архитектура рассказывает о великих событиях прошлого

Описание экскурсии

Начнём знакомство с сердца города — главной площади. Здесь расположились величественные храмы, дворцы, тюрьма, музеи и узкие улочки, убегающие в разные стороны.

Прогуляемся по Замковой улице и насладимся многообразием её архитектуры. Старый и Новый замки возводились в городе по приказу Великого Витовта, короля Стефана Батория и короля Августа II — здесь буквально творилась история.

Пройдём по набережной Немана. Здесь — мосты, речной вокзал, лестница любви, Свято-Рождество-Богородичный женский монастырь, пожарная каланча.

Заглянем в самую большую хоральную синагогу, пышный интерьер которой поражает и сегодня — а ведь строительство началось в 16 веке.

Жемчужина города — Борисоглебская (Коложская) церковь 12 века. Она — современница «Слова о полку Игореве» и крестовых походов Ричарда Львиное Сердце. Внутри — редкие кладки, камни с символами. Это не просто стены — это код, который можно пытаться разгадать.

Кафедральный костёл Святого Франциска Ксаверия — не только архитектурный шедевр, но и храм с особым статусом. Он носит звание Малой базилики. На его освящении в 1705 году присутствовали король Август II и Пётр I. Здесь отсчитывают время самые старые башенные часы Европы.

Пройдёмся по пешеходной улице, откроем тайны некоторых зданий, вспомним кинофильмы, снятые в Гродно, и заглянем в уютные дворики.