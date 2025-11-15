В Средневековье здесь билось сердце Литовского княжества и Речи Посполитой, и по сей день тут сохранились старинные цитадели, монаршие
Гродно, Николаевские форты, линия Молотова, местные Мальдивы, дворец «Святск», Августовский канал
Встретимся в Гродно и начнём расширенную обзорную экскурсию по городу — сокровищнице старинной архитектуры. Посетим Старый или Новый замок, а после обеда поедем к Августовскому каналу — уникальному сооружению, которому более 180 лет.
На нашем пути к каналу встретятся Николаевские форты, доты линии Молотова, Гродненские Мальдивы (меловые карьеры). Также мы погуляем по дворцово-парковому комплексу «Великий Святск» — родовому гнезду династии Воловичей — и продегустируем тут пиво.
На Августовском канале запланирована водная прогулка: опытный капитан проведёт корабль по узким шлюзам. Вечером вернёмся в Гродно, пройдёмся по пешеходной Советской улице и отправимся по отелям.
Храм в Мурованке, замок и пивоварня в Лиде, дворянская усадьба в Щучине
Начнём день с поездки в Лиду — древний великокняжеский город и пивную столицу Беларуси. По дороге остановимся в деревне Мурованка, чтобы осмотреть церковь оборонительного типа с башнями-бойницами и сложными готическими сводами.
По прибытии сходим в средневековый Лидский замок, погуляем по его окрестностям и историческому центру города. После обеда заглянем на пивоварню, где можно заказать экскурсию с дегустацией.
В финале тура заедем в Щучин, где ранее располагалась секретная авиабаза. Здесь исследуем центральные улицы и побываем в дворянской усадьбе Друцких-Любецких. Потом вернёмся в Гродно и попрощаемся.
- Все трансферы по маршруту
- Сопровождение гидом и экскурсии по программе
- Билеты в Гродно и обратно в ваш город
- Проживание
- Питание
- Входные билеты:
- Старый или Новый замок Гродно - взрослый 14 бел. руб., детский 7 бел. руб. + индивидуальный гид 35 бел. руб
- Синагога - 5 бел. руб
- Дворец «Великий Святск Воловичей» - 5 бел. руб., дегустация пива - 18 бел. руб
- Водная прогулка по Августовскому каналу - взрослый 15 бел. руб., детский 10 бел. руб
- Храм в Мурованке - 20 бел. руб. за группу
- Лидский замок - 14 бел. руб. + индивидуальный гид 28/40 бел. руб. за группу
- Лидский пивзавод с дегустацией - 40 бел. руб
- Дворец Друцких-Любецких - 5 бел. руб