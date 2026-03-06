Путешествие в прошлое на поезде: 2 города, средневековые замки и театрализованная экскурсия

Насладиться белорусским вояжем с посещением Гродно и замка Несвиж в Минске
Приглашаем в Белорусский вояж! Вы увидите старинные замки, помнящие рыцарей, знатных особ и легендарные исторические события.

Прогуляетесь по аутентичным улочкам Гродно, где соседствуют архитектурные памятники в стиле готики и ренессанса, барокко
и классицизма.

Во время театрализованной экскурсии познакомитесь с магнатом Каролем Хрептовичем и освоите приветствия по этикету 18 века. Исследуете Несвижский замок и узнаете легенду о местном приведении.

А ещё осмотрите достопримечательности Минска, отведаете блюд национальной кухни и погрузитесь в историю.

Описание тура

Организационные детали

Время в программе указано ориентировочно. Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объёма и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы и отмены/замены подвижного состава.

Рекомендуем оформить медицинскую страховку на всё время путешествия. По правилам ж/д перевозок наличие медицинской страховки не обязательно — участники сами определяют степень своей защиты.

Номера поезда, вагона, места будут указаны в ваучере. Посадка осуществляется по оригиналам документов (паспорт для взрослого, свидетельство о рождении для ребёнка младше 14 лет).

Для покупок рекомендуем иметь наличные белорусские рубли или карту «Мир», обмен валюты возможен в обменных пунктах на ж/д вокзалах или банках РБ.

Программа тура по дням

1 день

Отправление в Гродно

В 18:17 — отправление туристического поезда с Белорусского вокзала в Москве.

2 день

Знакомство с Гродно, Старый и Новый замки и театрализованная экскурсия

В 10:09 прибудем в Гродно, позавтракаем в кафе и начнём автобусно-пешеходную экскурсию по городу на берегу Немана. Посетим Коложскую церковь 12 века и Лютеранскую кирху, где будет возможность услышать орган. А ещё увидим Фарный костёл Франциска Ксаверия, полюбуемся старинными постройками в стиле готики и ренессанса, барокко и классицизма.

После обеда побываем в Старом замке, а затем осмотрим и Новый замок, где происходили второй и третий разделы Речи Посполитой. Дальше вас ждёт театрализованная экскурсия в Гродненском государственном музее истории религии — вы отправитесь в гости к Каролю Хрептовичу, хозяину дворца. Вы узнаете, какие события происходят в доме магната и что тревожит его семью. А ещё научитесь приветствовать шляхтича по этикету 18 века.

Дальше — свободное время. Рекомендуем попробовать крафтовый кофе и заглянуть в зоопарк. Затем — трансфер на вокзал. В 23:50 отправится поезд в Минск.

3 день

Несвижский замок и пешеходная экскурсия по Минску

Поезд прибудет в 6:40. После завтрака отправимся к дворцово-парковому комплексу в Несвиже. Расстояние — около 120 км. Перед вами предстанет роскошный замок рода Радзивиллов. Он окружён прудами и земляными валами, здесь есть парадный двор и живописный парк. Мы пройдём по роскошным залам: Золотому, Бальному, Портретному, Каминному, Охотничьему. Говорят, здесь до сих пор бродит призрак Чёрной дамы!

Ещё посетим Фарный костёл в Несвиже, осмотрим трёхнефную базилику, расписанную фресками — усыпальницу династии Радзивиллов. Пообедаем блюдами национальной кухни и вернёмся в Минск. Вы прогуляетесь по Верхнему городу, полюбуетесь архитектурой на площади Свободы, увидите здания разных эпох и стилей, Гостиный двор, Ратушу, монастырские комплексы бернардинцев, базилиан, иезуитов, православные и католические соборы.

Затем — свободное время, чтобы самостоятельно погулять, заглянуть в кафе и купить сувениры.

В 18:20 — отправление поезда в Москву.

4 день

Возвращение в Москву

Поезд прибудет на Белорусский вокзал в 5:54.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
4-местное купе (за чел.)54 200 ₽
2-местное купе (за чел.)79 200 ₽
1-местное размещение в 2-местном купе131 050 ₽
Ребёнок до 9 лет, 4-местное купе (за чел.)38 800 ₽
Ребёнок до 9 лет, 2-местное купе (за чел.)50 400 ₽
Ребёнок до 4 лет, без места (за чел.)23 900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проезд в поезде, в купе выбранной категории
  • Завтраки и обеды
  • Транспортное обслуживание
  • Входные билеты
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты до Москвы и обратно в ваш город
  • Выкуп дополнительного места в 4-местном купе - 24 350-25 300 ₽
  • Стоимость тура зависит от даты
  • 06.03.2026
  • 4-местное купе - 48 300 ₽
  • 2-местное купе - 70 700 ₽
  • 1-местное размещение в 2-местном купе - 117 200 ₽
  • Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 34 600 ₽ (4-местное купе), 44 900 ₽ (2-местное купе)
  • Для детей до 4 лет включительно (без места) - 23 900 ₽ (2-, 4-местное купе)
  • 11.06.2026
  • 4-местное купе - 56 800 ₽
  • 2-местное купе - 82 900 ₽
  • 1-местное размещение в 2-местном купе - 137 400 ₽
  • Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 40 700 ₽ (4-местное купе), 52 800 ₽ (2-местное купе)
  • Для детей до 4 лет включительно (без места) - 25 400 ₽ (2-, 4-местное купе)
  • 30.04.2026, 08.05.2026
  • 4-местное купе - 59 200 ₽
  • Для детей до 9 лет включительно (с местом) - 42 400 ₽ (4-местное купе), 52 800 ₽ (2-местное купе)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
Завершение: Москва, Белорусский вокзал, 5:54
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина
Екатерина — Организатор в Гродно
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 17 туристов
Мы — дочерняя компания крупнейшего в России холдинга пассажирских и грузовых перевозок. С 2005 года организуем чартерные и корпоративные мероприятия с использованием поездов, а с 2011 вышли на массовый рынок
и начали возрождать железнодорожный туризм. У нас широкий ассортимент экскурсий и туров по России и Беларуси, включая эксклюзивные: путешествия на ретропоезде, тематические новогодние маршруты для детей, поездки по Транссибирской магистрали и Шёлковому пути и многие другие. Круизы доступны в вагонах любого класса, а программы включают уникальные локации, дегустации национальных блюд и мастер-классы.

