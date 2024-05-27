1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
5 часов
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Групповая
4.5 часа
Традиции Беларуси: групповой тур из Минска в Дудутки
Открыть старинные ремёсла, оценить национальную кухню и весело провести время
Начало: На площади Свободы
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
2 760₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Музей Дудутки с профессиональным гидом
Посетить этнографический музей под открытым небом и узнать о белорусской народной культуре
Начало: Красный костел
21 июня в 10:30
3 июля в 14:30
13 750₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4.5 часа
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А (Городская ратуша)
Расписание: См. расписание
14 июня в 13:00
19 июня в 11:00
90Br за человека
Групповая
5.5 часов
Музейный комплекс Дудутки: забытый мир кузнецов и ремесленников
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
110Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССергей27 мая 2024Все прошло замечательно, интересно
- ООльга20 мая 2024Интересное место, интересная экскурсия. Гид Галина очень эрудированная, любящая свой край, прекрасно сделала свою работу!
- ООльга20 мая 2024Не зря потраченное время) Долго мы ещё обсуждали эту экскурсию. Возможно, повезло с прекрасным гидом из Дудуток Ириной. Волшебство! Прекрасная речь и подача материала.
- ММаксим18 мая 2024Отличная экскурсия в мини-группе. Давно хотелось посетить данное место. Мое желание сбылось. Экскурсия потрясающая.
- AAnton17 мая 2024К качеству услуги нет никаких претензий. Все четко, пунктуально, корректно, доброжелательно. Машина чистая и просторная. Могу рекомендовать смело!
- ТТатьяна12 мая 2024Отличный водитель Андрей-дружелюбный, пунктуальный, рассказывал нам интересные факты о Минске и Белоруссии! Мы остались очень довольны👍🏻👍🏻👍🏻
- ММария9 мая 2024Здравствуйте. Благодарим за экскурсию, проводила гид Юлия, все понравилось, хороший экскурсовод, недолгая экскурсия, удобно с ребенком
- ААнгелина5 мая 2024Здравствуйте! 2 мая 2024 г. мы с семьей (2 взрослых и трое детей от 6 до 12 лет) побывали на
- ААнастасия5 мая 2024Очень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательное и самобытное, в каждой
- ООльга3 мая 2024Очень понравилась поездка и оперативность выполнения. Вечером накануне обо всем быстро договорились. Водитель очень интеллигентный. Спасибо. Спасибо, остались очень довольны
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дудутки»
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