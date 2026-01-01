Путешествие в Беларусь на поезде: 2 города, экскурсии в средневековых замках, прогулка на пароме

Отправиться в белорусский вояж с посещением Гродно с Августовким каналом и замка Несвиж в Минске
Приглашаем окунуться в европейскую атмосферу, прогуляться по старинным улочкам, узнать, какие тайны скрывают средневековые замки, и пройтись по парадным залам, представляя себя знатными вельможами.

Вы побываете в Гродно, осмотрите Старый и
Новый замки, заглянете в Лютеранскую кирху, где можно услышать орган, и осмотрите Коложскую церковь, древнейшую в Беларуси. Ещё на пароме проплывёте по живописному Августовскому каналу. В Несвижском замке услышите историю призрака Чёрной дамы и полюбуетесь внутренним убранством.

А завершим тур в Минске: покажем вам главные достопримечательности столицы, в архитектуре которой смешалось множество стилей.

Описание тура

Организационные детали

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.

Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).

Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.

Проживание. 4-местное размещение в купе в туристическом поезде. Возможно проживание в 2-местном купе, а также 1-местное размещение в 2-местном купе.

Обратите внимание: в поезде нет вагона-ресторана.

Питание. В стоимость включены 2 завтрака и 2 обеда с блюдами национальной кухни, остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Поезд и автобус.

Дети. Возможно участие с детьми любого возраста, для них предусмотрены скидки.

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Гродно

В 18:18 — отправление туристического поезда с Белорусского вокзала в Москве.

2 день

Старый и Новый замки, прогулка по Августовскому каналу на пароме, Коложская церковь и Фарный костёл

В 10:09 прибудем в Гродно, позавтракаем в кафе и начнём экскурсию по городу на берегу Немана. Побываем в Старом замке, а затем осмотрим и Новый замок, где происходили второй и третий разделы Речи Посполитой. Посетим Лютеранскую кирху, где будет возможность услышать орган.

Дальше вас ждёт прогулка на теплоходе по Августовскому каналу, который соединяет реку Вислу с Неманом. Он расположился в живописном месте, окружённый хвойными лесами и озёрами. На кораблике мы пройдём через шлюзы и разводные мосты, узнаем историю этого сооружения и полюбуемся видами.

По возвращении в Гродно продолжим экскурсию по городу. Посетим Коложскую церковь 12 века, а ещё увидим Фарный костёл Франциска Ксаверия, полюбуемся старинными постройками в стиле готики и ренессанса, барокко и классицизма.

Далее — свободное время. Рекомендуем попробовать крафтовый кофе и заглянуть в зоопарк. Затем — трансфер на вокзал. В 23:42 поезд отправится в Минск.

3 день

Несвижский замок и пешеходная экскурсия по Минску

Поезд прибудет в 6:40. После завтрака отправимся к дворцово-парковому комплексу в Несвиже. Расстояние — около 120 км. Перед вами предстанет роскошный замок рода Радзивиллов. Он окружён прудами и земляными валами, здесь есть парадный двор и живописный парк. Мы пройдём по роскошным залам: Золотому, Бальному, Портретному, Каминному, Охотничьему. Говорят, здесь до сих пор бродит призрак Чёрной дамы!

Ещё посетим Фарный костёл в Несвиже, осмотрим трёхнефную базилику, расписанную фресками — усыпальницу династии Радзивиллов. Пообедаем блюдами национальной кухни и вернёмся в Минск. Вы прогуляетесь по Верхнему городу, полюбуетесь архитектурой на площади Свободы, увидите здания разных эпох и стилей, Гостиный двор, Ратушу, монастырские комплексы бернардинцев, базилиан, иезуитов, православные и католические соборы.

Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять, заглянуть в кафе и купить сувениры.

В 18:20 — отправление поезда в Москву.

4 день

Возвращение в Москву

Поезд прибудет на Белорусский вокзал в 5:54.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
4-местное купе (за чел.)55 200 ₽
2-местное купе (за чел.)80 150 ₽
1-местное размещение в 2-местном купе132 050 ₽
Ребёнок до 9 лет, 4-местное купе (за чел.)38 900 ₽
Ребёнок до 9 лет, 2-местное купе (за чел.)51 400 ₽
Ребёнок до 4 лет, без места (за чел.)24 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в поезде в купе выбранной категории
  • Завтраки и обеды
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Москвы и обратно в ваш город
  • Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 24 320 ₽
  • Стоимость тура на заезд 11 июня:
  • 4-местное купе - 56 300 ₽
  • 2-местное купе - 81 700 ₽
  • 1-местное размещение в 2-местном купе - 134 600 ₽
  • Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 40 500 ₽ (4-местное купе), 52 400 ₽ (2-местное купе)
  • Для детей до 4 лет включительно (без места) - 25 400 ₽ (2-, 4-местное купе)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
Завершение: Москва, Белорусский вокзал, 5:54
Когда и сколько длится?
Когда: по расписанию
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

