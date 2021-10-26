Все экскурсии в Минске

Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Минске – доступно 73 экскурсии на 2021 год, 1636 ⭐ отзывов, цены от $5, посетите достопримечательности: Старый город, Троицкое предместье, Красный костёл, Дудутки, Сула, Замок Мир, Несвижский замок. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Минске почти всё
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Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
4.7
115
2ч 30м
$12
за 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
Думаете, что город бывшего СССР предсказуем и прост в понимании
Ежедневно в 15:00. начинаем в 15:15
Экскурсия Мир - Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
4.8
256
11ч
$35
за 1 чел.
Экскурсия Мир - Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
Обширная программа на целый день с посещением знаковых памятников Беларуси: Мирского замка и его...
Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
Минск XXL — на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
5
15
79
за 1-6 чел.
Минск XXL — на автомобиле
Всё интересное в одном маршруте: главные и альтернативные достопримечательности столицы
По Минску на автобусе
4.6
191
3ч 30м
$12.5
за 1 чел.
По Минску на автобусе
На комфортном автобусе вы проедетесь от Привокзальной площади по проспекту Независимости и дальше: к...
понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
Ежедневная прогулка по Минску
5
178
10
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Минску
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов
4.6
39
5ч 30м
$24
за 1 чел.
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов
Экскурсия в музейный комплекс старинных технологий и народных ремёсел "Дудутки"
Привет, Минск!
Индивидуальная экскурсия
5
127
2ч 30м
39
за 1-15 чел.
Привет, Минск!
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Современный, оригинальный Минск
Индивидуальная экскурсия
5
3
1ч 30м
$25
за 1-10 чел.
Современный, оригинальный Минск
Минск - столица Беларуси, город монументальной сталинской архитектуры и советского быта
Ежедневно, в любое время
Мистическая история Минска
Индивидуальная экскурсия
4.8
59
35
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Мистическая история Минска
Погрузиться в мир древних легенд и городских баек на прогулке по историческому центру города
Вечерняя экскурсия по Минску
4.6
108
3ч 30м
$15
за 1 чел.
Вечерняя экскурсия по Минску
Минск - тихая столица Белоруссии, где туристов не так много, как в других центрах Европы
по четвергам и субботам в 18:00
Минск изнутри
Индивидуальная экскурсия
5
4
30
за 1-10 чел.
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
БЕЛАЗ - бренд Беларуси
4.7
26
3ч 30м
$20
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
БЕЛАЗ - бренд Беларуси
Белорусский автомобильный завод - место, где можно увидеть рождение знаменитых машин, завоевавших...
суббота
Многоликий Минск
Индивидуальная экскурсия
5
17
2ч 30м
35
за 1-15 чел.
Многоликий Минск
Увидеть все знаковые места центра города и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8
4.8
43
1ч 15м
$12
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8
На экскурсии вы проедете в уютном ретро-автобусе по самым значимым достопримечательностям...
Вт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Путешествие по замкам Беларуси
Индивидуальная экскурсия
5
29
80
за 1-10 чел.
Путешествие по замкам Беларуси
Замки Мир и Несвиж, дух средневековья и история рода Радзивиллов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Индивидуальная экскурсия
5
4
$38
за 1-5 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю Минска, увидите его глазами местного...
По договоренности
В Минске есть, пить, по душам говорить
4.6
7
2ч 30м
33
за 1 чел.
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
ежедневно в 19:30
Обзорная велоэкскурсия по Минску
$30
за 1 чел.
Обзорная велоэкскурсия по Минску
Свернуть с заезженных маршрутов и открыть Минск с совершенно другой стороны
Ежедневно, 11:00
Знакомство с Минском
5
16
15
за 1 чел.
Знакомство с Минском
Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии
ежедневно в 12:00
Прогулка по тысячелетнему Минску
Индивидуальная экскурсия
5
1
$38
за 1-20 чел.
Прогулка по тысячелетнему Минску
Минск старше многих городов
Минск старинный и современный
Индивидуальная экскурсия
5
1
2ч 30м
30
за 1-2 чел.
Минск старинный и современный
Историческое сердце города, парадные советские проспекты и тайные уголки на обзорной экскурсии
Групповая пешеходная программа по Минску
5
13
$12
за 1 чел.
Групповая пешеходная программа по Минску
Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю Минска, увидите его глазами местного...
Ежедневно в 10:00
Минск — город мечты
Индивидуальная экскурсия
4.9
32
40
за 1-10 чел.
Минск — город мечты
Взглянуть на город глазами коренного жителя и очароваться его гармонией на полной обзорной экскурсии
Брестская крепость и Беловежская пуща:
4.3
34
16ч
$48
за 1 чел.
Брестская крепость и Беловежская пуща:
Вы отправитесь в Брест, город с богатой историей на юге Беларуси
по субботам в 06:40

