В рамках пешеходной экскурсии по городу Минск вы увидите основные достопримечательности старого года
а также посетите музей миниатюр "Страна мини"
где вас ожидает 22 макета главных достопримечательностей Беларуси.
Музей «Страна мини» - это отличная попытка объять необъятную Беларусь, собрать в одном месте те достопримечательности 🏛️ страны, которых в реальной жизни друг от друга разделяют сотни километров.
Вас ожидает:
индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по основным достопримечательностям города Минска
-экспозиция из 22 ключевых достопримечательностей;
-сувенирная лавка;
-бесплатный аудиогид-путеводитель на русском и английском языках; -посещение зоны виртуальной реальности, где можно увидеть в съемке 360 более 20 достопримечательностей Беларуси, как снаружи, так и внутри.
Что входит
пешеходная экскурсия по Минску
входной билет в музей
аудио-гид в музее
2 фотозоны
free wifi
Что не входит
встреча в отеле /гостинице/квартире
сувенирная лавка
питание
зона виртуальной реальности в музее
Начало и место завершения
🚩 г. Минск, Проспект Независимости 25
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