Мои заказы

Экскурсии в Минске

Найдено 510 экскурсий в Минске, цены от 30 ₽, скидки до 32%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
2674 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Побывать в замках 16 века, включённых в список наследия ЮНЕСКО
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
4650 ₽ за человека
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включён)
На автобусе
На микроавтобусе
11 часов
914 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включён)
Средневековая история, архитектура и легенды двух из четырёх белорусских объектов ЮНЕСКО
Начало: В центре города внутри ж/д вокзала Минска
Расписание: ежедневно в 09:00
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
5582 ₽ за человека
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
На автобусе
На микроавтобусе
2.5 часа
268 отзывов
Групповая
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Откройте для себя Минск в вечернем свете. Уютный автобус и интересные истории о городе ждут вас на этой экскурсии
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
10 авг в 19:00
1620 ₽ за человека
Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
1213 отзывов
Групповая
Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
Проехать по ключевым локациям и погрузиться в историю города
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1620 ₽ за человека
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
765 отзывов
Групповая
В тренде
Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ
Познакомиться с историей завода, посетить цех и прокатиться на крупнейшем карьерном самосвале в мире
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
3800 ₽ за человека
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
На автобусе
На микроавтобусе
4.5 часа
252 отзыва
Групповая
В тренде
БелАЗ - в гости к гигантам машиностроения
Познакомиться с маркой-символом Беларуси и оценить модели карьерной техники на автобусной экскурсии
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
11 авг в 10:45
13 авг в 09:45
3898 ₽ за человека
Вечерний Минск: групповая автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
115 отзывов
Групповая
В тренде
Вечерний Минск: групповая автобусная экскурсия
Встретить закатные сумерки и ощутить магию города
Начало: У входа в Красный костёл
Расписание: ежедневно в 17:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1650 ₽ за человека
Групповая экскурсия на легендарный завод БелАЗ из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
4 часа
564 отзыва
Групповая
В тренде
Групповая экскурсия на легендарный завод БелАЗ из Минска
Узнать о создании машин-гигантов и сделать эффектные фото с этими символами Беларуси
Начало: На площади Свободы
10 авг в 08:00
12 авг в 08:00
3785 ₽ за человека
Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
На автобусе
13 часов
217 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
Прогуляться по тысячелетним улицам белорусского города и побывать в самом древнем заповеднике Европы
Начало: У шлагбаума Троицкого предместья
Расписание: во вторник, среду, четверг, пятницу и воскресенье в 06:30
Завтра в 06:30
13 авг в 06:30
6400 ₽ за человека
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
393 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Архитектурные шедевры на улочках старинного Гродно. Автобусная экскурсия
Увидеть уникальные памятники разных эпох, прочувствовать европейский дух и послушать орган в кирхе
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
11 авг в 08:00
6245 ₽ за человека
История Минска на душевной прогулке
Пешая
2.5 часа
-
20%
174 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
История Минска на душевной прогулке
От пограничного города Полоцкого княжества до столицы Республики Беларусь
Начало: На Советской 18
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 17:00 и 19:00
Сегодня в 13:30
Завтра в 10:30
1576 ₽1970 ₽ за человека
Привет, Минск
Пешая
2.5 часа
667 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Привет, Минск
Главные достопримечательности и увлекательные истории о местной жизни
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 16:30
Завтра в 08:00
от 7300 ₽ за всё до 10 чел.
Автопешеходная экскурсия по Минску
На машине
На микроавтобусе
2.5 часа
320 отзывов
Групповая
до 14 чел.
Автопешеходная экскурсия по Минску
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: Советская 18
Расписание: ежедневно в 10:30 и 13:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1600 ₽ за человека
Главное в Минске - групповая экскурсия на автобусе
На автобусе
На микроавтобусе
3.5 часа
671 отзыв
Групповая
Главное в Минске - групповая экскурсия на автобусе
Откройте для себя сердце Беларуси: от величественных площадей до уютных улочек на уникальной автобусно-пешеходной экскурсии
Начало: У входа в Красный Костёл
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1650 ₽ за человека
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
105 отзывов
Групповая
