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Г Галина Интересно ,позновательно,весело . Отличные и много знающие экскурсовод ы ОЧЕНЬ рекомендую . Ялта Макаровы Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ольга Шикарная поездка получилась!!!

10 из 10!!! Нам невероятно повезло с экскурсоводами! Алексей - профессионал своего дела, рассказал много интересного пока мы ехали . Материал подал легко,ненавязчиво с юмором.

В Дудудках эстафету от Алексея приняла замечательная Валентина. Своим рассказом она увлекает в местный колорит, ее хочется слушать и слушать!!! Спасибо огромное за такое чудесное путешествие. Однозначно рекомендую! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

И Ирина были сегодня на экскурсии с сыном. нам все понравилось. Гид-сопровождающий Алексей встретил во время, рассказывал много и интересно, отвечал на все вопросы. Сама экскурсия была интересная. гид музея Оксана все подробно рассказывала. Познакомились вкратце с ремеслами страны. много вкусных дегустаций. Свободное время - 1 час провели с животными. там козочки, овечки, птицы домашние. Спасибо за экскурсию! рекомендуем Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Р Русяева Отличная экскурсия! Огромное спасибо нашему экскурсоводу в пути Алексею и сопровождающий по музею Аксане! Легко и непринуждённо доносили информацию. Мы остались под очень приятным впечатлением. Однозначно рекомендую посетить Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Ирина Экскурсовод Александр просто 🔥 Выдать столько полезной информации за столь короткое время - это надо очень постараться! И он в этом преуспел! Спасибо огромное! 🤝 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет