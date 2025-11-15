Встретимся в Гродно и начнём расширенную обзорную экскурсию по городу — сокровищнице старинной архитектуры. Посетим Старый или Новый замок, а после обеда поедем к Августовскому каналу — уникальному сооружению, которому более 180 лет.

На нашем пути к каналу встретятся Николаевские форты, доты линии Молотова, Гродненские Мальдивы (меловые карьеры). Также мы погуляем по дворцово-парковому комплексу «Великий Святск» — родовому гнезду династии Воловичей — и продегустируем тут пиво.

На Августовском канале запланирована водная прогулка: опытный капитан проведёт корабль по узким шлюзам. Вечером вернёмся в Гродно, пройдёмся по пешеходной Советской улице и отправимся по отелям.