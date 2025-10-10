С давних времён Беларусь считали страной непроходимых болот. Их представляли жутким местом, где водится всякая нечисть. На самом деле, болота Беларуси — отличная локация для отдыха с живописными ландшафтами. Мы пройдём более 5 км по деревянному настилу экологической тропы. Поговорим о верховых болотах, их флоре и фауне. Насытимся свежим воздухом, гармонией и тишиной.
Описание экскурсии
Что такое Ельня и почему сюда стоит ехать:
- Пятое по величине болото в Европе и один из крупнейших поглотителей углекислого газа в Беларуси.
- Чистая болотная вода, которую можно пить.
- Здесь более 100 больших и малых озёр, растения и животные, обитающие только в тундре — морошка приземистая, карликовая берёза, чернозобая гагара, дербник, золотистая ржанка и другие.
- Обитель крупнейшей в Беларуси популяции исчезающего вида птиц — белой куропатки.
На экскурсии:
- вы познакомитесь с особенностями верховых болот, их флорой и фауной.
- увидите топкие места.
- сможете попробовать воду из болотных озёр.
- при желании искупаетесь в озеравках — небольших водоёмах.
- надышитесь чистым воздухом.
- получите массу положительных эмоций и много удивительных фото.
Организационные детали
- Физических и возрастных ограничений нет.
- Можно организовать экскурсию для группы более 8 человек. Стоимость уточняйте в переписке.
- Дополнительно оплачиваются входные билеты на тропу: взрослые — 5 бел. руб. за чел., детям до 15 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Возле экотропы «Озеравки-Ельня»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Миорах
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Я коренная миорчанка и аттестованный экскурсовод по болоту Ельня. Мои преимущества — высшее профессиональное образование, более 10 лет работы в сфере туризма, интересная авторская экскурсия и лёгкая подача материала.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Спасибо Елене за экскурсию!
Очень интересно, познавательно, взрослым и детям понравилось!
Очень интересно, познавательно, взрослым и детям понравилось!
Вам был полезен этот отзыв?
B
Прекрасный разказчик.
Интересно и познавательно.
Интересно и познавательно.
Вам был полезен этот отзыв?
Похожие экскурсии на «По экотропе «Озеравки-Ельня»»
Индивидуальная
до 10 чел.
Из Миор - в белорусскую тундру
Насладиться видами болот Ельни и узнать об особенностях местной природы
27 июл в 10:00
28 июл в 09:00
от 5000 ₽ за всё до 10 чел.
от 5500 ₽ за экскурсию