Описание тура

Во многих турах туристы посещают лишь топовые, порой избитые места, но в них очень сложно увидеть душу региона и сердца местных жителей.

Я хочу Вам показать другую Беларусь, ту, в которую влюбляешься без остатка!

Беларусь средневековую, героическую, заповедную и самобытную!

Мы окунемся в историю страны:

познакомимся с бытом местного населения прошлых столетий;

разгадаем тайны средневековых замков в Мире, Несвиже и Гродно ;

увидим Минск и его основные достопримечательности;

посмотрим, как уживаются католицизм и православие ;

почтим память героев войны в Брестской крепости ;

услышим историю партизанского движения среди непроходимых болот страны;

Проникнемся самобытностью и красотой Беларуси:

познакомимся с народными промыслами ;

увидим местные обряды и традиции ;

отведаем блюда исконной белорусской кухни ;

насладимся красотой природы Беларуси, путешествуя по живописным дорогам и посетив Беловежскую пущу.

5 преимуществ путешествия с нами:

1. Путешествие под ключ. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только приехать в Минск.

2. Хорошие условия проживания. Наш приоритет - комфорт гостей! Проживание в гостиницах. Проживание в 2-х местных номерах, душ и туалет у каждого свой! При необходимости по запросу туристов размещение в трехместных или четырехместных номерах. Важно: Мы не подселяем незнакомых людей друг к другу, если Вы едете один или одна, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение.

3. Комфортный и безопасный транспорт. Мы передвигаемся на комфортных машинах, которые оснащены кондиционерами, мягкими удобными сиденьями, микрофоном. В зависимости от размера группы - микроавтобусы, минивены или легковые автомобили.

4. Вкусная еда. Мы заботимся, чтобы гости были сыты. Пробуем все самые популярные блюда национальной кухни. И при необходимости продумываем индивидуальное меню. Ужины не включены в стоимость тура, но это не значит, что их нет. Поужинать Вы сможете в местных кафе / ресторанах, где Вы сможете выбрать блюда на свой вкус!

5. Дружелюбная атмосфера. Мы ездим малыми группами до 14 человек - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!