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Осмотреть самые яркие архитектурные памятники города и прикоснуться к истокам белорусской столицы
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 10:00 и 15:00, во вторник, четверг, субботу и воскресенье в 10:00
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
1675 ₽ за человека
Верхом по древним лесам Минщины
Конные прогулки
2 часа
73 отзыва
Индивидуальная
Лучший выбор
Верхом по древним лесам Минщины
Погружение в мир лошадей на ранчо в Старом селе, знакомство с породами и верховая прогулка по древнему лесу
Начало: На конюшне в Старом селе
Сегодня в 09:30
Завтра в 13:30
от 3000 ₽ за человека
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
На машине
9 часов
339 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска к Мирскому и Несвижскому замкам и обратно
С комфортом добраться до важных исторических достопримечательностей и вернуться в Минск
Начало: В удобном для вас месте в Минске
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска - в замки Мир и Несвиж и парк истории «Сула»
На машине
10 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска - в замки Мир и Несвиж и парк истории «Сула»
Увидеть сразу три знаковые достопримечательности за один день
Завтра в 09:00
12 авг в 08:30
от 16 800 ₽ за всё до 4 чел.
Минск XXL - на автомобиле
На машине
3 часа
350 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Лучший выбор
Минск XXL - на автомобиле
Всё интересное в одном маршруте: главные и альтернативные достопримечательности столицы
11 авг в 13:00
12 авг в 08:00
от 12 900 ₽ за всё до 7 чел.
Вечерний Минск в мини-группе
Пешая
2.5 часа
158 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Вечерний Минск в мини-группе
Узнать больше о прошлом и настоящем города на прогулке после заката
Начало: На ул. Советской 18
Расписание: ежедневно в 17:00 и 19:00
Сегодня в 17:00
Завтра в 17:00
1461 ₽ за человека
Трансфер из Минска или аэропорта в Несвижский и Мирский замки и обратно
На машине
9 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска или аэропорта в Несвижский и Мирский замки и обратно
Удобный трансфер из Минска в Несвиж и Мир для ценителей архитектуры. Без спешки, с комфортом и в приятной компании
Начало: Метро октябрьская
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
от 13 500 ₽ за всё до 4 чел.
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
На автобусе
На микроавтобусе
3 часа
73 отзыва
Групповая
Групповая экскурсия на Минский тракторный завод
Побывать на МТЗ, увидеть этапы производства техники и узнать историю предприятия
Начало: На площади Свободы
10 авг в 10:00
11 авг в 10:00
1900 ₽ за человека
Традиции Беларуси: групповая экскурсия из Минска в Дудутки
На автобусе
На микроавтобусе
5 часов
157 отзывов
Групповая
Традиции Беларуси: групповая экскурсия из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
13 авг в 10:00
3250 ₽ за человека
Трансфер из Минска в Гродно и обратно - с заездом в Лидский замок
На машине
12 часов
41 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска в Гродно и обратно - с заездом в Лидский замок
С комфортом посетить один из самых атмосферных и старейших городов Беларуси
Завтра в 20:00
10 авг в 08:00
от 19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и обратно
На машине
13 часов
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска в Брест и обратно
Изучить главное в городе в своём темпе
Сегодня в 07:30
Завтра в 05:00
от 27 600 ₽ за всё до 4 чел.
Добро пожаловать в Минск
Пешая
2.5 часа
867 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Добро пожаловать в Минск
Увидеть главные достопримечательности города на групповой обзорной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 13:30, 17:00 и 19:00
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1447 ₽ за человека
Из Минска - к замкам в Мир и Несвиж (всё включено)
На автобусе
11 часов
30 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Из Минска - к замкам в Мир и Несвиж (всё включено)
Путешествие в эпоху магнатов и средневековых легенд
Начало: На пл. Свободы 2а
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
5420 ₽ за человека
Фотосессия в Троицком предместье
Пешая
30 минут
28 отзывов
Фотопрогулка
до 10 чел.
Фотосессия в Троицком предместье
Побывать в одной из самых живописных локаций Минска и получить профессиональные снимки
Начало: На Троицкой набережной
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:00
от 3100 ₽ за всё до 10 чел.
Минск от А до Я
Пешая
2 часа
282 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск от А до Я
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Завтра в 09:00
10 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
140 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Величественный Гродно - автобусная экскурсия из Минска
Побывать в самом красивом городе Беларуси и поразиться его историко-архитектурному наследию
Начало: В центре города, на ж/д вокзале Минска
11 авг в 08:00
13 авг в 08:00
6690 ₽ за человека

