Экскурсии в музей Дудутки

Найдено 7 экскурсий в категории «Дудутки» в Минске, цены от 90 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Понять культуру Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500 за всё до 3 чел.
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
5 отзывов
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
42 отзыва
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 760 за человека
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
3 отзыва
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600 за человека
Музей Дудутки с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Музей Дудутки с профессиональным гидом
Посетить этнографический музей под открытым небом и узнать о белорусской народной культуре
Начало: Красный костел
21 июня в 10:30
3 июля в 14:30
13 750 за всё до 3 чел.
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А (Городская ратуша)
Расписание: См. расписание
14 июня в 13:00
19 июня в 11:00
90Br за человека
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Групповая
5.5 часов
50 отзывов
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
110Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Сергей
    27 мая 2024
    Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
    Все прошло замечательно, интересно
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
    Интересное место, интересная экскурсия. Гид Галина очень эрудированная, любящая свой край, прекрасно сделала свою работу!
  • О
    Ольга
    20 мая 2024
    Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
    Не зря потраченное время) Долго мы ещё обсуждали эту экскурсию. Возможно, повезло с прекрасным гидом из Дудуток Ириной. Волшебство! Прекрасная речь и подача материала.
    Не зря потраченное время)Не зря потраченное время)Не зря потраченное время)Не зря потраченное время)
  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
    Отличная экскурсия в мини-группе. Давно хотелось посетить данное место. Мое желание сбылось. Экскурсия потрясающая.
  • A
    Anton
    17 мая 2024
    Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
    К качеству услуги нет никаких претензий. Все четко, пунктуально, корректно, доброжелательно. Машина чистая и просторная. Могу рекомендовать смело!
  • Т
    Татьяна
    12 мая 2024
    Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
    Отличный водитель Андрей-дружелюбный, пунктуальный, рассказывал нам интересные факты о Минске и Белоруссии! Мы остались очень довольны👍🏻👍🏻👍🏻
  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Понять культуру Беларуси
    Здравствуйте. Благодарим за экскурсию, проводила гид Юлия, все понравилось, хороший экскурсовод, недолгая экскурсия, удобно с ребенком
  • А
    Ангелина
    5 мая 2024
    Понять культуру Беларуси
    Здравствуйте! 2 мая 2024 г. мы с семьей (2 взрослых и трое детей от 6 до 12 лет) побывали на
    читать дальше

    индивидуальной экскурсии в Дудутках. Нас вез замечательный водитель, внимательный к пассажирам, особо хочется отметить его комфортное вождение и очень чистый автомобиль. Если Вы путешествуете с детьми и хотите показать им природу и культуру Белоруссии (ее народные промыслы), то однозначно стоит посетить эту экскурсию. По дороге в Дудутки наш гид Светлана очень интересно рассказывала нам о Минске, Белоруссии и ее культуре. Очень понравилась доброжелательность местных гидов. Увезли на память о Дудутках подкову и сувениры.

    Здравствуйте! 2 мая 2024 г. мы с семьей (2 взрослых и трое детей от 6 доЗдравствуйте! 2 мая 2024 г. мы с семьей (2 взрослых и трое детей от 6 до
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Понять культуру Беларуси
    Очень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательное и самобытное, в каждой
    читать дальше

    мастерской нас ждал интересный или вкусный сюрприз, будет интересно и взрослым и детям. Привезли и увезли с комфортом, в автомобиле чисто, дорога легкая, пейзажи сельские, просторные поля и аккуратные деревеньки.

    Очень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательноеОчень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательноеОчень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательноеОчень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательное
  • О
    Ольга
    3 мая 2024
    Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
    Очень понравилась поездка и оперативность выполнения. Вечером накануне обо всем быстро договорились. Водитель очень интеллигентный. Спасибо. Спасибо, остались очень довольны

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дудутки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Понять культуру Беларуси
  2. Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
  3. Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
  4. Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
  5. Музей Дудутки с профессиональным гидом
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Дудутки" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 90 до 16 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 124 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Дудутки», 124 ⭐ отзыва, цены от 90₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам