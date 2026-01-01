Описание тура
Организационные детали
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.
Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).
Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.
Проживание. 4-местное размещение в купе в туристическом поезде. Возможно проживание в 2-местном купе, а также 1-местное размещение в 2-местном купе.
Обратите внимание: в поезде нет вагона-ресторана.
Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда с блюдами национальной кухни, остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Поезд и автобус.
Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, для них предусмотрены скидки.
Программа тура по дням
Отправление в Гродно
В 18:18 — отправление туристического поезда с Белорусского вокзала в Москве.
Старый и Новый замки, прогулка по Августовскому каналу на пароме, Коложская церковь и Фарный костёл
В 10:09 прибудем в Гродно, позавтракаем в кафе и начнём экскурсию по городу на берегу Немана. Побываем в Старом замке, а затем осмотрим и Новый замок, где происходили второй и третий разделы Речи Посполитой. Посетим Лютеранскую кирху, где будет возможность услышать орган.
Дальше вас ждёт прогулка на теплоходе по Августовскому каналу, который соединяет реку Вислу с Неманом. Он расположился в живописном месте, окружённый хвойными лесами и озёрами. На кораблике мы пройдём через шлюзы и разводные мосты, узнаем историю этого сооружения и полюбуемся видами.
По возвращении в Гродно продолжим экскурсию по городу. Посетим Коложскую церковь 12 века, а ещё увидим Фарный костёл Франциска Ксаверия, полюбуемся старинными постройками в стиле готики и ренессанса, барокко и классицизма.
Далее — свободное время. Рекомендуем попробовать крафтовый кофе и заглянуть в зоопарк. Затем — трансфер на вокзал. В 23:42 поезд отправится в Минск.
Несвижский замок и пешеходная экскурсия по Минску
Поезд прибудет в 6:40. После завтрака отправимся к дворцово-парковому комплексу в Несвиже. Расстояние — около 120 км. Перед вами предстанет роскошный замок рода Радзивиллов. Он окружён прудами и земляными валами, здесь есть парадный двор и живописный парк. Мы пройдём по роскошным залам: Золотому, Бальному, Портретному, Каминному, Охотничьему. Говорят, здесь до сих пор бродит призрак Чёрной дамы!
Ещё посетим Фарный костёл в Несвиже, осмотрим трёхнефную базилику, расписанную фресками — усыпальницу династии Радзивиллов. Пообедаем блюдами национальной кухни и вернёмся в Минск. Вы прогуляетесь по Верхнему городу, полюбуетесь архитектурой на площади Свободы, увидите здания разных эпох и стилей, Гостиный двор, Ратушу, монастырские комплексы бернардинцев, базилиан, иезуитов, православные и католические соборы.
Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять, заглянуть в кафе и купить сувениры.
В 18:20 — отправление поезда в Москву.
Возвращение в Москву
Поезд прибудет на Белорусский вокзал в 5:54.
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|4-местное купе (за чел.)
|55 200 ₽
|2-местное купе (за чел.)
|80 150 ₽
|1-местное размещение в 2-местном купе
|132 050 ₽
|Ребёнок до 9 лет, 4-местное купе (за чел.)
|38 900 ₽
|Ребёнок до 9 лет, 2-местное купе (за чел.)
|51 400 ₽
|Ребёнок до 4 лет, без места (за чел.)
|24 500 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в поезде в купе выбранной категории
- Завтраки и обеды
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Москвы и обратно в ваш город
- Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 24 320 ₽
- Стоимость тура на заезд 11 июня:
- 4-местное купе - 56 300 ₽
- 2-местное купе - 81 700 ₽
- 1-местное размещение в 2-местном купе - 134 600 ₽
- Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 40 500 ₽ (4-местное купе), 52 400 ₽ (2-местное купе)
- Для детей до 4 лет включительно (без места) - 25 400 ₽ (2-, 4-местное купе)