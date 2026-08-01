Что посмотреть в Минске на экскурсиях?

Минск, как столица Республики Беларусь и как один из древнейших городов страны может предложить туристам интересные экскурсии и прогулки, театры и музеи, бары и рестораны, ночные клубы. Для любителей исторических построек - сталинские монументальные здания, литовское барокко в старинных кварталах и классическую церковную архитектуру минских соборов и храмов. 11 столичных театров во главе с Большим Театром Оперы и Балета Беларуси позволят вам культурно провести вечера с классическим искусством, а днем вас ждут все 16 музеев города. Для тех, кто предпочитает активный отдых, есть конные и велосипедные прогулки, арт - хаузные галереи и концертные центры. Напоминаем, что в столице проводится 9 ежегодных крупных фестивалей и несколько мелких. Если вы хотите их посетить, то советуем ознакомиться с афишей у нас на сайте и заранее запланировать экскурсионный тур