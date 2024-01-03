Увидеть знаковые места и узнать главное о белорусской столице
Гид покажет вам старейшую в Минске площадь Свободы, атмосферную Октябрьскую улицу, уютное Троицкое предместье и многое другое. И конечно, дополнит поездку интересными рассказами.
янв
янв
янв
янв
янв
янв
янв
даты
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|1 500 ₽
|Дети до 16 лет
|1 400 ₽
Описание
Что вас ожидает
Вы проедете по центральным проспектам города. Увидите площадь Победы, комплекс «Минск-арена», музей ВОВ, оперный театр, ж/д вокзал, стадион «Динамо», «Ворота Минска» и многое другое.
По пути будет 5 остановок:
Площадь Независимости — центральная площадь города, где находятся Дом правительства и крупнейший в постсоветском пространстве памятник Ленину. Также вы взглянете на костёл святого Симеона и святой Елены.
Октябрьская улица — с особенной атмосферой, модной гастрономией и граффити. Вы узнаете, с чего начиналась история улицы, как в 30-е годы тут строили трамвайную линию, а в 90-е открывали станцию метро.
Национальная библиотека — визитная карточка Беларуси. Вы осмотрите большой мультифункциональный комплекс с необычной архитектурой и ультрасовременным дизайном. Гид познакомит с историей библиотеки.
Площадь Свободы — старейшая в Минске. С неё открывается красивый вид на город. Гид также покажет городскую ратушу, костёл Святой Девы Марии, комплекс иезуитских монастырей, восстановленный гостиный двор.
Троицкое предместье — уголок города с непривычной планировкой, узкими мощёными улочками и невысокими домами. Гид расскажет о прошлом квартала. Затем вы пройдёте к Острову слёз — памятнику белорусским воинам, погибшим в Афганистане.
Организационные детали
- В стоимость экскурсии включены трансфер и услуги гида
- Поездка проходит на комфортабельных микроавтобусе или автобусе (в зависимости от сезона)
- Оплата оставшейся суммы за экскурсию — перед посадкой в автобус наличными в белорусских рублях
- Экскурсию для вас проведёт один из гидов нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у гостиницы «Юбилейная»
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.