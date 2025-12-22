Описание тура
Во многих турах туристы посещают лишь топовые, порой избитые места, но в них очень сложно увидеть душу региона и сердца местных жителей.
Я хочу Вам показать другую Беларусь, ту, в которую влюбляешься без остатка!
Беларусь средневековую, героическую, заповедную и самобытную!
Мы окунемся в историю страны:
познакомимся с бытом местного населения прошлых столетий;
разгадаем тайны средневековых замков в Мире, Несвиже и Гродно;
увидим Минск и его основные достопримечательности;
посмотрим, как уживаются католицизм и православие;
почтим память героев войны в Брестской крепости;
услышим историю партизанского движения среди непроходимых болот страны;
Проникнемся самобытностью и красотой Беларуси:
познакомимся с народными промыслами;
увидим местные обряды и традиции;
отведаем блюда исконной белорусской кухни;
насладимся красотой природы Беларуси, путешествуя по живописным дорогам и посетив Беловежскую пущу.
5 преимуществ путешествия с нами:
1. Путешествие под ключ. Интересный маршрут, транспорт, гостиницы, питание, экскурсии - мы все берем на себя. Вам остается только приехать в Минск.
2. Хорошие условия проживания. Наш приоритет - комфорт гостей! Проживание в гостиницах. Проживание в 2-х местных номерах, душ и туалет у каждого свой! При необходимости по запросу туристов размещение в трехместных или четырехместных номерах. Важно: Мы не подселяем незнакомых людей друг к другу, если Вы едете один или одна, то мы для Вас бронируем отдельный номер с доплатой за одноместное размещение.
3. Комфортный и безопасный транспорт. Мы передвигаемся на комфортных машинах, которые оснащены кондиционерами, мягкими удобными сиденьями, микрофоном. В зависимости от размера группы - микроавтобусы, минивены или легковые автомобили.
4. Вкусная еда. Мы заботимся, чтобы гости были сыты. Пробуем все самые популярные блюда национальной кухни. И при необходимости продумываем индивидуальное меню. Ужины не включены в стоимость тура, но это не значит, что их нет. Поужинать Вы сможете в местных кафе / ресторанах, где Вы сможете выбрать блюда на свой вкус!
5. Дружелюбная атмосфера. Мы ездим малыми группами до 14 человек - и это рецепт успешного путешествия. Каждый гость может открывать новые места в своем собственном темпе. А гид - уделить достаточно внимания каждому гостю!
Программа тура по дням
Средневековое очарование Беларуси. Мир и Несвиж
Встреча гостей в Минске в 09:15 на железнодорожном вокзале Минск-Пассажирский.
Сегодня мы окунемся в эпоху европейского средневековья и познакомимся с богатым историческим прошлым Беларуси.
Мы посетим два самых роскошных средневековых замка - Мирский и Несвижский, внесенных в Список всемирного наследия Юнеско.
С экскурсией прогуляемся по небольшому поселку Мир, тихие улицы которого бережно хранят свою историю. Здесь сохранились дома ремесленников, синагогальный двор, Рыночная площадь, Троицкая церковь и костел Св. Николая.
Но особый интерес вызывает величественный замок Мир. Средневековая мощь, пышные интерьеры и многовековая история. Любителям тайн, загадок и архитектуры старой Европы здесь понравится.
Несвижский замок - роскошь рода Радзивиллов. Внутреннее убранство, утопающее в роскоши дорогих камней и драгоценных металлов, бронзовые именные пушки, богатейшие в Европе библиотека и нумизматическая коллекция, живописные парки и это ещё не всё, что можно увидеть в Несвижском замке и в Несвиже.
Завтрак в этот день в стоимость тура не входит. Обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице п. Мир или г. Несвиж.
Самобытная Беларусь. Промыслы. Традиции. Кухня
Мой самый любимый день в туре.
Беларусь непросто смогла сохранить свою самобытность, но и активно популизирует традиции и культуру предков и передает их из поклонения в поколение.
Сегодня я покажу Вам настоящую Беларусь. Мы познакомимся с народными промыслами, отведаем исконной белорусской кухни, услышим неповторимый белорусский говор, и побываем в гостях у носителей белорусской культуры.
Нас ждет одно удивительное знакомство, даже не столько с усадьбой, насчитывающей уже больше 200 лет, сколько с хозяевами этого дома. Она - мастер соломоплетения. Ее соломенный зубр улетел в Венесуэлу вместе с Уго Чавесом, а для Хиллари Клинтон она сплела соломенную шляпку. Он - мастер иконописи, пишущий иконы по старинному методу, растирая камень в пыль, добавляя желток, квас и природные красители.
В гостях у радушных хозяев на берегу живописной речки окунемся в мир белорусской керамики.
Попробуем свои силы на мастер-классах по керамике и в лозоплетении.
А в качестве бонуса на нашем пути остановимся у церкви-корабля в стиле замковой готики и великолепного Коссовского дворца!
Завтрак в гостинице, обед в гостях у местного жителя. Ужин в гостинице за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Брестской области.
