Приглашаем окунуться в европейскую атмосферу, прогуляться по старинным улочкам, узнать, какие тайны скрывают средневековые замки, и пройтись по парадным залам, представляя себя знатными вельможами.Вы побываете в Гродно, осмотрите Старый и

Новый замки, заглянете в Лютеранскую кирху, где можно услышать орган, и осмотрите Коложскую церковь, древнейшую в Беларуси. Ещё на пароме проплывёте по живописному Августовскому каналу. В Несвижском замке услышите историю призрака Чёрной дамы и полюбуетесь внутренним убранством. А завершим тур в Минске: покажем вам главные достопримечательности столицы, в архитектуре которой смешалось множество стилей.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Описание тура

Организационные детали

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.

Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).

Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.