Что посмотреть в Минске на экскурсиях?

Минск, как столица Республики Беларусь и как один из древнейших городов страны может предложить туристам интересные экскурсии и прогулки, театры и музеи, бары и рестораны, ночные клубы. Для любителей исторических построек - сталинские монументальные здания, литовское барокко в старинных кварталах и классическую церковную архитектуру минских соборов и храмов. 11 столичных театров во главе с Большим Театром Оперы и Балета Беларуси позволят вам культурно провести вечера с классическим искусством, а днем вас ждут все 16 музеев города. Для тех, кто предпочитает активный отдых, есть конные и велосипедные прогулки, арт - хаузные галереи и концертные центры. Напоминаем, что в столице проводится 9 ежегодных крупных фестивалей и несколько мелких. Если вы хотите их посетить, то советуем ознакомиться с афишей у нас на сайте и заранее запланировать экскурсионный тур

Местные экскурсоводы

Минск - один из самых удобных для туризма город. Спокойный, интересный, гостеприимный и недорогой. Закажите экскурсию и профессиональные гиды покажут вам столицу Беларуси во всей красе. Но для этого гостям республики не стоит хватать то, что первое попалось. Гораздо удобнее выбрать экскурсию в интернете на нашем сайте. Можете посмотреть отзывы об агентстве или гиде, ознакомиться с маршрутом поездки. Важно, что приехав на место, вы будете уверенны, что вас встретят и всё покажут

Последние отзывы на экскурсии

П
Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска
Дата посещения: 1 авг 2026
Всё прошло отлично! Хороший автобус и организация тура. Отдельное спасибо гиду Василию. О путешествии останутся приятные воспоминания.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
Дата посещения: 31 июл 2026
Отличная поездка получилась! Спасибо компании, водителю и конечно же прекрасному экскурсоводу Нелле!
Ну как нам всем с ней повезло!
И интересный рассказчик,
читать дальшеуменьшить

и внимательный человек, с тонкой внутренней организацией.
С таким гидом было очень комфортно в такой непростой поездке в два замка. Получили много информации, много впечатлений, много исторических экскурсов. Очень здорово! Спасибо большое!

Вам был полезен этот отзыв?
М
Главное в Минске - групповая экскурсия на автобусе
Дата посещения: 29 июл 2026
Экскурсия очень понравилась! Большое спасибо организаторам и гиду Арсению.
Рекомендую эту экскурсию всем , кто первый раз приехал в Минск.
Спасибо!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Фотосессия в Троицком предместье
Дата посещения: 28 июл 2026
Всё прошло отлично)Фотограф с очень приятной энергетикой.Всё время подсказывала где лучше стать и какую позу выбрать.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Трансфер из Минска в Гродно и обратно - с заездом в Лидский замок
Дата посещения: 25 июл 2026
Четкий тайминг,комфортный трансфер. Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
С
Трансфер к замкам Мира и Несвижа - из Минска
Дата посещения: 25 июл 2026
Поездка была познавательной и приятной.
Вам был полезен этот отзыв?
К
Автопешеходная экскурсия по Минску
Дата посещения: 20 июл 2026
Екатерина гид умница!
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Замки Мир и Несвиж - групповая экскурсия из Минска
Дата посещения: 20 июл 2026
Нам очень понравилось! Экскурсия прекрасно организована. Экскурсовод просто замечательный 😊. Будем и дальше выбирать вашу компанию и советовать знакомым. Благодарю за прекрасно проведенное время 🙏.
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Автопешеходная экскурсия по Минску
Дата посещения: 21 июл 2026
Экскурсию проводила Екатерина. Все понравилось. Интересный рассказ , динамично . Минус одна звезда за звук в автобусе, местами было не четко слышно . Спасибо за экскурсию.
Вам был полезен этот отзыв?
Ж
Трансфер из Минска в Мирский и Несвижский замки (туда-обратно)
Дата посещения: 16 июл 2026
Спасибо большое за чудесный день и заряд позитивных эмоций. С нами был гид Семен. Оченнь интересный собеседник и отличный водитель. Нашей семье очень понравилось. Поедем с вами еще 🤗
Спасибо большое за чудесный день и заряд позитивных эмоций. С нами был гид Семен. Оченнь интересный
Спасибо большое за чудесный день и заряд позитивных эмоций. С нами был гид Семен. Оченнь интересный
Спасибо большое за чудесный день и заряд позитивных эмоций. С нами был гид Семен. Оченнь интересный
Спасибо большое за чудесный день и заряд позитивных эмоций. С нами был гид Семен. Оченнь интересный+1
Спасибо большое за чудесный день и заряд позитивных эмоций. С нами был гид Семен. Оченнь интересный
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 39519 отзывов в Минске

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Минску

Самые популярные экскурсии в Минске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Замки Беларуси: групповая экскурсия в Мир и Несвиж из Минска;
  2. Групповая экскурсия в замки Мир и Несвиж (обед включён);
  3. Вечерний Минск: обзорная поездка по столице;
  4. Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия;
  5. Групповая автобусная экскурсия на БелАЗ.
Что посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Троицкое предместье;
  2. Несвижский замок;
  3. Ратуша;
  4. Мирский замок;
  5. Красный костёл;
  6. Площадь Независимости;
  7. Сула;
  8. Площадь Победы;
  9. Старый город;
  10. Парк Горького.
Сколько стоит экскурсия по Минску в августе 2026
Сейчас в Минске можно забронировать 510 экскурсий и билетов от 30 до 57 000 со скидкой до 32%. Туристы уже оставили гидам 39519 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Готовы ли вы к незабываемому путешествию по Минску? Мы предлагаем экскурсии по Минску 2026 года, которые подарят вам яркие впечатления и новые знания о столице Беларуси. Наши экскурсии по белоруссии из Минска помогут вам исследовать культурное наследие и природные красоты страны. На сайте доступна информация о стоимости экскурсий в Минске и удобная система бронирования. Заказывайте экскурсии в Минске и получите незабываемые воспоминания о вашем отдыхе!