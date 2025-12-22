Мои заказы

Обзорный тур по Беларуси

Средневековая, героическая, заповедная и самобытная Беларусь
4.93
29 отзывов
Описание тура

Во многих турах туристы посещают лишь топовые, порой избитые места, но в них очень сложно увидеть душу региона и сердца местных жителей.

Я хочу Вам показать другую Беларусь, ту, в которую влюбляешься без остатка!

Беларусь средневековую, героическую, заповедную и самобытную!

Мы окунемся в историю страны:

  • познакомимся с бытом местного населения прошлых столетий;

  • разгадаем тайны средневековых замков в Мире, Несвиже и Гродно;

  • увидим Минск и его основные достопримечательности;

  • посмотрим, как уживаются католицизм и православие;

  • почтим память героев войны в Брестской крепости;

  • услышим историю партизанского движения среди непроходимых болот страны;

Проникнемся самобытностью и красотой Беларуси:

  • познакомимся с народными промыслами;

  • увидим местные обряды и традиции;

  • отведаем блюда исконной белорусской кухни;

  • насладимся красотой природы Беларуси, путешествуя по живописным дорогам и посетив Беловежскую пущу.

5 преимуществ путешествия с нами:

1. Путешествие под ключ. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только приехать в Минск.

2. Хорошие условия проживания. Наш приоритет - комфорт гостей! Проживание в гостиницах. Проживание в 2-х местных номерах, душ и туалет у каждого свой! При необходимости по запросу туристов размещение в трехместных или четырехместных номерах. Важно: Мы не подселяем незнакомых людей друг к другу, если Вы едете один или одна, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение.

3. Комфортный и безопасный транспорт. Мы передвигаемся на комфортных машинах, которые оснащены кондиционерами, мягкими удобными сиденьями, микрофоном. В зависимости от размера группы - микроавтобусы, минивены или легковые автомобили.

4. Вкусная еда. Мы заботимся, чтобы гости были сыты. Пробуем все самые популярные блюда национальной кухни. И при необходимости продумываем индивидуальное меню. Ужины не включены в стоимость тура, но это не значит, что их нет. Поужинать Вы сможете в местных кафе / ресторанах, где Вы сможете выбрать блюда на свой вкус!

5. Дружелюбная атмосфера. Мы ездим малыми группами до 14 человек - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!

Программа тура по дням

1 день

Средневековое очарование Беларуси. Мир и Несвиж

  • Встреча гостей в Минске в 09:15 на железнодорожном вокзале Минск-Пассажирский.

  • Сегодня мы окунемся в эпоху европейского средневековья и познакомимся с богатым историческим прошлым Беларуси.

  • Мы посетим два самых роскошных средневековых замка - Мирский и Несвижский, внесенных в Список всемирного наследия Юнеско.

  • С экскурсией прогуляемся по небольшому поселку Мир, тихие улицы которого бережно хранят свою историю. Здесь сохранились дома ремесленников, синагогальный двор, Рыночная площадь, Троицкая церковь и костел Св. Николая.

  • Но особый интерес вызывает величественный замок Мир. Средневековая мощь, пышные интерьеры и многовековая история. Любителям тайн, загадок и архитектуры старой Европы здесь понравится.

  • Несвижский замок - роскошь рода Радзивиллов. Внутреннее убранство, утопающее в роскоши дорогих камней и драгоценных металлов, бронзовые именные пушки, богатейшие в Европе библиотека и нумизматическая коллекция, живописные парки и это ещё не всё, что можно увидеть в Несвижском замке и в Несвиже.

  • Завтрак в этот день в стоимость тура не входит. Обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице п. Мир или г. Несвиж.

Средневековое очарование Беларуси. Мир и НесвижСредневековое очарование Беларуси. Мир и НесвижСредневековое очарование Беларуси. Мир и Несвиж
2 день

Самобытная Беларусь. Промыслы. Традиции. Кухня

  • Мой самый любимый день в туре.

  • Беларусь непросто смогла сохранить свою самобытность, но и активно популизирует традиции и культуру предков и передает их из поклонения в поколение.

