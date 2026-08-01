Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
6690 ₽ за человека
Что посмотреть в Минске на экскурсиях?
Минск, как столица Республики Беларусь и как один из древнейших городов страны может предложить туристам интересные экскурсии и прогулки, театры и музеи, бары и рестораны, ночные клубы. Для любителей исторических построек - сталинские монументальные здания, литовское барокко в старинных кварталах и классическую церковную архитектуру минских соборов и храмов. 11 столичных театров во главе с Большим Театром Оперы и Балета Беларуси позволят вам культурно провести вечера с классическим искусством, а днем вас ждут все 16 музеев города.
Для тех, кто предпочитает активный отдых, есть конные и велосипедные прогулки, арт - хаузные галереи и концертные центры. Напоминаем, что в столице проводится 9 ежегодных крупных фестивалей и несколько мелких. Если вы хотите их посетить, то советуем ознакомиться с афишей у нас на сайте и заранее запланировать экскурсионный тур
Местные экскурсоводы
Минск - один из самых удобных для туризма город. Спокойный, интересный, гостеприимный и недорогой. Закажите экскурсию и профессиональные гиды покажут вам столицу Беларуси во всей красе. Но для этого гостям республики не стоит хватать то, что первое попалось. Гораздо удобнее выбрать экскурсию в интернете на нашем сайте. Можете посмотреть отзывы об агентстве или гиде, ознакомиться с маршрутом поездки. Важно, что приехав на место, вы будете уверенны, что вас встретят и всё покажут
Отличная поездка получилась! Спасибо компании, водителю и конечно же прекрасному экскурсоводу Нелле! Ну как нам всем с ней повезло! И интересный рассказчик, читать дальшеуменьшить
и внимательный человек, с тонкой внутренней организацией. С таким гидом было очень комфортно в такой непростой поездке в два замка. Получили много информации, много впечатлений, много исторических экскурсов. Очень здорово! Спасибо большое!
Сейчас в Минске можно забронировать 510 экскурсий и билетов от 30 до 57 000 со скидкой до 32%. Туристы уже оставили гидам 39519 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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