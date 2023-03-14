Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Из центра Минска вы поедете на комфортабельном транспорте в деревню Птичь, где на месте старинного шляхетского поселения расположился музейный комплекс Дудутки. Что означает это слово и как создавался музей? Об этом гид расскажет по дороге (она займёт не более часа).
Мельница. В первую очередь вы посетите 14-метровую ветряную мельницу, сохранившуюся с начала 20 века. По соседству заглянете в дом завозника, где могли переночевать крестьяне, привозившие на мельницу зерно.
Мастерские. Следующая часть программы — знакомство с традиционными ремёслами Беларуси. Вы не только откроете их особенности, но и понаблюдаете за работой мастерских (деревообработка, соломоплетение, гончарное и кожевенное дело, валяние из шерсти, дом бортника, кузница). Тут же можно купить аутентичные сувениры.
Вкусности Беларуси. В хлебопекарне вы увидите процесс выпечки и затем попробуете местные хлеба, сыры, сливочное масло и чай. Взрослые посетители по желанию продегустируют алкоголь с броварни в Дудутках.
В свободное время рекомендуем вам зайти в православный храм и зоосад, где живут олени и кабаны.
Организационные детали
На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а остальную сумму при посадке в автобус (картой МИР или наличными белорусскими рублями).
Экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе в зависимости от количества человек
Все активности по программе включены в стоимость; из дополнительных расходов только сувениры и другие личные покупки по желанию
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — Организатор в Минске
Провёл 167 экскурсий для 298 туристов
Здравствуйте! Мы профессионально занимаемся организацией отдыха в Беларуси. Каждую неделю проводим групповые экскурсии, маршруты которых затрагивают основные достопримечательности страны. У нас комфортный транспорт, аккредитованные экскурсоводы, насыщенные программы!