  • Сегодня я покажу Вам настоящую Беларусь. Мы познакомимся с народными промыслами, отведаем исконной белорусской кухни, услышим неповторимый белорусский говор, и побываем в гостях у носителей белорусской культуры.

  • Нас ждет одно удивительное знакомство, даже не столько с усадьбой, насчитывающей уже больше 200 лет, сколько с хозяевами этого дома. Она - мастер соломоплетения. Ее соломенный зубр улетел в Венесуэлу вместе с Уго Чавесом, а для Хиллари Клинтон она сплела соломенную шляпку. Он - мастер иконописи, пишущий иконы по старинному методу, растирая камень в пыль, добавляя желток, квас и природные красители.

  • В гостях у радушных хозяев на берегу живописной речки окунемся в мир белорусской керамики.

  • Попробуем свои силы на мастер-классах по керамике и в лозоплетении.

  • А в качестве бонуса на нашем пути остановимся у церкви-корабля в стиле замковой готики и великолепного Коссовского дворца!

  • Завтрак в гостинице, обед в гостях у местного жителя. Ужин в гостинице за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Брестской области.

Самобытная Беларусь. Промыслы. Традиции. КухняСамобытная Беларусь. Промыслы. Традиции. КухняСамобытная Беларусь. Промыслы. Традиции. Кухня
3 день

Военная история Беларуси. Партизаны и Брест

  • Помню, как посетила Брестскую крепость в первый раз. Равномерные удары метронома. Пронзительный голос Левитана. И мои слезы… Но обо всем по порядку.

  • Этот день посвящен подвигу белорусского народа в Великую Отечественную войну.

  • Беларусь - партизанская республика. Поэтому сначала отправимся в партизанский лагерь, где в годы войны жили полторы сотни партизан и несколько десятков семей. Пробираться на островок, окруженный со всех сторон болотами, будем со связными. Разве может быть иначе, если речь идет о партизанах?

  • Брест первым принял на себя удар немецких войск в годы Вов.

  • Нас ждет экскурсия по Брестской крепости. История о предвоенном времени и событиях начала Вов, о судьбах людей, оказавшихся в плену, воспоминания тех, кто выжил.

  • Берем фонари и отправляемся в подземелья знакомиться с одной из тайн Брестской крепости Пятым фортом, расположенным в четырех километрах от основной цитадели.

  • Вечером прогуляемся по брестскому Арбату и Аллее кованных фонарей. Здесь кипит туристическая жизнь Бреста.

  • Завтрак в гостинице, обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Брест.

Военная история Беларуси. Партизаны и БрестВоенная история Беларуси. Партизаны и БрестВоенная история Беларуси. Партизаны и Брест
4 день

Беловежская пуща

  • Белорусская природа для меня особенная, неповторимая. Бесконечные сосновые леса и березовые рощи, бескрайние поля, голубые озера и реки. Насыщенные краски, кристальный воздух, неповторимый аромат природы.

  • После завтрака отправляемся в Беловежскую пущу, один из древнейших реликтовых лесов Европы. Неспешно прогуляемся по древнем лесу, слушая звуки птиц и животных.

  • Познакомимся с животными пущи, в том числе с легендарным беловежским зубром.

  • Пообедав и отведав рюмочку знаменитой беловежской пущанки, отправляемся далее.

  • После обеда будет возможность прокатиться на велосипедах по пуще, прогуляться к трехсотлетним дубам и насладиться тишиной природы.

  • Завтрак в гостинице, обед в кафе. Ужин в гостинице за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Беловежской пущи.

Беловежская пущаБеловежская пущаБеловежская пуща
5 день

Культурная Беларусь. Гродно

  • После завтрака отправляемся изучать город Гродно город королей и замков. Самый европейский и самый культурный город Беларуси.

  • Гродно покорил меня своей неспешностью и размеренностью, уютными улочками и старыми двориками, старинными замками, церквями и костелами, хранящими память о древней истории города.

  • Мы увидим резиденцию великих князей литовских и королей польских - Старый и Новый замки.

