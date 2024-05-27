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индивидуальной экскурсии в Дудутках. Нас вез замечательный водитель, внимательный к пассажирам, особо хочется отметить его комфортное вождение и очень чистый автомобиль. Если Вы путешествуете с детьми и хотите показать им природу и культуру Белоруссии (ее народные промыслы), то однозначно стоит посетить эту экскурсию. По дороге в Дудутки наш гид Светлана очень интересно рассказывала нам о Минске, Белоруссии и ее культуре. Очень понравилась доброжелательность местных гидов. Увезли на память о Дудутках подкову и сувениры.