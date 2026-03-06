Приглашаем в Белорусский вояж! Вы увидите старинные замки, помнящие рыцарей, знатных особ и легендарные исторические события.Прогуляетесь по аутентичным улочкам Гродно, где соседствуют архитектурные памятники в стиле готики и ренессанса, барокко

и классицизма. Во время театрализованной экскурсии познакомитесь с магнатом Каролем Хрептовичем и освоите приветствия по этикету 18 века. Исследуете Несвижский замок и узнаете легенду о местном приведении. А ещё осмотрите достопримечательности Минска, отведаете блюд национальной кухни и погрузитесь в историю.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.

Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).

Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.