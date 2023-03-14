Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки

Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время

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Чтобы познакомиться с исконными традициями Беларуси, нет места лучше, чем Дудутки. В музее под открытым небом вы узнаете о технологиях из прошлого. Увидите ветряную мельницу, ретромобили и соломенный иконостас. Прокатитесь на повозке и купите колоритные сувениры. А ещё попробуете локальные блюда, пиво и настойки. Экскурсия неутомительная и проходит в группе до 20 человек.
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Из центра Минска вы поедете на комфортабельном транспорте в деревню Птичь, где на месте старинного шляхетского поселения расположился музейный комплекс Дудутки. Что означает это слово и как создавался музей? Об этом гид расскажет по дороге (она займёт не более часа).

Мельница. В первую очередь вы посетите 14-метровую ветряную мельницу, сохранившуюся с начала 20 века. По соседству заглянете в дом завозника, где могли переночевать крестьяне, привозившие на мельницу зерно.

Мастерские. Следующая часть программы — знакомство с традиционными ремёслами Беларуси. Вы не только откроете их особенности, но и понаблюдаете за работой мастерских (деревообработка, соломоплетение, гончарное и кожевенное дело, валяние из шерсти, дом бортника, кузница). Тут же можно купить аутентичные сувениры.

Вкусности Беларуси. В хлебопекарне вы увидите процесс выпечки и затем попробуете местные хлеба, сыры, сливочное масло и чай. Взрослые посетители по желанию продегустируют алкоголь с броварни в Дудутках.

В свободное время рекомендуем вам зайти в православный храм и зоосад, где живут олени и кабаны.

Организационные детали

  • На сайте вы оплачиваете 20% стоимости, а остальную сумму при посадке в автобус (картой МИР или наличными белорусскими рублями).
  • Экскурсия проходит на микроавтобусе или автобусе в зависимости от количества человек
  • Все активности по программе включены в стоимость; из дополнительных расходов только сувениры и другие личные покупки по желанию
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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