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Пешеходная экскурсия по Минску и билеты в музей миниатюр Беларуси

Страна М.
Страна М. – Гид из Минска
Пешеходная экскурсия по Минску и билеты в музей миниатюр Беларуси
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 📜История и культура
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🎫Онлайн билеты
  • 👩‍🏫Подходит для школьников

  • $54 за экскурсию

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Пешеходная экскурсия по Минску и билеты в музей миниатюр Беларуси
Пешеходная экскурсия по Минску и билеты в музей миниатюр Беларуси

Что вы увидите

  • В рамках пешеходной экскурсии по городу Минск вы увидите основные достопримечательности старого года
  • а также посетите музей миниатюр "Страна мини"
  • где вас ожидает 22 макета главных достопримечательностей Беларуси.
Музей «Страна мини» - это отличная попытка объять необъятную Беларусь, собрать в одном месте те достопримечательности 🏛️ страны, которых в реальной жизни друг от друга разделяют сотни километров.

Вас ожидает:

  • индивидуальная пешеходная экскурсия ⛳ по основным достопримечательностям города Минска
  • -экспозиция из 22 ключевых достопримечательностей;
  • -сувенирная лавка;
  • -бесплатный аудиогид-путеводитель на русском и английском языках; -посещение зоны виртуальной реальности, где можно увидеть в съемке 360 более 20 достопримечательностей Беларуси, как снаружи, так и внутри.
Что входит
  • пешеходная экскурсия по Минску
  • входной билет в музей
  • аудио-гид в музее
  • 2 фотозоны
  • free wifi
Что не входит
  • встреча в отеле /гостинице/квартире
  • сувенирная лавка
  • питание
  • зона виртуальной реальности в музее
Начало и место завершения
🚩 г. Минск, Проспект Независимости 25
Пешеходная экскурсия по Минску и билеты в музей миниатюр Беларуси
Пешеходная экскурсия по Минску и билеты в музей миниатюр Беларуси
Пешеходная экскурсия по Минску и билеты в музей миниатюр Беларуси
Пешеходная экскурсия по Минску и билеты в музей миниатюр Беларуси
Пешеходная экскурсия по Минску и билеты в музей миниатюр Беларуси

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  • Это , всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Покупая билет на сайте, вам не придется стоять в очередях в кассу.
  • Вы можете задать вопрос продавцу о билетах до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Страна М.
Страна М.
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