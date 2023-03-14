Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Из Минска мы отправимся в особое место на берегу реки Птичь, где народные традиции, ремёсла, промыслы, обычаи и быт оживают на глазах. На экскурсии вы подробно узнаете о каждой грани старинной белорусской культуры.
В гостях у мастеров вы познакомитесь с такими ремёслами, как кузнечное, гончарное и кожевенное дела, деревообработка, лозо- и соломоплетение, а также ткачество и валяние из шерсти.
Помимо мастерских здесь представлена единственная в Беларуси ветряная мельница со своей историей и тайнами.
Вам также предстоит оценить вкус аутентичной белорусской кухни: по исконным рецептам в Дудутках готовят хлеб, масло, сало, алкоголь и многое другое. Лучшие продукты местного производства вы продегустируете.
Яркие впечатления оставят и редкие модели ретро-автомобилей.
В свободное время в комплексе вы погуляете по зоосаду и прокатитесь на лошадях.
И конечно, отдельное удовольствие доставит живописная и очень душевная природа местности.
Организационные детали
В стоимость включено: транспортные услуги, полное сопровождение аттестованного экскурсовода, входные билеты по программе, угощение/дегустация, катание на повозке/санях/лошадях
Возможно проведение экскурсии в индивидуальном формате: стоимость для 2-7 человек — 23 316 ₽, для 8-19 человек — 31 285 ₽
Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в центре Минска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — Организатор в Минске
Провела 154 экскурсии для 251 туриста
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