Своей компанией по Гродненской области: замки, имения шляхтичей, пивоварни
Изучить Гродно, Лиду и Щучин, вспомнить польские кланы, увидеть Августовский канал и оборонный храм
Начало: Гродно, пл. Советская, 4, 8:00
«Встретимся в Гродно и начнём расширенную обзорную экскурсию по городу — сокровищнице старинной архитектуры»
28 июн в 08:00
19 июл в 08:00
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Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
«Во время театрализованной экскурсии познакомитесь с магнатом Каролем Хрептовичем и освоите приветствия по этикету 18 века»
11 июл в 18:17
1 авг в 18:17
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Путешествие в Беларусь на поезде: 2 города, экскурсии в средневековых замках, прогулка на пароме
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«А завершим тур в Минске: покажем вам главные достопримечательности столицы, в архитектуре которой смешалось множество стилей»
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Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Обзорные»
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