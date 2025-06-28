Своей компанией по Гродненской области: замки, имения шляхтичей, пивоварни
Изучить Гродно, Лиду и Щучин, вспомнить польские кланы, увидеть Августовский канал и оборонный храм
Начало: Гродно, пл. Советская, 4, 8:00
28 июн в 08:00
19 июл в 08:00
65 000 ₽ за всё до 5 чел.
Путешествие в прошлое на поезде: 2 города, средневековые замки и театрализованная экскурсия
Насладиться белорусским вояжем с посещением Гродно и замка Несвиж в Минске
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:17
11 июл в 18:17
1 авг в 18:17
46 950 ₽ за человека
Путешествие в Беларусь на поезде: 2 города, экскурсии в средневековых замках, прогулка на пароме
Отправиться в белорусский вояж с посещением Гродно с Августовким каналом и замка Несвиж в Минске
Начало: Москва, Белорусский вокзал, 18:18
11 июл в 18:18
1 авг в 18:18
49 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Гродно в категории «Групповые»
Самые популярные туры этой рубрики в Гродно
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
Сколько стоит тур в Гродно в июне 2025
Сейчас в Гродно в категории "Групповые" можно забронировать 3 тура от 46 950 до 65 000.
Забронируйте групповые туры в Гродно из нашей подборки от лучших гидов и турагентств Гродно по низким ценам в 2025. Большое количество отзывов от туристов посетивших данные мероприятия и фото с туров. Все экскурсоводы говорят по-русски. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август