Все экскурсии в Минске
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Минске – доступно 73 экскурсии на 2021 год, 1636 ⭐ отзывов, цены от $5, посетите достопримечательности: Старый город, Троицкое предместье, Красный костёл, Дудутки, Сула, Замок Мир, Несвижский замок. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Минске почти всё
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2ч 30м
$12
за 1 чел.
Пешеходная обзорная экскурсия по центру Минска
Думаете, что город бывшего СССР предсказуем и прост в понимании
Ежедневно в 15:00. начинаем в 15:15
11ч
$35
за 1 чел.
Экскурсия Мир - Несвиж «Владения рода Радзивиллов»
Обширная программа на целый день с посещением знаковых памятников Беларуси: Мирского замка и его...
Понедельник, четверг, суббота, воскресенье
Индивидуальная экскурсия
3ч
€79
за 1-6 чел.
Минск XXL — на автомобиле
Всё интересное в одном маршруте: главные и альтернативные достопримечательности столицы
3ч 30м
$12.5
за 1 чел.
По Минску на автобусе
На комфортном автобусе вы проедетесь от Привокзальной площади по проспекту Независимости и дальше: к...
понедельник, вторник, среда, пятница, воскресенье
2ч
€10
за 1 чел.
Ежедневная прогулка по Минску
Узнать и полюбить город за 2 часа
ежедневно в 15:00
5ч 30м
$24
за 1 чел.
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов
Экскурсия в музейный комплекс старинных технологий и народных ремёсел "Дудутки"
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€39
за 1-15 чел.
Привет, Минск!
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
$25
за 1-10 чел.
Современный, оригинальный Минск
Минск - столица Беларуси, город монументальной сталинской архитектуры и советского быта
Ежедневно, в любое время
Индивидуальная экскурсия
2ч
€35
за 1-15 чел.
Очень популярно сейчас
Мистическая история Минска
Погрузиться в мир древних легенд и городских баек на прогулке по историческому центру города
3ч 30м
$15
за 1 чел.
Вечерняя экскурсия по Минску
Минск - тихая столица Белоруссии, где туристов не так много, как в других центрах Европы
по четвергам и субботам в 18:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€30
за 1-10 чел.
Минск изнутри
Известные и тайные места белорусской столицы на обзорной экскурсии
3ч 30м
$20
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
БЕЛАЗ - бренд Беларуси
Белорусский автомобильный завод - место, где можно увидеть рождение знаменитых машин, завоевавших...
суббота
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€35
за 1-15 чел.
Многоликий Минск
Увидеть все знаковые места центра города и услышать о них самое интересное на обзорной экскурсии
1ч 15м
$12
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Минску на красном ретро-автобусе ЗИС-8
На экскурсии вы проедете в уютном ретро-автобусе по самым значимым достопримечательностям...
Вт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00 и 20:00
Индивидуальная экскурсия
9ч
€80
за 1-10 чел.
Путешествие по замкам Беларуси
Замки Мир и Несвиж, дух средневековья и история рода Радзивиллов
Индивидуальная экскурсия
3ч
$38
за 1-5 чел.
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю Минска, увидите его глазами местного...
По договоренности
2ч 30м
€33
за 1 чел.
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
ежедневно в 19:30
3ч
$30
за 1 чел.
Обзорная велоэкскурсия по Минску
Свернуть с заезженных маршрутов и открыть Минск с совершенно другой стороны
Ежедневно, 11:00
2ч
€15
за 1 чел.
Знакомство с Минском
Разобраться в многовековой истории города и полюбоваться его красотами на групповой экскурсии
ежедневно в 12:00
Индивидуальная экскурсия
2ч
$38
за 1-20 чел.
Прогулка по тысячелетнему Минску
Минск старше многих городов
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
€30
за 1-2 чел.
Минск старинный и современный
Историческое сердце города, парадные советские проспекты и тайные уголки на обзорной экскурсии
3ч
$12
за 1 чел.
Групповая пешеходная программа по Минску
Во время нашей прогулки вы погрузитесь в тысячелетнюю историю Минска, увидите его глазами местного...
Ежедневно в 10:00
Индивидуальная экскурсия
3ч
€40
за 1-10 чел.
Минск — город мечты
Взглянуть на город глазами коренного жителя и очароваться его гармонией на полной обзорной экскурсии
16ч
$48
за 1 чел.
Брестская крепость и Беловежская пуща:
Вы отправитесь в Брест, город с богатой историей на юге Беларуси
по субботам в 06:40
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Последние отзывы «Экскурсии Минска»
- ММарина26 октября 2021Очень интересная экскурсия! Вячеслав и его водитель - веселые, позитивные ребята. Автомобиль комфортный и чистый. Нам все понравилось!
- Отзыв на: Многоликий МинскДДарья25 октября 2021Марина - потрясающий экскурсовод. Абсолютно уникальный опыт, всю экскурсию слушали Марину, как заворожённые. Очень интересно. Особенно понравился подход с акцентом на современное развитие и жизнь Минска, конечно же, базируясь на «классических» исторических фактах. Строго рекомендую!
- Отзыв на: Мистическая история МинскаООльга24 октября 2021Максим, спасибо за искренность во время экскурсии. Мы увидели не только достопримечательности, но и прожилки с тобой события прошлого. Спасибо, что шутил и смеялся над нашими шутками
- Отзыв на: Многоликий МинскММария19 октября 2021Экскурсия очень понравилась, время пролетело быстро и весело. Узнали много интересных фактов и историй, которых в путеводителях не найдёшь, Марина очень внимательная и готова адаптироваться под запросы/вопросы экскурсантов. Марина, спасибо! Все очень здорово!
- ООльга18 октября 2021Экскурсию проводила Татьяна, все очень чётко, хорошая речь, хороший темп рассказа, получили ответы на все вопросы, водитель Виталий профессионал.
- Отзыв на: Привет, Минск!ДДмитрий16 октября 2021Экскурсия очень понравилась, все было замечательно, всем рекомендую. Не заскучаете это точно.
- Отзыв на: Привет, Минск!ВВладимир15 октября 2021Светлана - ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ГИД! Мы были в компании 7 человек - 2 девушки были из России. И Светлане удалось заинтересовать экскурсией не только их, но и коренных минчан! Я лично очень люблю историю Беларуси и много что знаю, как по мне, но гид сильно удивил деталями, легендами и историями, о которых, наверное, и в интернете не найдешь! Если бы не забронированный столик и замерзшие друзья, я бы ещё и попросил продлить экскурсию. ВСЕМ РЕКОМЕНДУЮ! Отзывы не врут!
- Отзыв на: Знакомство с МинскомССветлана12 октября 2021Очень хорошая, познавательная экскурсия по г. Минск. Гид интересно рассказывал про город., создание и развитие его. Много вопросов было задано, на которые гид отвечал в полном объёме и интересно. Спасибо за экскурсию
- Отзыв на: Путешествие по замкам БеларусиЕЕлена11 октября 2021Хочу поблагодарить Элеонору за интересную экскурсию по замкам. Очень профессиональная, интеллигентная, открытая. Все 9 часов прошли на одном дыхание. Обязательно при следующей поездке воспользуюсь услугами Элеоноры. Ещё раз огромное спасибо!
- ААлексей10 октября 2021Марине огромный респект!