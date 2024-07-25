Мы отправимся в музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий Дудутки, где вы узнаете все об особенностях белорусской народной культуры — посетите различные мастерские, ферму, конюшню, а еще сможете попробовать старинные белорусские угощения и насладиться атмосферой настоящего фольварка.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Описание экскурсии
Что вас ждетВам раскроются особенности белорусской народной культуры — от основных цветов в узорах рушников до секретов мастеров гончарства, бортничества, хлебопечения, кузнечного дела. Вы сможете попробовать старинные белорусские угощения и насладиться атмосферой настоящего белорусского фольварка. Мы отправимся в музейный комплекс старинных народных ремесел и технологий Дудутки. Здесь нас ждет посещение мастерских по хлебопечению, ткачеству, соломоплетению, гончарства, кузнечному делу, деревообработке, самогоноварению, бортничеству. Вы посетите местную ферму и конюшню, а в городе мастеров сможете купить работы настоящих белорусских мастеров.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дудутки
- Музей старинных ремесел
- Мастерская гончарства
- Кузница
- Хлебопекарня
- Мельница
- Православный храм
- Домик бортника
- Ферма
- Конюшня
- Сыроварня
- Броварня
- Мастерские по ткачеству и соломоплетению
- Выставка автомобилей
Что включено
- Услуги гида
- Путевая информация
- Экскурсия в музее
Что не входит в цену
- Входной билет в музей
- Услуги транспорта: до 3 человек - 180 бел. руб., до 7 человек - 200 бел. руб.
Место начала и завершения?
Минск, пл. Независимости, костел св. Симона и Елены
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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