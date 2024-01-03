Мы провезём вас по самым значимым локациям города. Будем останавливаться, чтобы познакомиться с некоторыми из них поближе. Гид покажет вам старейшую в Минске площадь Свободы, атмосферную Октябрьскую улицу, уютное Троицкое предместье и многое другое. И конечно, дополнит поездку интересными рассказами.

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Для бронирования достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можетедо оплаты.

Описание

Что вас ожидает

Вы проедете по центральным проспектам города. Увидите площадь Победы, комплекс «Минск-арена», музей ВОВ, оперный театр, ж/д вокзал, стадион «Динамо», «Ворота Минска» и многое другое.

По пути будет 5 остановок:

Площадь Независимости — центральная площадь города, где находятся Дом правительства и крупнейший в постсоветском пространстве памятник Ленину. Также вы взглянете на костёл святого Симеона и святой Елены.

Октябрьская улица — с особенной атмосферой, модной гастрономией и граффити. Вы узнаете, с чего начиналась история улицы, как в 30-е годы тут строили трамвайную линию, а в 90-е открывали станцию метро.

Национальная библиотека — визитная карточка Беларуси. Вы осмотрите большой мультифункциональный комплекс с необычной архитектурой и ультрасовременным дизайном. Гид познакомит с историей библиотеки.

Площадь Свободы — старейшая в Минске. С неё открывается красивый вид на город. Гид также покажет городскую ратушу, костёл Святой Девы Марии, комплекс иезуитских монастырей, восстановленный гостиный двор.

Троицкое предместье — уголок города с непривычной планировкой, узкими мощёными улочками и невысокими домами. Гид расскажет о прошлом квартала. Затем вы пройдёте к Острову слёз — памятнику белорусским воинам, погибшим в Афганистане.

Организационные детали