Военная история Беларуси. Партизаны и Брест
Помню, как посетила Брестскую крепость в первый раз. Равномерные удары метронома. Пронзительный голос Левитана. И мои слезы… Но обо всем по порядку.
Этот день посвящен подвигу белорусского народа в Великую Отечественную войну.
Беларусь - партизанская республика. Поэтому сначала отправимся в партизанский лагерь, где в годы войны жили полторы сотни партизан и несколько десятков семей. Пробираться на островок, окруженный со всех сторон болотами, будем со связными. Разве может быть иначе, если речь идет о партизанах?
Брест первым принял на себя удар немецких войск в годы Вов.
Нас ждет экскурсия по Брестской крепости. История о предвоенном времени и событиях начала Вов, о судьбах людей, оказавшихся в плену, воспоминания тех, кто выжил.
Берем фонари и отправляемся в подземелья знакомиться с одной из тайн Брестской крепости Пятым фортом, расположенным в четырех километрах от основной цитадели.
Вечером прогуляемся по брестскому Арбату и Аллее кованных фонарей. Здесь кипит туристическая жизнь Бреста.
Завтрак в гостинице, обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Брест.
Беловежская пуща
Белорусская природа для меня особенная, неповторимая. Бесконечные сосновые леса и березовые рощи, бескрайние поля, голубые озера и реки. Насыщенные краски, кристальный воздух, неповторимый аромат природы.
После завтрака отправляемся в Беловежскую пущу, один из древнейших реликтовых лесов Европы. Неспешно прогуляемся по древнем лесу, слушая звуки птиц и животных.
Познакомимся с животными пущи, в том числе с легендарным беловежским зубром.
Пообедав и отведав рюмочку знаменитой беловежской пущанки, отправляемся далее.
После обеда будет возможность прокатиться на велосипедах по пуще, прогуляться к трехсотлетним дубам и насладиться тишиной природы.
Завтрак в гостинице, обед в кафе. Ужин в гостинице за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице Беловежской пущи.
Культурная Беларусь. Гродно
После завтрака отправляемся изучать город Гродно город королей и замков. Самый европейский и самый культурный город Беларуси.
Гродно покорил меня своей неспешностью и размеренностью, уютными улочками и старыми двориками, старинными замками, церквями и костелами, хранящими память о древней истории города.
Мы увидим резиденцию великих князей литовских и королей польских - Старый и Новый замки.
Зайдем в один из самых красивых в Беларуси костелов - Фарный костел и одну из самых старых церквей - Борисоглебскую (Коложскую) церковь Xii века.
Прогуляемся по пешеходной улице, послушаем уличных музыкантов, прочувствуем в полной мере атмосферу этого чудесного города, посетим сувенирные магазины.
После обеда отправляемся в Минск.
Завтрак в гостинице, обед в кафе. Ужин в кафе за доп. плату. Размещение на ночь в гостинице г. Минска.
Минск. Белорусский быт в музее Строчицы
После завтрака отправляемся знакомиться с белорусским бытом.
О жизни белорусской деревни услышим в музее под открытым небом Строчицы. Зайдем в хату зажиточного крестьянина и хату бедняка; сядем за парты сельской школы; увидим, как в одной церкви уживаются католические и православные традиции…
Обед будет в исконной белорусской корчме, где столы устланы рушниками, а угощения подаются в глиняной посуде. Отведаем драники, верещаку и сбитень.
А далее нас ждет пешеходная экскурсия по городу Минску. Мы посетим минское Замчище, Троицкое предместье и Остров Мужества и Скорби. Увидим в том числе Красный костел, Дом правительства, Большой театр.
Завтрак в гостинице, обед в корчме. Окончание тура в Минске 17:00 на железнодорожном вокзале Минск-Пассажирский.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на всем протяжении маршрута
- Проживание с 2-х местным размещением (по желанию гостей - с 3-х местным размещением)
- Питание: завтрак и обед в соответствии с маршрутом тура
- Работа гида на объектах показа
- Экскурсии и входные билеты в музеи в соответствии с маршрутом тура
- Мастер-классы в соответствии с маршрутом тура
Что не входит в цену
- Авиа и жд билеты в Минск и обратно
- Доплата за одноместное размещение
- Ужины
Пожелания к путешественнику
Возраст от 8 до 70 лет. Без ограничений в двигательной активности. Участие в туре с животными запрещено.
Визы
Виза гражданам России для въезда в Беларусь не требуется. Медицинская страховка также не требуется. Но мы рекомендуем ее оформить, чтобы сократить издержки в случае, если понадобится медицинская помощь.
Дети старше 14 лет и взрослые могут въезжать в страну по действительному российскому внутреннему паспорту.
Детям младше 14 лет необходимо иметь действительный заграничный паспорт.
До бронирования тура турист должен проверить:
срок действия российского внутреннего паспорта либо загранпаспорта
отсутствие ограничений на выезд за рубеж
Организатор не несёт ответственности за отказ туристу во въезде в Беларусь.