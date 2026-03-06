Прогуляетесь по аутентичным улочкам Гродно, где соседствуют архитектурные памятники в стиле готики и ренессанса, барокко
Описание тура
Организационные детали
Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.
Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.
Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).
Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.
Программа тура по дням
Отправление в Гродно
В 18:17 — отправление туристического поезда с Белорусского вокзала в Москве.
Знакомство с Гродно, Старый и Новый замки и театрализованная экскурсия
В 10:09 прибудем в Гродно, позавтракаем в кафе и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по городу на берегу Немана. Посетим Коложскую церковь 12 века и Лютеранскую кирху, где будет возможность услышать орган. А ещё увидим Фарный костёл Франциска Ксаверия, полюбуемся старинными постройками в стиле готики и ренессанса, барокко и классицизма.
После обеда побываем в Старом замке, а затем осмотрим и Новый замок, где происходили второй и третий разделы Речи Посполитой. Дальше вас ждёт театрализованная экскурсия в Гродненском государственном музее истории религии — вы отправитесь в гости к Каролю Хрептовичу, хозяину дворца. Вы узнаете, какие события происходят в доме магната и что тревожит его семью. А ещё научитесь приветствовать шляхтича по этикету 18 века.
Дальше — свободное время. Рекомендуем попробовать крафтовый кофе и заглянуть в зоопарк. Затем — трансфер на вокзал. В 23:50 отправится поезд в Минск.
Несвижский замок и пешеходная экскурсия по Минску
Поезд прибудет в 6:40. После завтрака отправимся к дворцово-парковому комплексу в Несвиже. Расстояние — около 120 км. Перед вами предстанет роскошный замок рода Радзивиллов. Он окружён прудами и земляными валами, здесь есть парадный двор и живописный парк. Мы пройдём по роскошным залам: Золотому, Бальному, Портретному, Каминному, Охотничьему. Говорят, здесь до сих пор бродит призрак Чёрной дамы!
Ещё посетим Фарный костёл в Несвиже, осмотрим трёхнефную базилику, расписанную фресками — усыпальницу династии Радзивиллов. Пообедаем блюдами национальной кухни и вернёмся в Минск. Вы прогуляетесь по Верхнему городу, полюбуетесь архитектурой на площади Свободы, увидите здания разных эпох и стилей, Гостиный двор, Ратушу, монастырские комплексы бернардинцев, базилиан, иезуитов, православные и католические соборы.
Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять, заглянуть в кафе и купить сувениры.
В 18:20 — отправление поезда в Москву.
Возвращение в Москву
Поезд прибудет на Белорусский вокзал в 5:54.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|4-местное купе (за чел.)
|54 200 ₽
|2-местное купе (за чел.)
|79 200 ₽
|1-местное размещение в 2-местном купе
|131 050 ₽
|Ребёнок до 9 лет, 4-местное купе (за чел.)
|38 800 ₽
|Ребёнок до 9 лет, 2-местное купе (за чел.)
|50 400 ₽
|Ребёнок до 4 лет, без места (за чел.)
|23 900 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проезд в поезде, в купе выбранной категории
- Завтраки и обеды
- Транспортное обслуживание
- Входные билеты
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Билеты до Москвы и обратно в ваш город
- Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 24 350-25 300 ₽
- Стоимость тура зависит от даты
- 06.03.2026
- 4-местное купе - 48 300 ₽
- 2-местное купе - 70 700 ₽
- 1-местное размещение в 2-местном купе - 117 200 ₽
- Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 34 600 ₽ (4-местное купе), 44 900 ₽ (2-местное купе)
- Для детей до 4 лет включительно (без места) - 23 900 ₽ (2-, 4-местное купе)
- 11.06.2026
- 4-местное купе - 56 800 ₽
- 2-местное купе - 82 900 ₽
- 1-местное размещение в 2-местном купе - 137 400 ₽
- Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 40 700 ₽ (4-местное купе), 52 800 ₽ (2-местное купе)
- Для детей до 4 лет включительно (без места) - 25 400 ₽ (2-, 4-местное купе)
- 30.04.2026, 08.05.2026
- 4-местное купе - 59 200 ₽
- Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 42 400 ₽ (4-местное купе), 52 800 ₽ (2-местное купе)