Последние отзывы «Экскурсии Минска»

  • Отзыв на: Минск XXL — на автомобиле
    М
    Марина
    26 октября 2021
    5
    Очень интересная экскурсия! Вячеслав и его водитель - веселые, позитивные ребята. Автомобиль комфортный и чистый. Нам все понравилось!
  • Отзыв на: Многоликий Минск
    Д
    Дарья
    25 октября 2021
    5
    Марина - потрясающий экскурсовод. Абсолютно уникальный опыт, всю экскурсию слушали Марину, как заворожённые. Очень интересно. Особенно понравился подход с акцентом на современное развитие и жизнь Минска, конечно же, базируясь на «классических» исторических фактах. Строго рекомендую!
  • Отзыв на: Мистическая история Минска
    О
    Ольга
    24 октября 2021
    5
    Максим, спасибо за искренность во время экскурсии. Мы увидели не только достопримечательности, но и прожилки с тобой события прошлого. Спасибо, что шутил и смеялся над нашими шутками
  • Отзыв на: Многоликий Минск
    М
    Мария
    19 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась, время пролетело быстро и весело. Узнали много интересных фактов и историй, которых в путеводителях не найдёшь, Марина очень внимательная и готова адаптироваться под запросы/вопросы экскурсантов. Марина, спасибо! Все очень здорово!
  • Отзыв на: Минск XXL — на автомобиле
    О
    Ольга
    18 октября 2021
    5
    Экскурсию проводила Татьяна, все очень чётко, хорошая речь, хороший темп рассказа, получили ответы на все вопросы, водитель Виталий профессионал.
  • Отзыв на: Привет, Минск!
    Д
    Дмитрий
    16 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась, все было замечательно, всем рекомендую. Не заскучаете это точно.
  • Отзыв на: Привет, Минск!
    В
    Владимир
    15 октября 2021
    5
    Светлана - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГИД! Мы были в компании 7 человек - 2 девушки были из России. И Светлане удалось заинтересовать экскурсией не только их, но и коренных минчан! Я лично очень люблю историю Беларуси и много что знаю, как по мне, но гид сильно удивил деталями, легендами и историями, о которых, наверное, и в интернете не найдешь! Если бы не забронированный столик и замерзшие друзья, я бы ещё и попросил продлить экскурсию. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! Отзывы не врут!
  • Отзыв на: Знакомство с Минском
    С
    Светлана
    12 октября 2021
    5
    Очень хорошая, познавательная экскурсия по г. Минск. Гид интересно рассказывал про город., создание и развитие его. Много вопросов было задано, на которые гид отвечал в полном объёме и интересно. Спасибо за экскурсию
  • Отзыв на: Путешествие по замкам Беларуси
    Е
    Елена
    11 октября 2021
    5
    Хочу поблагодарить Элеонору за интересную экскурсию по замкам. Очень профессиональная, интеллигентная, открытая. Все 9 часов прошли на одном дыхание. Обязательно при следующей поездке воспользуюсь услугами Элеоноры. Ещё раз огромное спасибо!
  • Отзыв на: Минск XXL — на автомобиле
    А
    Алексей
    10 октября 2021
    5
    Марине огромный респект!
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