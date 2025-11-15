Мои заказы

Своей компанией по Гродненской области: замки, имения шляхтичей, пивоварни

Изучить Гродно, Лиду и Щучин, вспомнить польские кланы, увидеть Августовский канал и оборонный храм
Гродно и окрестности — один из старейших и самых колоритных уголков Беларуси.

В Средневековье здесь билось сердце Литовского княжества и Речи Посполитой, и по сей день тут сохранились старинные цитадели, монаршие
резиденции, аристократические усадьбы и другая типично европейская архитектура.

Вы осмотрите Старый, Новый и Лидский замки, в которых польские короли и литовские князья принимали знатных гостей и устраивали пышные балы.

Увидите, где и как жили Воловичи и Друцкие-Любецкие — именитые и титулованные династии, на протяжении столетий занимавшие высокие посты при дворе.

А также сможете поучаствовать в шлюзовании на Августовском канале, продегустировать пенное на двух пивоварнях и взобраться на башню-бойницу укреплённого храма, который позволял местным укрыться от вражеских нападений.

Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Обязательно возьмите с собой наличные белорусские рубли, зонты, желательно — непромокаемые плащи (дождевики).

Бронировать жильё необходимо максимально заранее, т. к. в Гродно небольшой выбор мест проживания. Также как можно раньше необходимо забронировать экскурсии по Лидскому пивзаводу и Августовскому каналу, предварительно согласовав даты с организатором тура.

Не допускается участие с домашними животными.

Программа тура по дням

1 день

Гродно, Николаевские форты, линия Молотова, местные Мальдивы, дворец «Святск», Августовский канал

Встретимся в Гродно и начнём расширенную обзорную экскурсию по городу — сокровищнице старинной архитектуры. Посетим Старый или Новый замок, а после обеда поедем к Августовскому каналу — уникальному сооружению, которому более 180 лет.

На нашем пути к каналу встретятся Николаевские форты, доты линии Молотова, Гродненские Мальдивы (меловые карьеры). Также мы погуляем по дворцово-парковому комплексу «Великий Святск» — родовому гнезду династии Воловичей — и продегустируем тут пиво.

На Августовском канале запланирована водная прогулка: опытный капитан проведёт корабль по узким шлюзам. Вечером вернёмся в Гродно, пройдёмся по пешеходной Советской улице и отправимся по отелям.

Гродно, Николаевские форты, линия Молотова, местные Мальдивы, дворец «Святск», Августовский канал
2 день

Храм в Мурованке, замок и пивоварня в Лиде, дворянская усадьба в Щучине

Начнём день с поездки в Лиду — древний великокняжеский город и пивную столицу Беларуси. По дороге остановимся в деревне Мурованка, чтобы осмотреть церковь оборонительного типа с башнями-бойницами и сложными готическими сводами.

По прибытии сходим в средневековый Лидский замок, погуляем по его окрестностям и историческому центру города. После обеда заглянем на пивоварню, где можно заказать экскурсию с дегустацией.

В финале тура заедем в Щучин, где ранее располагалась секретная авиабаза. Здесь исследуем центральные улицы и побываем в дворянской усадьбе Друцких-Любецких. Потом вернёмся в Гродно и попрощаемся.

Храм в Мурованке, замок и пивоварня в Лиде, дворянская усадьба в Щучине

Ответы на вопросы

Что включено
  • Все трансферы по маршруту
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты в Гродно и обратно в ваш город
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты:
  • Старый или Новый замок Гродно - взрослый 14 бел. руб., детский 7 бел. руб. + индивидуальный гид 35 бел. руб
  • Синагога - 5 бел. руб
  • Дворец «Великий Святск Воловичей» - 5 бел. руб., дегустация пива - 18 бел. руб
  • Водная прогулка по Августовскому каналу - взрослый 15 бел. руб., детский 10 бел. руб
  • Храм в Мурованке - 20 бел. руб. за группу
  • Лидский замок - 14 бел. руб. + индивидуальный гид 28/40 бел. руб. за группу
  • Лидский пивзавод с дегустацией - 40 бел. руб
  • Дворец Друцких-Любецких - 5 бел. руб
Где начинаем и завершаем?
Начало: Гродно, пл. Советская, 4, 8:00
Завершение: Гродно, ул. Большая Троицкая, 18:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваш гид в Гродно
Провёл экскурсии для 1024 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Андрей, я коренной гродненец и профессиональный гид с многолетним стажем. Провожу обзорные и тематические экскурсии по городу. С радостью покажу вам известные и нетривиальные места, поделюсь белорусским гостеприимством и радушием.
