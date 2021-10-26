Максим, спасибо за искренность во время экскурсии. Мы увидели не только достопримечательности, но и прожилки с тобой события прошлого. Спасибо, что шутил и смеялся над нашими шутками

Экскурсия очень понравилась, время пролетело быстро и весело. Узнали много интересных фактов и историй, которых в путеводителях не найдёшь, Марина очень внимательная и готова адаптироваться под запросы/вопросы экскурсантов. Марина, спасибо! Все очень здорово!

В Владимир 5

Светлана - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГИД! Мы были в компании 7 человек - 2 девушки были из России. И Светлане удалось заинтересовать экскурсией не только их, но и коренных минчан! Я лично очень люблю историю Беларуси и много что знаю, как по мне, но гид сильно удивил деталями, легендами и историями, о которых, наверное, и в интернете не найдешь! Если бы не забронированный столик и замерзшие друзья, я бы ещё и попросил продлить экскурсию. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! Отзывы не врут!