Чтобы познакомиться с исконными традициями Беларуси, нет места лучше, чем Дудутки. В музее под открытым небом вы узнаете о технологиях из прошлого. Увидите ветряную мельницу, ретромобили и соломенный иконостас. Прокатитесь на повозке и купите колоритные сувениры. А ещё попробуете локальные блюда, пиво и настойки. Экскурсия неутомительная и проходит в группе до 20 человек.

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Описание

Что вас ожидает

Из центра Минска вы поедете на комфортабельном транспорте в деревню Птичь, где на месте старинного шляхетского поселения расположился музейный комплекс Дудутки. Что означает это слово и как создавался музей? Об этом гид расскажет по дороге (она займёт не более часа).

Мельница. В первую очередь вы посетите 14-метровую ветряную мельницу, сохранившуюся с начала 20 века. По соседству заглянете в дом завозника, где могли переночевать крестьяне, привозившие на мельницу зерно.

Мастерские. Следующая часть программы — знакомство с традиционными ремёслами Беларуси. Вы не только откроете их особенности, но и понаблюдаете за работой мастерских (деревообработка, соломоплетение, гончарное и кожевенное дело, валяние из шерсти, дом бортника, кузница). Тут же можно купить аутентичные сувениры.

Вкусности Беларуси. В хлебопекарне вы увидите процесс выпечки и затем попробуете местные хлеба, сыры, сливочное масло и чай. Взрослые посетители по желанию продегустируют алкоголь с броварни в Дудутках.

В свободное время рекомендуем вам зайти в православный храм и зоосад, где живут олени и кабаны.

Организационные детали