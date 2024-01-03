Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
Групповая экскурсия в Минске

Увидеть знаковые места и узнать главное о белорусской столице

Мы провезём вас по самым значимым локациям города. Будем останавливаться, чтобы познакомиться с некоторыми из них поближе.

Гид покажет вам старейшую в Минске площадь Свободы, атмосферную Октябрьскую улицу, уютное Троицкое предместье и многое другое. И конечно, дополнит поездку интересными рассказами.
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
Ближайшие даты:
3
янв
4
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5
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6
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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1 500 ₽
Дети до 16 лет1 400 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете
задать любой вопрос
до оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы проедете по центральным проспектам города. Увидите площадь Победы, комплекс «Минск-арена», музей ВОВ, оперный театр, ж/д вокзал, стадион «Динамо», «Ворота Минска» и многое другое.

По пути будет 5 остановок:

Площадь Независимости — центральная площадь города, где находятся Дом правительства и крупнейший в постсоветском пространстве памятник Ленину. Также вы взглянете на костёл святого Симеона и святой Елены.

Октябрьская улица — с особенной атмосферой, модной гастрономией и граффити. Вы узнаете, с чего начиналась история улицы, как в 30-е годы тут строили трамвайную линию, а в 90-е открывали станцию метро.

Национальная библиотека — визитная карточка Беларуси. Вы осмотрите большой мультифункциональный комплекс с необычной архитектурой и ультрасовременным дизайном. Гид познакомит с историей библиотеки.

Площадь Свободы — старейшая в Минске. С неё открывается красивый вид на город. Гид также покажет городскую ратушу, костёл Святой Девы Марии, комплекс иезуитских монастырей, восстановленный гостиный двор.

Троицкое предместье — уголок города с непривычной планировкой, узкими мощёными улочками и невысокими домами. Гид расскажет о прошлом квартала. Затем вы пройдёте к Острову слёз — памятнику белорусским воинам, погибшим в Афганистане.

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
  • Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусе или автобусе (в зависимости от сезона)
  • Оплата оставшейся суммы за экскурсию — перед посадкой в автобус наличными в белорусских рублях
  • Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы «Юбилейная»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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