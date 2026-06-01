В Дудутках встречаются прошлое и настоящее, размеренный быт старинной шляхетской усадьбы 19 века и удобство современного туристического центра.
Здесь вы познакомитесь с укладом панского двора, посмотрите, как мастера воссоздают традиционные технологии, оцените искусные блюда из местных продуктов и даже прокатитесь в повозке.
Здесь вы познакомитесь с укладом панского двора, посмотрите, как мастера воссоздают традиционные технологии, оцените искусные блюда из местных продуктов и даже прокатитесь в повозке.
Описание экскурсии
Из Минска мы отправимся в особое место на берегу реки Птичь, где народные традиции, ремёсла, промыслы, обычаи и быт оживают на глазах. На экскурсии вы подробно узнаете о каждой грани старинной белорусской культуры.
- В гостях у мастеров вы познакомитесь с такими ремёслами, как кузнечное, гончарное и кожевенное дела, деревообработка, лозо- и соломоплетение, а также ткачество и валяние из шерсти.
- Помимо мастерских здесь представлена единственная в Беларуси ветряная мельница со своей историей и тайнами.
- Вам также предстоит оценить вкус аутентичной белорусской кухни: по исконным рецептам в Дудутках готовят хлеб, масло, сало, алкоголь и многое другое. Лучшие продукты местного производства вы продегустируете.
- Яркие впечатления оставят и редкие модели ретро-автомобилей.
- В свободное время в комплексе вы погуляете по зоосаду и прокатитесь на лошадях.
- И конечно, отдельное удовольствие доставит живописная и очень душевная природа местности.
Организационные детали
- В стоимость включено: транспортные услуги, полное сопровождение аттестованного экскурсовода, входные билеты по программе, угощение/дегустация, катание на повозке/санях/лошадях (в зависимости от погоды)
- Сбор группы начинается за 15 минут до отправления
- Экскурсия проводится на микроавтобусах Mercedes или Volkswagen Crafter (если группа менее 19 человек) или автобусах 45 мест Yutong/Higer.
- Доплата за экскурсию в будние дни производится перед посадкой в автобус наличными белорусскими рублями или картой МИР по терминалу. В выходные дни — доплата заранее онлайн по ссылке организатора. Стоимость в бел. руб. При оплате картой списание в рос. руб. может отличаться от указанной на сайте (зависит от курса банка, который выпустил вашу карту).
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Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 18 лет
|3620 ₽
|Стандартный билет
|3900 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре города на ЖД вокзале
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 26700 туристов
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Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 97 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Г
Дата посещения: 31 мая 2026
Интересно ,позновательно,весело . Отличные и много знающие экскурсовод ы ОЧЕНЬ рекомендую . Ялта Макаровы
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Шикарная поездка получилась!!!
10 из 10!!! Нам невероятно повезло с экскурсоводами! Алексей - профессионал своего дела, рассказал много интересного пока мы ехали . Материал подал легко,ненавязчиво с юмором.
В Дудудках эстафету от Алексея приняла замечательная Валентина. Своим рассказом она увлекает в местный колорит, ее хочется слушать и слушать!!! Спасибо огромное за такое чудесное путешествие. Однозначно рекомендую!
10 из 10!!! Нам невероятно повезло с экскурсоводами! Алексей - профессионал своего дела, рассказал много интересного пока мы ехали . Материал подал легко,ненавязчиво с юмором.
В Дудудках эстафету от Алексея приняла замечательная Валентина. Своим рассказом она увлекает в местный колорит, ее хочется слушать и слушать!!! Спасибо огромное за такое чудесное путешествие. Однозначно рекомендую!
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И
были сегодня на экскурсии с сыном. нам все понравилось. Гид-сопровождающий Алексей встретил во время, рассказывал много и интересно, отвечал на все вопросы. Сама экскурсия была интересная. гид музея Оксана все подробно рассказывала. Познакомились вкратце с ремеслами страны. много вкусных дегустаций. Свободное время - 1 час провели с животными. там козочки, овечки, птицы домашние. Спасибо за экскурсию! рекомендуем
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Р
Отличная экскурсия! Огромное спасибо нашему экскурсоводу в пути Алексею и сопровождающий по музею Аксане! Легко и непринуждённо доносили информацию. Мы остались под очень приятным впечатлением. Однозначно рекомендую посетить
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Экскурсовод Александр просто 🔥 Выдать столько полезной информации за столь короткое время - это надо очень постараться! И он в этом преуспел! Спасибо огромное! 🤝
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Автобусная экскурсия в Дудутки понравилась. Подойдет для тех, кто хочет побольше узнать о жизни белорусского народа. Время и место сбора очень удобно, автобус комфортабельный, ехать недолго. В этой деревне вы познакомитесь с ремеслом мельника, кузнеца, увидите, как создаются работы из соломы и кожи. Экскурсия включает несколько дегустаций и катание в повозке. Милая, приятная экскурсия. Огромное спасибо организаторам.
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