  • Зайдем в один из самых красивых в Беларуси костелов - Фарный костел и одну из самых старых церквей - Борисоглебскую (Коложскую) церковь Xii века.

  • Прогуляемся по пешеходной улице, послушаем уличных музыкантов, прочувствуем в полной мере атмосферу этого чудесного города, посетим сувенирные магазины.

  • После обеда отправляемся в Минск.

  • Завтрак в гостинице, обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Минска.

Культурная Беларусь. ГродноКультурная Беларусь. ГродноКультурная Беларусь. Гродно
6 день

Минск. Белорусский быт в музее Строчицы

  • После завтрака отправляемся знакомиться с белорусским бытом.

  • О жизни белорусской деревни услышим в музее под открытым небом Строчицы. Зайдем в хату зажиточного крестьянина и хату бедняка; сядем за парты сельской школы; увидим, как в одной церкви уживаются католические и православные традиции…

  • Обед будет в исконной белорусской корчме, где столы устланы рушниками, а угощения подаются в глиняной посуде. Отведаем драники, верещаку и сбитень.

  • А далее нас ждет пешеходная экскурсия по городу Минску. Мы посетим минское Замчище, Троицкое предместье и Остров Мужества и Скорби. Увидим в том числе Красный костел, Дом правительства, Большой театр.

  • Завтрак в гостинице, обед в корчме. Окончание тура в Минске 17:00 на железнодорожном вокзале Минск-Пассажирский.

Минск. Белорусский быт в музее СтрочицыМинск. Белорусский быт в музее СтрочицыМинск. Белорусский быт в музее Строчицы
Варианты проживания

1-местный номер

2-x местный номер

3-x местный номер

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер на всем протяжении маршрута
  • Проживание с 2-х местным размещением (по желанию гостей - с 3-х местным размещением)
  • Питание: завтрак и обед в соответствии с маршрутом тура
  • Работа гида на объектах показа
  • Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
  • Мастер-классы в соответствии с маршрутом тура
Что не входит в цену
  • Авиа и жд билеты в Минск и обратно
  • Доплата за одноместное размещение
  • Ужины
Пожелания к путешественнику

Возраст от 8 до 70 лет. Без ограничений в двигательной активности. Участие в туре с животными запрещено.

Визы

Виза гражданам России для въезда в Беларусь не требуется. Медицинская страховка также не требуется. Но мы рекомендуем ее оформить, чтобы сократить издержки в случае, если понадобится медицинская помощь.

Дети старше 14 лет и взрослые могут въезжать в страну по действительному российскому внутреннему паспорту.

Детям младше 14 лет необходимо иметь действительный заграничный паспорт.

До бронирования тура турист должен проверить:

  • срок действия российского внутреннего паспорта либо загранпаспорта

  • отсутствие ограничений на выезд за рубеж

Организатор не несёт ответственности за отказ туристу во въезде в Беларусь.

Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Татьяна
Татьяна — Тревел-эксперт
Я пришла в туризм осознанно — в тот момент, когда поняла, что хочу заниматься делом, которое действительно вдохновляет. Сначала были маршруты по Северному Кавказу — региону, который покорил меня сочетанием
читать дальше

гостеприимства, невероятной природы, богатой культуры и людей, которые всегда готовы помочь. Там я получила первый серьёзный опыт организации многодневных маршрутов и поняла, что хочу развиваться дальше. Со временем география моих туров расширилась. Появились программы по Азербайджану, Грузии, Узбекистану, Беларуси и другим направлениям. Мне важно вам показать не только самые красивые места, но и познакомить с культурой региона и с людьми, которые там живут. А еще я хочу, чтобы каждый, кто едет с нами, чувствовал себя не туристом, а гостем. Чтобы поездка давала не только новые впечатления, но и отдых от ритма повседневности, позволяя по‑настоящему выдохнуть и перезагрузиться. Поэтому с особой тщательностью подбираю в команду гидов, которую создают соответствующую атмосферу в турах. Каждый из нас - с огромной энергией, ярким характером и с неиссякаемым оптимизмом.

